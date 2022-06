Vacanza in Grecia per Marina Di Guardo: quanto costa l’hotel di lusso della madre di Chiara Ferragni Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, è in vacanza in Grecia con le amiche. Ecco quanto vale il soggiorno nell’hotel di lusso con vista mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Marina Di Guardo in vacanza in Grecia

Marina Di Guardo è partita per una vacanza con le amiche alla volta di Santorini, in Grecia. La mamma di Chiara Ferragni sta approfittando di alcuni giorni di relax e divertimento con vista sul Mar Egeo. Mentre Valentina Ferragni anticipa l'estate a Capri e le altre figlie sono rimaste a Milano, Marina Di Guardo ha scelto per le sue vacanze primaverili una delle isole più belle e romantiche isole delle Cicladi, Santorini. Il tramonto dall'albergo della mamma delle sorelle Ferragni è infatti mozzafiato. Scopriamo quanto costa un notte nell'hotel vista mare.

L’hotel a Santorini di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo in vacanza con le amiche

Santorini è una delle isole più famose della Grecia grazie alle sue case bianche con i terrazzi panoramici da cui si gode di uno dei tramonti più emozionanti al mondo. E anche l'albergo di Marina Di Guardo in Grecia offre una delle viste panoramiche più incredibili dell'isola.

La piscina panoramica del Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

La mamma di Chiara Ferragni ha scelto di partire con alcune amiche e rilassarsi per alcuni giorni in una struttura panoramica con piscine, giardini e terrazze mozzafiato. Si tratta del Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa che si trova in una delle zone più caratteristiche di Santorini, Oia, dove la vista del tramonto è una vera istituzione.

Marina Di Guardo su una terrazza di Santorini al tramonto

Quanto costa l'hotel di Marina Di Guardo a Santorini

Il Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa dove soggiorna Marina Di Guardo è un albergo di lusso con suite e ville uniche per i propri ospiti. Con più piscine, anche private, terrazze e giardini, l'albergo consente di godere di una vista unica sul Mar Egeo e respirare la perfetta atmosfera mediterranea.

Una camera della villa di Marina Di Guardo in Grecia

Dalle immagini condivise da Marina Di Guardo è stato possibile notare che la mamma di Chiara Ferragni con le amiche non soggiorna in una semplice camera dell'hotel ma ha a disposizione una delle ville della struttura con più camere da letto, area salotto e piscina.

La vista mozzafiato dal Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Il costo per una notte al Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa parte dagli 880 euro circa per una suite fino ai 2.470 euro a notte per una villa.