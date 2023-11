Musica Gospel a Natale: i migliori concerti a dicembre in tutta Italia In prossimità delle feste, sono tante le città italiane che orhanizzano concerti di cori gospel, perfetti per lasciarsi avvolgere dal clima natalizio.

Dream Gospel Voices

Che Natale sarebbe senza musica Gospel? Cori e concerti sono eventi che nel periodo delle feste fanno il pieno di ospiti tra appassionati, curiosi e chi è alla ricerca di una serata di piacevole intrattenimento. E con la musica Gospel è impossibile non sentire forte e chiaro lo spirito natalizio, perché è una melodia che scalda i cuori, che li riempie di gioia e di speranza. In tutt'Italia sono in programma eventi a tema, perfetti per lasciarsi avvolgere dal calore di questa musica che affonda le sue origini più profonde nella canzone corale spiritual degli afroamericani.

Gospel Festival a Roma

Il Roma Gospel Festival animerà la capitale dal 21 al 31 dicembre 2023, con diversi concerti organizzati nell'ambito del Natale all’Auditorium. Il festival offre un'occasione preziosa per immergersi in questo genere musicale, con le performance dei migliori gruppi provenienti dagli Stati Uniti. La manifestazione è un punto di riferimento per cusiosi e appassionati ormai, giunta alla ventiquattresima edizione. Per la prima volta si esibirà un coro composto da ben 150 persone, proveniente da Baltimora e guidato dal Reverendo Eric Waddell: si chiamano Abundant Life Singers. Ci saranno poi i famosissimi Harlem Gospel Choir di New York, i Florida Inspirational Singers, la formazione del Reverendo Earl Bynum (con tanto di workshop di canto gospel), Ty Morris & H.O.W., Kaylah Harvey & The Bronx Black Kayes.

Harlem Gospel Choir

I concerti a Milano

Doppio appuntamento a Milano. Martedì 5 dicembre il Teatro degli Arcimboldi dà la possibilità di ascoltare i Dream Gospel Voices, formato dalle più talentuose voci di Harlem. L'evento costituisce la seconda edizione della Gospel Night, organizzata sulla scia del successo riscosso lo scorso anno. La seconda data da segnare in calendario, invece, è domenica 10 dicembre, quando al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano si esibirà per Opera San Francesco The Kingdom Choir. Il coro britannico è quello che si è esibito al matrimonio della coppia reale Harry e Meghan.

The Kingdom Choir

Il gospel americano a Spoleto

Sabato 16 dicembre alle ore 20 il palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto ospiterà l'attesissima esibizione del coro Dream Gospel Voices, iconica band newyorkese. Le nove voci dell’ensemble regaleranno al pubblico sia i classici spirituals che un medley dedicato al Natale, ma anche famose canzoni conosciute da tutti come Amazing Grace e Oh Happy Day. La performance rientra nella programmazione del Festival dei Due Mondi.

Gospel di Natale a Piacenza

Piacenza ha deciso di regalare a turisti e cittadini una serata all'insegna della musica, col grande Concerto Gospel di Natale eseguito dalla band Michael Brown & South Carolina Gospel Singer, famosa corale gospel proveniente dalla Carolina del Sud fondata e diretta da Michael Brown, che vanta una storia decennale. La serata è in programma lunedì 18 dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Politeama. Il repertorio spazierà tra brani molto noti, altri della tradizione, altri ancora spiccatamente natalizi, con omaggi alle grandi voci che hanno fatto la storia di questo genere musicale.

Dream Gospel Voices

Gospel Nigh a Pescara

Dicembre è un mese ricco di eventi e iniziative a Pescara, che ha reso noto ai cittadini un cartellone studiato per intrattenere grandi e piccini nel periodo natalizio. Si andrà avanti fino all'Epifania tra presepi, zampognari, spettacoli, mostre laboratori. Si terrà invece il 18 dicembre il Concerto Gospel Choir & Frozen Band presso la Chiesa di S.Andrea. Il coro eseguirà brani tratti dalla più alta e autentica tradizione Gospel e Afro American spirituals.

Musica gospel ad Ancona

Musica Gospel anche ad Ancona, dove è in programma in piazza roma l'esibizione di Miky C & The Bright Gospel Voices, l'unico coro gospel della provincia di Ancona guidato da Michela Casamassima e diretto da Alessandro Lazzari. La loro performance musicale accompagnerà un momento iconico e molto sentito nella comunità: l'accensione dell'albero di Natale, prevista il 2 dicembre alle 18.