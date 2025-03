video suggerito

Flavio Briatore apre un altro Crazy Pizza: quale città ha scelto per il ventesimo ristorante Al Crazy Pizza milanese di Flavio Briatore una margherita costa 18 euro. Un nuovo locale sta per nascere in un'altra città, aggiungendosi ai 19 già esistenti.

A cura di Giusy Dente

Sono troppi 17 euro per una margherita? No, se entri al Crazy Pizza di Flavio Briatore. Il locale, si sa, non ha un menu economico, né per le pizze più classiche né per quelle che vanno oltre la tradizione. La famosa pizzeria, per esempio, propone anche la pizza col pata negra, il pregiato prosciutto iberico, a 69 euro. Alle sedi già esistente del noto e molto criticato marchio, se ne sta per affiancare una nuova.

Cosa è Crazy Pizza

Crazy Pizza è il brand del Gruppo Majestas fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa. Il progetto è nato nel 2019 per proporre un nuovo concetto di luxury dining, associato al piatto popolare per eccellenza della tradizione culinaria italiana: la pizza. Il concept include una selezione di piatti e vini tipicamente italiani, prodotti sempre freschi, clientela selezionata, atmosfera elegante, musica dal vivo, arredamento raffinato, ricetta segreta di impasto senza lievito e un momento di spettacolo: il famoso Spinning Pizza Show. È lo show dei pizzaioli acrobatici del marchio, proposto in tutte le sedi. Verrà eseguito anche nel ristorante di prossima apertura.

Il nuovo Crazy Pizza di Flavio Briatore

Dopo Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh, Forte dei Marmi, St. Tropez, Napoli (inaugurato l'anno scorso) il Crazy Pizza di Flavio Briatore arriva al Puerto Deportivo Marina de Ibiza. Il brand, infatti, aggiunge alla sua collezione di locali anche questo spagnolo, proseguendo l'espansione internazionale e arrivando in una delle destinazioni più iconiche e glamour del mondo, frequentata soprattutto da chi cerca la movida. Situato in Carrer de Botafoch, una delle arterie principali che attraversano l’area lussuosa di Marina Botafoch, il nuovo ristorante aprirà le porte al pubblico il weekend di Pasqua e potrà accogliere fino a 148 ospiti, di cui 98 posti all’aperto.