Gli anelli da piede sono i gioielli must dell’estate 2026: il trend vintage lanciato da Giulia De Lellis

In quante nei primi anni 2000 hanno sfoggiato gli iconici anelli da piede? Nell’estate 2026 sono tornati di moda e a dimostrarlo è stata Giulia De Lellis.

Ricordate gli anelli da piede che hanno spopolato nei primi anni 2000? Sono tornati in gran voga e sembrano essere destinati a diventare l'accessorio must dell'estate 2026. A rilanciare l'iconico trend è stata Giulia De Lellis, che durante le recenti vacanze in compagnia della figlia Priscilla e del fidanzato Tony Effe ne ha sfoggiato uno in stile minimal al secondo dito, facendo impazzire tutte coloro che sono state adolescenti all'inizio del secolo e che non vedevano l'ora di rispolverare il mini accessorio trendy.

Il look balneare di Giulia De Lellis

Come fare per aggiungere un tocco glamour ma non eccessivo al proprio look balneare? Con un anellino da piede, come ha fatto Giulia De Lellis. Per una rilassante giornata in piscina con la figlia ha indossato un set firmato Roberto Cavalli con due pezzi multicolor e pareo coordinato ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con un micro gioiello al secondo dito del piede. Si tratta di una fascia semplice e liscia total silver, accessorio che con il suo stile minimal è riuscito a mettere in risalto la pedicure curatissima e l'abbronzatura impeccabile. Giulia, sempre sul pezzo in fatto di tendenze, ha così dato vita a un "effetto revival", rilanciando una modo che era stata super amata all'inizio degli anni 2000.

Il look da spiaggia di Giulia De Lellis

Anelli da piede, quali scegliere e come abbinarli

Gli anelli da piede sono i micro gioielli da avere nell'estate 2026. Strizzano l'occhio alla moda dei primi anni 2000 e riescono a rendere qualsiasi look vacanziero e da spiaggia un tantino più chic e ricercato. I più trendy del momento sono quelli semplici, lisci e sottili che si intravedono appena quando si rimane in infradito o a piedi nudi, ma chi vuole osare può optare anche per delle fasce più spesse, magari dalla forma ondulata che rimanda alle onde del mare. Possono essere portati singolarmente oppure sovrapposti, solitamente sul secondo dito o sull'alluce, così da essere più in vista. L'abbinamento perfetto? Con una cavigliera coordinata e una pedicure curata e colorata.