Dove si trova la pizzeria di Franco Pepe e quanto costa mangiare da Pepe in Grani Franco Pepe è uno degli chef italiani più celebri a livello nazionale e internazionale: il pizzaiolo, ospite a Masterchef 14 questa sera, deve la sua notorietà alle pizze che propone nel suo locale, Pepe in Grani. Scopriamo dove si trova e quanto costa la pizza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Franco Pepe

Franco Pepe è l'ospite della sesta puntata di Masterchef 14. Ristoratore rinomato a livello nazionale e internazionale, Pepe è un famoso pizzaiolo, noto principalmente per la sua pizzeria, Pepe In Grani, che si trova in Campania ed è aperto dal 2012. È considerato uno dei pizzaioli migliori al mondo. La sua pizza più celebre è la Margherita Sbagliata che ha alla base la mozzarella a cui viene aggiunta la salsa di pomodoro a crudo e una salsa di basilico dopo la cottura. Altro piatto celebre di Franco Pepe, esempio della cucina che propone, è la pizza fritta con ricotta di bufala e marmellata di albicocche, chiamata La Crisommola. Pepe, premiato più volte come miglior pizzaiolo al mondo, non ha mai ricevuto una stella Michelin per il suo lavoro.

Chi è Franco Pepe a Masterchef 14, la carriera del ristoratore

La carriera di Franco Pepe, che oggi ha 61 anni, inizia nel ristorante di famiglia gestito dai suoi genitori a Caiazzo, paese in provincia di Caserta dov'è nato e cresciuto. Nell'Osteria Pizzeria Pepe in piazza Porta Vetere il cuoco impara i segreti per una pizza perfetta insieme ai fratelli e nel 1996 prende in mano l'attività di famiglia insieme a loro.

Il giardino interno di Pepe in Grani | Foto profilo Instagram IG

Nel 2012 lascia il ristorante di famiglia e apre in un palazzo storico del Settecento, sempre a Caiazzo, Pepe in Grani, la pizzeria che ha contribuito a diffondere la sua fama nel mondo. Nel 2019 e nel 2020 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2019 è stato il vincitore del Pizza Awards Italia nel 2019. Nel 2021 e nel 2022 è stato scelto come miglior pizzaiolo ai Best Chef Awards. Da dieci anni, ormai, la pizzeria di Pepe in Grani è premiata con Tre Spicchi dal Gambero Rosso.

Il menù di Pepe in Grani, quanto costa mangiare nella pizzeria di Franco Pepe

Da Pepe in Grani la protagonista è la pizza. Oltre alle pizze, il locale propone una serie di antipasti ovvero: coni fritti, pitte, pizze fritte o stuzzicherie. Le pizze, invece, si dividono in pizze classiche, originali o stagionali. Le pizze classiche costano dai 7 ai 9 euro mentre le pizze originali vanno dagli 8 ai 15 euro della Grana, Pepe e Fantasia, la pizza con fonduta di Grana Padano DOP 12 mesi, scamorza affumicata, tuorlo d'uovo pastorizzato, bacon affumicato, pecorino romano sul cornicione, chips di Grana Padano DOP 24 mesi, pepe e zest di lime. Le pizze stagionali, invece, seguono appunto gli ingredienti di stagione e costano tra i 12 e i 13 euro.

La Bufala Profumata | Foto profilo IG Pepe in Grani

Esistono anche i percorsi degustazione per chi vuole provare ad assaggiare più gusti possibili. Ne esistono tre: l'Essenza, la Scoperta o l'Evoluzione. Il primo prevede un fritto, quattro tranci al forno e un dolce fritto e costa 35 euro a persona. La proposta Scoperta, invece, prevede un cono fritto, un trancio di pizza fritta, cinque tranci al forno, un dolce fritto e straccetti fritti con miele e rosmarino: questo menù viene 45 euro a persona. Infine, il menù Evoluzione composto da un fute di Spritz alla fragola, un cono fritto, un trancio di pizza fritta, otto tranci al forno, un dolce fritto e straccetti fritti con miele e rosmarino.