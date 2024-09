video suggerito

I 90 anni di Brigitte Bardot: rese famoso il bikini, che da scandaloso divenne trendy Brigitte Bardot compie 90 anni. La diva ha fatto la storia del cinema e ha contribuito a lanciare mode. Figura tra le Empire’s 100 Sexiest Film Stars. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brigitte Bardot in bikini

Nata il 28 settembre 1934, Brigitte Bardot compie oggi 90 anni. Scorrendo la sua lunghissima filmografia, appare evidente quanto la diva abbia fatto la storia del cinema, comparendo in film acclamati e lavorando con registi e attori di altissimo livello. Eppure la sua vita non ha attraversato solo il grande schermo, che le ha regalato tanta fortuna e la fama mondiale: prima gli esordi nel mondo della moda, poi la carriera di cantante, insomma un'esistenza vissuta in nome dell'arte, a contatto col pubblico, che l'ha sempre amata e ammirata. Il talento era questione di famiglia: suo padre era regista, sua madre un'appassionata di moda e danza. La stessa Brigitte Bardot ha frequentato sin da piccola una scuola di danza classica. Negli anni Settanta ha abbandonato le scene e da allora ha abbracciato la causa animalista, diventando un'attivista per i diritti degli animali. Ha anche fondato un'associazione che porta avanti diverse battaglie tra cui quella contro la caccia, contro le pellicce, contro l'uso di animali al circo, contro la produzione di foie gras. Oggi vive nella villa La Madrague a Saint-Tropez in compagnia del marito Bernard d’Ormale, circondata dai suoi amati animali domestici.

Come Brigitte Bardot ha influenzato moda

Tutti la conoscono come attrice, ma in realtà gli esordi di Brigitte Bardot furono nel mondo della moda, un settore che ha continuato a influenzare col suo stile nel corso della carriera. Fu Hélène Lazareff, direttrice di Elle e amica della madre, a volerla in alcuni servizi fotografici per la rivista, intuendone il potenziale. Ci vide effettivamente lungo, perché la giovane B.B. ci mise poco a diventare la protagonista di diverse copertine di moda rivolte agli adolescenti.

Brigitte Bardot nel 1960

Quegli scatti attirarono l'attenzione del regista Marc Allégret, che la lanciò nel mondo del cinema negli anni Cinquanta. L'attrice ha dato il nome a una scollatura: oggi è definito "scollo alla Bardot" quello di abiti e maglioni a collo largo aperto, che lascia entrambe le spalle nude. Ma non solo. Brigitte Bardot ha reso trendy la pettinatura cotonata a "nido d'api", la cosiddetta choucroute scolpita verso l'alto: è quella diventata poi l'acconciatura iconica di Amy Winehouse, ma copiatissima anche da tante altre celebrity e amata dai fan degli hairstyle retrò.

Brigitte Bardot nel 1970

Brigitte Bardot col bikini a Cannes

Brigitte Bardot nel 2007 è stata inserita tra le Empire's 100 Sexiest Film Stars, le icone del cinema più sexy di tutti i tempi. A lei si deve la fama del bikini, il costume a due pezzi che veniva ritenuto scandaloso, prima che lei lo sdoganasse. L'attrice, infatti, scandalizzò il mondo quando durante il Festival di Cannes del 1953 posò appunto indossando il costume a due pezzi, lasciando per la prima volta scoperto l'ombelico. Fino a quel momento c'era una forte chiusura nei confronti di questo indumento. Benché secondo alcune testimonianze il bikini esisterebbe già dai tempi dell'Antica Roma (ci sono mosaici del 400 d.C. che raffigurano donne che si allenano in due pezzi), in età moderna la sua creazione si fa risalire agli anni Quaranta.

Brigitte Bardot nel 1952

Sembra sia un'invenzione del francese Louis Réard. In quegli anni il Codice Hays del 1934 vietava l'esposizione dell'ombelico sugli schermi americani, giudicata moralmente inaccettabile. Per papa Pio XII era qualcosa di peccaminoso. C'erano divieti anche in Italia, Belgio, Spagna, Portogallo. Si inserisce in questo contesto il Festival di Cannes del 1953: all'epoca Brigitte Bardot era poco più che maggiorenne. Posò per alcune foto sulla spiaggia indossando un bikini, attirando l'attenzione di tutti i passanti. Sfoggiò il due pezzi anche nel film Manina ragazza senza veli e poi nuovamente in Piace a troppi. Da quel momento divenne un simbolo di liberazione sessuale e indipendenza femminile: tutte le donne lo vedevano nelle vetrine e ne volevano indossare uno.