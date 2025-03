video suggerito

Powerbank vietati in aereo: come cambiano le regole sui bagagli dall'1 aprile Nuove regole per i passeggeri aerei e il contenuto delle loro valigie: cambiano le modalità di trasporto di powerbank, per questioni di sicurezza a bordo.

A cura di Giusy Dente

Quanto accaduto a bordo di un aereo della Hong Kong Airlines pochi giorni fa, ha reso necessario rivedere le misure in vigore in materia di sicurezza. Si è infatti verificato un incendio a causa dell'esplosione di un dispositivo di ricarica mobile, che ha preso fuoco quando il velivolo si trovava a oltre 3mila metri di altitudine, con 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo. È stato necessario un atterraggio d’emergenza. A causa di questo episodio molte compagnie aeree hanno deciso di adottare misure più restrittive, vietando il trasporto di power bank.

Cosa cambia dall'1 aprile

Il power bank è diventato un accessorio immancabile nelle borse e nelle valigie di tutti: si tratta di una batteria esterna per ricaricare dispositivi elettronici, utilissima quando si è in viaggio o si sta molto tempo fuori casa, perché non necessita di corrente, dunque consente di ricaricare dovunque il proprio smartphone o altro. Alla base dell'incendio che si è verificato a bordo di un aereo della Hong Kong Airlines c'è proprio l'esplosione di un powerbank.

Nessuno è rimasto ferito, ma questo episodio ha fatto riflettere le compagnie costringendole a rivedere i propri protocolli di sicurezza. Incidenti simili non sono rari: l'anno scorso la Federal Aviation Administration statunitense ha registrato a livello globale tre incidenti ogni due settimane dovuti al surriscaldamento delle batterie al litio degli aerei. Si è deciso quindi di rafforzare le misure di sicurezza, con una normativa più restrittiva che entrerà in vigore dall'1 aprile. Sono interessate soprattutto le compagnie asiatiche.

Singapore Airlines e la sua low cost Scoot, vieteranno dall'1 aprile l’utilizzo dei powerbank a bordo dei proprio voli: non si potranno ricaricare tramite la porta USB presente sui sedili. Potranno essere trasportati unicamente nel bagaglio a mano, e non in quello da riporre in stiva. La compagnia ha introdotto anche una limitazione circa la potenza delle batterie stesse. I passeggeri potranno introdurre a bordo senza nessuna approvazione della compagnia tutti i powerbank che non superino i 100Wh; per quelli con capacità compresa tra i 100 e i 160 Wh servirà l'autorizzazione.

Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Eastar Jet, Jeju Air, T’way Air e Jin Air hanno deciso che le batterie di ricambio non dovranno più essere sistemate in stiva, ma portate a bordo e conservate singolarmente in sacchetti sigillati, adeguatamente protette con nastro isolante o coperture speciali. Durante il volo, i passeggeri non potranno utilizzare i powerbank né caricarli sfruttando la porta USB.