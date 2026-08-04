Vestirsi di sera in estate copiando lo stile delle star: 3 abiti leggeri e anti caldo e gli abbinamenti da provare

Come vestirsi di sera in estate? Vi proponiamo tre look delle star da copiare con gli abiti di tendenza e gli abbinamenti più cool da provare.

Da sinistra Sadie Sink in Maison Margiela, Irina Shayk in Mango e Sarah Pidgeon in Loewe

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Slipdress e morbidi abiti in satin, vestiti sottoveste e modelli ispirati al trend della sleep couture. Sono questi i capi su cui puntare per un aperitivo o una cena in riva al mare, per lo "struscio" serale nella Chora di un'isola greca o da indossare una sera d'agosto trascorsa in città. Abbiamo scelto alcuni outfit di star e personaggi dello showbiz da cui prendere ispirazione per creare un look estivo con modelli freschi e leggeri, perfetti per combattere il caldo senza rinunciare all'eleganza. L'occhio è puntato sulle tendenze che abbiamo visto sfilare sulle passerelle Primavera/Estate 2026, ma gli inspo look di celebrities come Irina Shayk e Sadie Sink tengono conto di praticità e comfort, i loro infatti sono abiti facilmente indossabili che non costringono il corpo, abbinarli nel modo giusot non crea grossi problemi e soprattutto occupano poco spazio in valigia.

Lo slipdress celeste di Sarah Pidgeon

Tra i look più belli che abbiamo visto quest'estate indosso alle star c'è senza dubbio quello celeste di Sarah Pidgeon, l'attrice che ha interpretato nella serie Love Story Carolyn Bessette, icona di stile e storica Pr di Calvin Klein, divenuta famosa negli anni '90 per la relazione con John F. Kennedy Jr. Pidgeon è stata immortalata con indosso uno slipdress rivisitato, una creazione che fa parte della collezione Autunno/Inverno 26-27 di Loewe, in cui gli stilisti Lazaro Hernandez e Jack McCollough guardano all'intimità della camera da letto per creare abiti in latex, su cui spuntano tutti i dettagli di un tipico abito sottoveste, dai fiocchi mini agli orli in pizzo, fino al romantico colore pastello.

Sarah Pidgeon in Loewe

Oltre al fatto che l'abito di Pidgeon cita e mima le linee degli abiti sottoveste che sono uno dei must di stagione, qui il look colpisce per il suo essere così semplice eppure particolare, elegante e molto chic. Il colore tenue contribuisce a rendere l'outfit perfetto per l'estate, mentre l'accostamento con pump in raso argento e dal tacco basso, completano il look ideale per una cena sotto la luna.

L'outfit sleep couture di Sadie Sink

L'ex star di Stranger Things, Sadie Sink, ora protagonista del nuovo capitolo della saga di Spider-Man, durante il press tour per il lancio del film ha sfoggiato un look in puro stile sleep couture. Parliamo dell'ultima tendenza i cui outfit sono composti con capi rubati al mondo della pigiameria e della lingerie e pezzi che assomigliano a quelli con cui solitamente si va a letto. L'abito dell'attrice è realizzato in seta color burgundy, ha inserti in pizzo sulla scollatura e sulla gonna e un drappeggio in vita che crea un particolare movimento nel tessuto il quale rende l'orlo della gonna irregolare. All'abito Sink abbina un paio di décolleté Tabi (modello iconico di Margiela) in pelle bianca e con punta stretta.

Sadie Sink in Maison Margiela

Per replicare il look basta scegliere un qualsiasi abito in satin dalla linea semplice, con spalline sottili, taglio morbido e inserti o profili in pizzo tono su tono. Il vestito dal colore scuro può essere illuminato, e reso più adatto a un look estivo, abbinando un paio di sandali o décolleté in total white o ancora maxi bracciali dorati o in bronzo e clutch dalla tonalità metallic.

L'abito lungo con i sandali bassi di Irina Shayk

Irina Shayk è una delle star meglio vestite dell'estate grazie al look con abito in satin dalla tonalità pastello. La top model rende ancor più chic il modello lungo, con scollatura all'americana legata dietro il collo e corpetto drappeggiato, grazie all'accostamento degli accessori giusti, ovvero un paio di sandali raso terra in cuoio, orecchini pendenti e maxi occhiali scuri. Qui la combo perfetta nasce proprio dall'unione del colore lucente con le linee morbide ed essenziali dell'abito e, soprattutto, dall'aggiunta di dettagli semplici, come pochette e sandali, i quali contribuiscono a rendere l'outfit effortlessly chic, ovvero elegante senza sforzo.

Irina Shayk in Mango

Per copiare il look di Shayk da indossare in una sera d'estate, basta scegliere un abito lungo dal tessuto prezioso, come seta e satin, e declinato in tonalità pastello, come rosa, pesca, salmone o cipria. Queste nuance vengono esaltate con accessori realizzati in pellami dai colori caldi, come cuoio, cognac e cappuccino. Data la semplicità del modello e dei gli accessori, ci si può sbizzarrire abbinando grossi orecchini dalle forme imponenti, maxi bangles rigidi da portare al polso arrivando quasi a coprirlo o ancora lunghe collane con perle bold colorate o arricchite da conchiglie e madreperla.