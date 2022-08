Ben Affleck e Jennifer Lopez in luna di miele nella villa di George Clooney sul lago di Como Terminate le celebrazioni per il secondo matrimonio, ora i due vip – piccioncini innamorati – sono volati a Villa Oleandra, quella di Clooney, per una romantica luna di miele.

Continua il grande amore ritrovato, quello tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Terminate le celebrazioni per il secondo matrimonio, ora i due vip – piccioncini innamorati – sono volati in Italia per fare una luna di miele romantica. Indovinate dove? A Villa Oleandra, la fantastica residenza di George Clooney, sul lago di Como. Lo riporta la Provincia di Como che ha raccontato la giornata tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez: giornata in residenza e poi, accompagnati dal motoscafo di proprietà di George Clooney messo a disposizione per gli ospiti di Villa Oleandra, hanno cenato al Grand Hotel Tremezzo.

La cena al Grand Hotel Tremezzo

Villa Oleandra è un luogo che ha ospitato nel corso degli anni tantissimi personaggi di primo piano: Michael Jordan e famiglia, così come Barack e Michelle Obama. C'è stata anche una coppia proveniente da un paesino dell'Oklahoma che vinse una giornata in compagnia proprio di George Clooney e Amal Alamuddin dopo aver partecipato a una delle raccolte fondi da loro organizzate. Dall'estero, sono arrivate foto e dettagli sulla giornata trascorsa da Jennifer Lopez e Ben Affleck sul Lago di Como. Tutto documentato: l'arrivo al Grand Hotel Tramezzo, i loro abiti semplicissimi. Polo blu e pantaloni marrone chiaro per lui, abito bianco e capelli legati per lei. I due si sono lasciati andare anche a un fantastico bacio, documentato dai fan su twitter. Ben Affleck ha anche ammirato le foto del loro matrimonio sul suo cellulare, e ne ha parlato proprio con Jennifer Lopez.

Il matrimonio indimenticabile

La seconda cerimonia di matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata indimenticabile. J-Lo e Ben Affleck si sono sposati nella loro villa in Georgia da 8,9 milioni di dollari, un complesso di 87 acri a Hampton Island Preserve. C'erano in totale 135 persone in un matrimonio che è stato a teme"old fashioned Hollywood", qualcosa in stile "Il grande Gatsby". La coppia è ovviamente molto amata. I due erano già stati insieme nel 2002 per poi lasciarsi nel 2003. La coppia ruppe poco prima delle nozze. Stavolta, però, tutto sembra diverso.