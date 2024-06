video suggerito

Le location della miniserie su Brigitte Bardot e dove è stata ricostruita la villa dell’attrice Julia De Nunez interpreta Brigitte Bardot nella miniserie “Bardot” in onda su Canale 5 dal 17 giugno al 2 luglio. È stata girata tra Parigi e Saint-Tropez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @fiction_mediaset

Julia De Nunez, giovane attrice argentina cresciuta a Parigi classe 2000, interpreta Brigitte Bardot nella miniserie Bardot. La fiction andrà in onda su Canale5 dal 17 giugno al 2 luglio, tutti i lunedì sera. È stata girata tra Parigi e Saint-Tropez e vede nel cast anche Victor Belmondo (è Roger Vadim, primo marito dell'attrice), Yvan Attal (è Raoul Lévy), Noham Edje (è Jean-Louis Trintignant, l'attore con cui la Bardot ha avuto una breve relazione), Lou Gable (è Mijanou Bardot, sorella di Brigitte Bardot). Le sei puntate raccontano la vita dell'icona del cinema francese, nell'arco di tempo che va dal 1949 al 1960.

Instagram @fiction_mediaset

Dove è stata girata la serie su Brigitte Bardot

Le riprese sono avvenute tra febbraio e giugno 2022, prevalentemente a Parigi e Saint-Tropez. Hanno fatto da location Ramatuelle, La Garde-Freinet e Brégançon. Attualmente Brigitte Bardot vive a La Madrague, un luogo leggendario e inaccessibile a occhi indiscreti, dove l'attrice si è ritirata una volta chiusa la carriera cinematografica. La casa si trova a Saint-Tropez e fu acquistata quando aveva appena 23 anni: se ne innamorò immediatamente e la scelse come luogo del cuore, come rifugio di pace dove vivere la sua intimità, soprattutto quando i paparazzi non le davano pace, alla ricerca di uno scoop. Non a caso, proprio La Madrague è anche una canzone scritta da Jean-Max Rivière su musica di Gérard Bourgeois, interpretata dalla stessa Brigitte Bardot nel 1963. Questo luogo così importante non poteva essere escluso dalle riprese.

Instagram @fiction_mediaset

Dove si trova la villa La Madrague

Ovviamente, quella che si vede non è la vera villa di Saint Tropez. Le scene sono state girate in una rimessa per barche vicino a Brégançon, come ha raccontato al sito web della CNC Denis Seiglan, il capo scenografo della miniserie: "Abbiamo trovato una rimessa per barche, persa in mezzo ai boschi. Un luogo incredibile". Qui gli scenografi hanno ricostruito La Madrague di fine anni ‘50, affidandosi scrupolosamente alle foto dell’epoca. Tra l'altro, anche la vera La Madrague serviva in origine come rimessa delle barche, dotata di una piccola casupola.

Leggi anche Le location di Bridgerton 3: dove è stata girata la terza stagione della serie Netflix

Instagram @fiction_mediaset