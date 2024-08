video suggerito

Crazy Pizza di Briatore, a Napoli margherita a 17 euro. Come a Milano e Roma La pizza margherita, nel ristorante Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli, costerà 17 euro, come a Roma e Milano. Il punto vendita partenopeo dovrebbe aprire alla fine dell'estate, anche se non c'è ancora una data precisa.

A cura di Valerio Papadia

L'allestimento del locale è in corso almeno dallo scorso mese di aprile, quando in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli, sono spuntati i loghi e le insegne della pizzeria Crazy Pizza, catena di proprietà di Flavio Briatore. Dall'annuncio che un punto vendita avrebbe aperto a Napoli, però, non sono più arrivate notizie sulle sorti del locale, fino almeno alle ultime ore, quando ci ha pensato proprio lo stesso Briatore a dare alcune indicazioni: in una intervista al Corriere della Sera, infatti, l'imprenditore ha annunciato che Crazy Pizza aprirà a Napoli alla fine dell'estate, senza però fornire una data precisa di inaugurazione.

Briatore ha fornito indicazioni anche sui prezzi: una pizza margherita costerà 17 euro. Sfogliando il menù sul sito ufficiale di Crazy Pizza, si nota che, prendendo in esempio la sede di Milano, il costo della margherita rimane invariato: la "regina" delle pizze avrà lo stesso prezzo all'ombra del Vesuvio come nella città meneghina; stesso discorso vale, ad esempio, anche per Roma. Briatore ha così deciso di uniformare i prezzi, nonostante il costo di una buona pizza margherita, a Napoli, sia inferiore rispetto alla capitale e al capoluogo lombardo.

Oltre alla margherita e ad altre pizze che si potrebbero definire classiche, nel menù napoletano di Crazy Pizza, così come avviene negli altri locali, ci sarà anche la pizza con il pata negra, pregiato prosciutto iberico, che tanto aveva fatto parlare, qualche anno fa, a causa del suo prezzo molto elevato: questa pizza costa infatti più di 60 euro.