Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno a Ravello in una villa da 3mila euro a notte

Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero prontissimi per il matrimonio. Secondo le indiscrezioni, si sposeranno il prossimo settembre, la location che hanno scelto? Una meravigliosa villa a 5 stelle a Ravello, in Costiera Amalfitana.

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno per sposarsi e non potrebbero essere più felici. Il fidanzamento ufficiale è arrivato qualche mese fa a Parigi, quando la conduttrice ha mostrato sui social il maxi anello di diamanti sullo sfondo della Tour Eiffel, ma all'epoca il divorzio da Francesco Totti doveva essere ancora ufficializzato. Ora che la disputa tra gli ex coniugi volge al termine, le nozze possono finalmente andare in scena. Stando alle indiscrezioni, i futuri sposi avevano già dato il via ai preparativi negli scorsi mesi e ora sarebbero pronti per pronunciare il fatidico. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato il prossimo settembre in una location da sogno: ecco qual è.

La location scelta da Ilary Blasi per il matrimonio con Bastian Muller

Dopo aver fatto un sopralluogo di diverse location da matrimonio lo scorso autunno, Ilary Blasi avrebbe fatto la sua scelta: per sposare Bastian Muller avrebbe scelto la Costiera Amalfitana, per la precisione la splendida Ravello, la cittadina a 365 metri sul mare famosa per gli straordinari giardini e le suggestive scogliere.

Villa Cimbrone

Il fatidico sì probabilmente verrà pronunciato a Villa Cimbrone, uno degli Hotel de Charme più prestigiosi del Mediterraneo, nato dalla ristrutturazione dell'antica dimora del XII secolo della famiglia Vuilleumier. Si trova su un promontorio roccioso a picco sul mare ed è dotato di un enorme parco ornato con statue, antichità, fontane e grotte, oltre che un belvedere chiamato La Terrazza dell'Infinito, don vista sul Golfo di Salerno e la Costiera.

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Villa Cimbrone

Quando potrebbe svolgersi il matrimonio di Ilary e Bastian

Famosa per essere stata rifugio di politici, aristocratici, artisti e letterati, Villa Cimbrone ha ospitato grandissimi nomi che hanno fatto storia nella cultura mondiale, da Virginia Woolf a Greta Garbo, fino ad arrivare a Leopold Stokowsky, il direttore d'orchestra che ha realizzato la colonna sonora di Fantasia della Disney.

I giardini di Villa Cimbrone

Ha una piscina all'aperto con angolo idromassaggio, enormi giardini panoramici e un eliporto privato. Conta 17 camere e suite, tutte con arredi d'epoca, soffitti affrescati e pavimenti con maioliche di Vietri, il loro prezzo?

Una delle camere con soffitto affrescato

Si parte da 990 euro per una doppia classica e si arriva a oltre 2.900 euro per la suite Greta Garbo con terrazza vista mare. Quando verrà celebrato qui il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller? Al momento i due non hanno rilasciato nessuna dichiarazione sulla questione, l'unica cosa certa è che Villa Cimbrone risulta essere completamente prenotata sia dal 4 al 6 settembre che dal 17 al 19 settembre, dunque non si esclude che le nozze possano andare in scena in uno di questi due weekend.