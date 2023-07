Quanto costerà affittare la villa di George Clooney sul lago di Como George Clooney sarebbe intenzionato a mettere in affitto la sua storica residenza estiva sul lago di Como. Ma quanto potrebbe costare prenotare villa Oleandra a Laglio, ormai celebre in tutto il mondo, per un evento o una cerimonia?

Dici lago di Como e pensi a George Clooney. Ormai il binomio è scontato: la residenza estiva del divo di Hollywood ha fatto scoprire le acque dolci lombarde a tutto il mondo, incoronandole come status symbol anche per le celebrità nostrane (Chiara Ferragni e Fedez su tutti, freschi di acquisto di una dimora proprio davanti a casa Clooney). Merito della settecentesca Villa Oleandra a Laglio, che giusto pochi giorni fa ha ospitato George, la moglie Amal Alamuddin e i due gemelli Ella e Alexander per le loro vacanze italiane.

Ma mentre la famiglia si gode la villeggiatura vista lago, in compagnia di parenti e ospiti vip, si fa sempre più insistente la voce che l'attore abbia intenzione di monetizzare i suoi possedimenti ormai celeberrimi. Ovvero, che dopo aver prestato la dimora ad amici famosi (tra gli altri Emily Blunt, Ben Affleck e Jennifer Lopez) per le nozze o per le fughe romantiche, voglia metterla in affitto anche a semplici privati per eventi o cerimonie.

Quanto costerà affittare villa Oleandra a Laglio

Un sogno che diventa realtà, per molti. Potersi sposare lì dove hanno detto sì le star internazionali, e dove hanno trascorso lunghi periodi di relax attrici, cantanti, politici e personaggi del jet-set mondiale, però, potrebbe costare parecchio caro. Quanto? Si parla di almeno 30mila euro a evento. La location per un matrimonio da star, insomma, anche nel portafoglio. Ma, c'è da starne certi, ci sarà chi non baderà a spese per il proprio giorno perfetto sulle sponde del lago di Como.

Quanto vale la dimora estiva di George Clooney

Del resto, l'investimento vale la candela. La struttura in stile liberty, acquistata da Clooney nel lontano 2002 per 10 milioni di euro, stando ad alcuni calcoli, avrebbe addirittura decuplicato il suo valore negli anni: secondo le indiscrezioni, nel 2015 l'attore statunitense ebbe offerte per Villa Oleandra dieci volte più alte del suo valore iniziale, intorno ai 100 milioni di euro. Il valore aggiunto della dimora, oltre alle opere di riqualificazione? Ovviamente la presenza dell'attore stesso. Lo stesso effetto benefico di cui ha goduto anche l'intero comune di Laglio, che dopo l'arrivo di Clooney ha visto impennare prezzi delle case circostanti.