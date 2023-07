Harry Styles in vacanza in Italia: perché è nella Tuscia con Alessandro Michele A pochi giorni dal concerto a Campovolo, Harry Styles è tornato ad apparire sui social. È ancora in Italia e sta trascorrendo le sue giornate con Alessandro Michele in una location suggestiva e pittoresca.

A cura di Valeria Paglionico

Harry Styles ha appena portato a termine la sua tournée internazionale che ha registrato il sold-out in ogni data e ora si gode le meritate vacanza. Il Love on Tour ha toccato praticamente ogni parte del mondo, dalla Corea agli Stati Uniti, e si è concluso con un'unica tappa italiana a Campovolo. Forse complice il fatto che ha sentito non poco l'affetto dei migliaia di fan accorsi in Romagna solo per lui, il cantante ha pensato bene di rimanere in Italia. Dove sta soggiornando? Nella casa che ha acquistato in provincia di Viterbo, dove a fargli compagnia c'è un amico particolarmente noto a tutto il mondo della moda.

La foto di Harry Styles in Italia

Chi ha rivelato ufficialmente che Harry Styles è ancora in Italia dopo il successo di Campovolo? Alessandro Michele, l'ex direttore creativo di Gucci comparso a sorpresa sui social in compagnia del cantante. I due si sono lasciati immortalare sullo sfondo di un panorama bucolico: lo stilista è seduto e ha lo sguardo perso nel vuoto, mentre Harry è in piedi con indosso una t-shirt con su scritto "Super fusto" e una mano poggiata sulla sua spalla. Perché sono insieme? Innanzitutto condividono da anni un'amicizia profonda che è andata ben oltre il rapporto professionale, basti pensare al fatto che il designer è l'artefice della rivoluzione di stile all'insegna del glamour e del genderless di Harry. Come se non bastasse, sarebbero vicini di casa a Civita di Bagnoregio, il paese in provincia di Viterbo dove la popstar avrebbe acquistato casa proprio dopo aver fatto visita ad Alessandro Michele.

Dove sarebbe la casa italiana di Harry Styles

Civita di Bagnoregio è un paese in provincia di Viterbo al confine tra Lazio e Umbria: costruita dagli Etruschi oltre 2.500 anni fa, ad oggi è soprannominata la "città che muore" perché a causa di terremoti, frane e alluvioni ora accessibile solo da una ripida passerella che sale sulle montagne. Ogni anno perde 7 cm di terra a causa del vento e dell'erosione ma, nonostante ciò, rimane uno dei borghi più antichi e affascinanti d'Italia. Il primo ad acquistare casa in una location tanto suggestiva è stato Alessandro Michele, che ormai da anni si ritira lì per rigenerarsi e per creare, ma la cosa che in pochi sanno è che a fargli seguito sarebbe stato Harry Styles. La sua villa etrusca sorgerebbe in cima a una collina ripida e pittoresca e avrebbe un enorme giardino con vista panoramica sulla Valle dei Calanchi.