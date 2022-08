Marina Di Guardo in Sardegna: quanto costa l’hotel per le vacanze della mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, è in Sardegna per le vacanze e ha condiviso la sua posizione da un esclusivo albergo della Costa Smeralda. Scopriamo quanto costa il suo soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Marina Di Guardo in vacanza in Sardegna

Marina Di Guardo, come le figlie Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, si trova in vacanza. La mamma della nota influencer ha scelto l'Italia per la sua estate e la Sardegna è una delle sue mete preferite. Sono numerose infatti le immagini di Marina Di Guardo in terra sarda e di recente la mamma di Chiara Ferragni ha condiviso la sua posizione in un esclusivo albergo della Costa Smeralda. Scopriamo quanto costa il suo soggiorno.

Marina Di Guardo nell’hotel a 5 stelle della Costa Smeralda

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha scelto la Sardegna per le sue vacanza. La Rocca Resort & Spa a Baja Sardinia è l'hotel 5 stelle dove soggiorna. L'albergo sorge a 7 km da Porto Cervo e da alcune dalle spiagge più belle della Costa Smeralda. Si tratta di un resort all'insegna del pieno relax.

La spiaggia dell’hotel La Rocca Resort & Spa a Baja Sardinia

La Rocca Resort & Spa a Baja Sardinia assomiglia ad un piccolo paese sardo immerso nella natura sarda con terrazze e tetti pieni di fiori, piscina, spa e centro benessere, una spiaggia privata e diverse tipologie di alloggi.

L’hotel di Marina Di Guardo in Sardegna sembra un piccolo paese sardo

L'hotel di Marina Di Guardo in Sardegna è una struttura esclusiva che gode della Spa più grande e attrezzata di tutta la Costa Smeralda, una piscina privata costruita nella roccia, con cascata e solarium e un giardino di 8 acri che circonda l'hotel.

Il giardino dell’hotel La Rocca Resort & Spa a Baja Sardinia

Camere spaziose e suite di lusso caratterizzano La Rocca Resort & Spa a Baja Sardinia. Non sappiamo di preciso in che tipo di alloggio abbia soggiornato Marina Di Guardo ma una notte in questo albergo 5 stelle parte da circa 900 euro a notte in questo periodo per una camera doppia mentre le suite costano anche più di 3.500 euro a notte.