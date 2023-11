La Casa Bianca si trasforma in un mondo incantato: 98 alberi di Natale e 140mila luci per le feste Nella residenza del Presidente sono stati addobbati ben 98 alberi (di cui uno alto oltre 5 metri): quasi 34.000 ornamenti, 72 ghirlande e 142.000 lucine.

Il Natale alla Casa Bianca è luminoso e magico, quest'anno più che mai. La Casa del Presidente è stata addobbata per le feste ed è stata ricreata, al suo interno, una vera atmosfera da fiaba. L'allestimento di quest'anno celebra proprio un anniversario importante: i 200 anni di un grande classico della letteratura fiabesca, cioè La notte prima di Natale di Clement Clarke Moore. Si è scelto dunque di rispettare un tema specifico per le decorazioni: "Magia, meraviglia e gioia".

Le decorazioni natalizie alla Casa Bianca

Quest'anno il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca è "Magia, meraviglia e gioia". L'arredamento è stato scelto con l'intento di ricreare un'atmosfera da fiaba capace di far brillare gli occhi e scaldare i cuori, di grandi e piccini: è un invito a riscoprire il bambino che c'è in tutti noi. Per ricreare questo effetto, non si è badato a spese: 98 alberi in tutto, nella residenza del Presidente degli Stati Uniti, addobbati con quasi 34.000 ornamenti, 72 ghirlande e circa 142.000 lucine. Ci è voluta una settimana di lavoro da parte di ben 300 volontari, per decorare tutte le stanze.

Ogni stanza è molto diversa dall'altra: zero monotonia insomma, solo tanta meraviglia. Nella Sala Blu spicca l'albero ufficiale: un abete alto oltre 5 metri proveniente dalla Carolina del Nord, dove trova posto persino un trenino attorno alla base dell'albero. Sulle decorazioni sono incisi i nomi dei militari deceduti. Nel corridoio del piano terra sono invece state posizionate le letterine di auguri provenienti da tutto il Paese e le varie edizioni della poesia Twas the Night Before Christmas di Clement Clarke Moore, fornite dalla Biblioteca del Congresso in occasione del 200esimo anniversario.

La Sala Est, la stanza più grande della Casa Bianca, presenta un presepe enorme e calendari dell'Avvento, rigorosamente impreziositi di sorprese dietro ogni numero. La China Room è piena di dolciumi di ogni tipo: torte, biscotti e pan di zenzero per rispettare il tema "candy". Decorazioni anche nella Sala Rossa e nella sala da pranzo, dove c'è addirittura una riproduzione del laboratorio di Babbo Natale e la riproduzione in pan di zenzero della Casa Bianca. Si stima che la Casa Bianca accoglierà circa 100mila visitatori durante le festività natalizie.