George Clooney e i 20 anni a Villa Oleandra, festeggia con la moglie e una coppia estratta a sorte Per festeggiare i suoi 20 anni a Villa Oleandra, George Cloneny ha messo in palio un pomeriggio con lui e la mogie Amal nella location a Laglio, sul Lago di Como. A vincerlo una coppia americana, che ha immortalato il tutto in uno scatto pubblicato sui social.

A cura di Elisabetta Murina

George Clooney ha festeggiato le "nozze di porcellana" con Villa Oleandra. La star di Hollywood e la sua dimora a Laglio, piccolo paesino del Lago di Como, hanno tagliato il traguardo dei 20 anni insieme. E per celebrarlo l'attore ha pensato di mettere in palio un regalo decisamente particolare e ambito da molti: una giornata con lui e con la moglie Amala.

Il regalo di George Clooney per i suoi 20 anni a Villa Oleandra

Per festeggiare i suoi 20 anni a Villa Oleandra, George Clooney ha deciso di mettere in palio la possibilità di trascorrere, con lui e con la moglie Amal Alamuddin, una giornata nella meravigliosa location affacciata sul Lago di Como, con l'obbiettivo di raccogliere fondi per Omaze, l'associazione che si batte contro la violazione dei diritti umani nel mondo. A vincere l'ambito premio è stata una coppia, Michael L. e la moglie, originaria di Bixby, in Oklaoma. Tutti e quattro insieme hanno scattato una foto per ricordare la giornata, che è stata poi condivisa sul profilo Instagram della società. "Il nostro pomeriggio con George e Amala è stato incredibile", è stato il commento della coppia.

George Clooney e la "storia d'amore" con Villa Oleandra

Acquistata nel 2002 per dieci milioni di dollari, Villa Oleandra è diventata nel tempo la location preferita di George Clooney, tanto che ogni estate ci ritorna per trascorrere parte delle sua vacanze. E anche se è ormai nota la collocazione della villa, la star di Hollywood ci tiene a mantenere la sua privacy e non essere raggiunto da paparazzi o visitatori indesiderati.

Tuttavia, qualche "fortunato" di tanto in tanto riesce a superare i cancelli, ma si tratta di episodi sporadici che vengono presto rispediti al mittente. "Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per Saint Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda. A lui dobbiamo molto", ha raccontato a Repubblica il sindaco di Laglio, il paesino nel quale si trova la villa.