La rivincita del lago: dalla moda alle vacanze delle star, è la meta dell’estate 2023 Una vacanza al lago ha molti vantaggi: è un luogo rilassante, verdeggiante e fresco, amato anche da chi soffre il caldo e la folla dei litorali. Sarà per questo che la moda e le star non possono più farne a meno?

A cura di Beatrice Manca

Il Lago di Garda visto dall’Osteria La Pergola, Cape of Senses

Ferragosto al mare o in montagna? Nessuno dei due: la meta più amata dalle star, quest'anno, è il lago. Dimenticatevi lo stereotipo della meta ‘tranquilla' per famiglie con bambini e pensionati: il lago infonde pace e serenità, è vero, ma è anche pieno di vita: ospita eventi letterali, festival musicali e sfilate di moda. Il 2023, insomma, segna la rivincita dei laghi. Del resto una vacanza al lago ha molti vantaggi: è rilassante per definizione, è un luogo verdeggiante e fresco, amato anche da chi soffre il caldo e la folla delle spiagge. Da Nord a Sud, i nostri laghi sono pieni di storia, ville e borghi da scoprire: se n'è accorta anche la moda, che ha scelto le sponde dei laghi del Nord Italia come set di sfilate ed eventi.

L’Isola Bella, Lago Maggiore

Le star che trascorrono le vacanze al lago

Pioniere fu George Clooney che nel 2002 acquistò villa Oleandra sul lago di Como. La residenza settecentesca ospita regolarmente l'attore di Hollywood, la moglie Amal Clooney e molti amici vip della coppia, ma il vero boom del lago di Como è stato merito di Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale col tocco di re Mida. Insieme al marito Fedez ha acquistato una casa con piscina e vista sul lago a Pognana Lario: la villa è diventata il suo ‘buen ritiro' per godersi i momenti di relax insieme alla famiglia e agli amici. Ma l'elenco è lungo: anche Harry Styles è stato fotografato sul lago di Bolsena, nell'Alto Lazio. La popstar ha una casa nella Tuscia, dove ha trascorso una vacanza al termine del tour internazionale.

Villa Oleandra affacciata sul Lago di Como

La moda riscopre il fascino del lago

Anche la moda si è innamorata dei nostri laghi, contribuendo a farli scoprire nel mondo. Louise Vuitton ha presentato la collezione Cruise 2024 con una sfilata a Isola Bella, perla dell'arcipelago delle isole Borromee sul Lago Maggiore. Anche Jacquemus ha aperto una sesonal boutique a Cernobbio, che resterà aperta fino a ottobre. Le sponde del lago si confermano la nuova meta di lusso: "L’anno scorso, la top location per gli investitori è stata il lago di Como – ha confermato Giorgio Bianchi, Mrics global business development durante un incontro alla Camera di Commercio di Sondrio dedicato alla Valtellina – infatti è la destinazione che ha avuto l’incremento più significativo in termini di prezzi”. Il Lago di Garda non è da meno. Lo scorso luglio è stato inaugurato un ambizioso progetto di ospitalità con due ristoranti del Cape of Senses: Al Tramonto e l'osteria La Pergola, entrambi guidati dal giovane chef Francesco Pavan.

Villa D’Este

Gli eventi dell'estate sul Lago di Como

Se cercate un'idea per un Ferragosto speciale, la storica residenza Villa D'Este apre le sue porte: la notte del 15 agosto ospita un galà dal tema “Summer Passion” con cena, spettacolo pirotecnico e dj set. Altrimenti, potete scoprire tutti i segreti della dimora sfogliando il libro Villa d'Este.Una leggenda sul Lago di Como (fresco di stampa per Rizzoli): un viaggio tra storie, arte e grandi personaggi con testi di Helen Farrell e un'introduzione dello stilista Lorenzo Riva.

Villa D’Este

Se al ritorno dalle vacanze volete godervi un ultimo assaggio di estate prima di tornare alla routine, non perdetevi il Lake Sound Park (dal 7 al 10 settembre) all’Ex-Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio. I nostalgici ameranno la serata Teenage Dream, il party dedicato a musica, film e serie tv degli anni 2000. Non resta che mettersi in viaggio e godersi il meraviglioso panorama dei laghi italiani.