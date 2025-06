video suggerito

Forti ritardi sui treni tra Roma e Napoli per un incendio tra Caianello ed Anagni Domenica di passione per il trasporto ferroviario: ritardi fino a 80 minuti sull'Alta Velocità tra Roma e Napoli a causa di un incendio tra Anagni e Caianello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Forti ritardi lungo la tratta ferroviaria tra Napoli e Roma, a causa di un incendio che si è sviluppato tra Anagni e Caianello. Trenitalia ha fatto sapere che i ritardi potranno essere anche superiori agli 80 minuti per quanto riguarda alcuni treni ad alta velocità. I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, fa sapere Trenitalia, sono i seguenti:

FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:44)

FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)

FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33)

FA 8319 Roma Termini (16:55) – Benevento (18:55)

FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23)

A Caianello, un treno Intercity Napoli-Frosinone è stato fermato e i passeggeri fatti scendere sotto al sole, lamentando di non aver avuto né acqua né informazioni, fa sapere il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Il deputato ha riportato la testimonianza di una donna che si trovava a bordo, che gli ha raccontato che il treno "è stato soppresso senza alcuna comunicazione chiara sulla nostra sorte. Ci è stato detto che un altro convoglio ci avrebbe portato a Venafro, ma era già pienissimo". La situazione si è così ulteriormente complicata.

"Siamo davanti all’ennesima vergogna che colpisce i viaggiatori delle ferrovie italiane", il commento in una nota di Borrelli, "treni soppressi, zero assistenza, caos e panico. I cittadini vengono lasciati soli, trattati senza alcun rispetto. È inaccettabile che il ministro Salvini parli ogni giorno del Ponte sullo Stretto, quando in realtà chi viaggia in treno subisce ogni pesanti disagi. Non è accettabile che per una situazione simile non esista un adeguato piano di emergenza. Prima di pensare a grandi opere inutili", ha chiosato Borrelli, "si mettano in sicurezza le infrastrutture esistenti e si garantisca un trasporto pubblico degno di un paese civile".