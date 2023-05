Jacquemus arriva a Como e ‘lancia’ le borse in acqua: sul lago sfreccia Le Bambino Per annunciare l’apertura di un temporary store a Cernobbio, Jacquemus ha ‘trasformato’ le sue celebri in barche in un video diventato già virale.

A cura di Beatrice Manca

Una borsa gigante sfreccia nelle acque del lago di Como: non è un film, ma la brillante campagna pubblicitaria con cui il brand francese Jacquemus ha annunciato l'inaugurazione di una boutique temporanea in Italia, e, contemporaneamente, la seconda capsule collection Èté. Dopo le borse che sfrecciavano nel traffico di Parigi il brand ha diffuso un nuovo video ambientato proprio sulle sponde del lago lombardo.

Il video virale di Jacquemus a Como

Non c'è niente da fare: in fatto di comunicazione, il marchio fondato da Simon Porte Jacquemus è sempre un passo avanti. Dalle incredibili sfilate tra i campi della Provenza o nelle cave di sale fino al distributore di borse automatico rosa shocking, 24/24, Jacquemus ha uno stile sempre sorprendente. Stavolta ha ‘trasformato' la sua ultima borsa, Le Bambino, in una barca che naviga placida con i monti sullo sfondo. Il video digitale con cui ha fatto sfrecciare le borse sul lago di Como è diventato virale e molti utenti lo paragonano (che ora spopola su TikTok)

Cos'è la seasonal boutique aperta a Como

Il video è stato accompagnato da un carosello di immagini in cui si vede il nuovo punto vendita Jacquemus aperto a Cernobbio, oltre che immagini dal mood estivo: galline che razzolano in giardino, sdraio, giornali e occhiali da sole su un tavolo in veranda. Un duplice omaggio: allo stile vacanziero della Costa Azzurra, a cui si ispira la capsule collection L'Èté, ma anche ai panorami del lago di Como scelti dal brand per aprire un nuovo negozio. Non si tratta esattamente di un pop up store, ma di un negozio aperto solo durante l'estate in concomitanza dell'arrivo dei turisti. Da qui il nome ‘seasonal boutique': il negozio resterà aperto fino al 16 ottobre 2023