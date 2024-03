Crazy Pizza, come sono arredati i locali della catena di ristoranti di Flavio Briatore Crazy Pizza sta per aprire 10 nuovi sedi sia in Italia che nel resto del mondo, come sono all’interno i locali della catena di Flavio Briatore? Ecco le foto che mostrano l’arredamento sofisticato ed elegante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siete mai stati in uno dei locali Crazy Pizza di Flavio Briatore? Se la risposta è no, sarete lieti di sapere che nei prossimi mesi sono in programma delle nuove aperture in diverse città italiane. L'obiettivo dell'imprenditore è elevare il concetto di luxury-fun dining sia in Italia che nel resto del mondo, celebrando una delle più grandi eccellenze della cultura del nostro paese. Gli interni dei ristoranti sono curati nei minimi dettagli e fondono alla perfezione l'eleganza italiana con la contemporaneità americana: ecco come sono arredati.

Dove apriranno i nuovi locali Crazy Pizza

Crazy Pizza, brand di proprietà della holding Majestas controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, ha deciso di ampliare il suo business con 10 nuove aperture in 3 continenti. In Medio Oriente verranno aperti due nuovi locali, il primo a Bahrain a inizio aprile, il secondo a Noem, la più grande Smart City al mondo.

Crazy Pizza

A maggio toccherà all'Europa con dei nuovi ristoranti a Marina di Barazze e a Napoli, mentre a giugno sarà il turno di Belgrado. La sede partenopea, in particolare, è finita già al centro delle polemiche a causa del "dibattito social" tra Flavio Briatore e Gino Sorbillo (che già in passato si erano scontrati a distanza per le pizze stese col mattarello, che secondo alcuni sarebbero troppo care). Entro la fine dell'anno, infine, sono previste diverse aperture negli Stati Uniti.

Leggi anche Quanto costa mangiare a El Camineto, il ristorante di Cortina comprato da Flavio Briatore

Crazy Pizza

Come sono arredati i ristoranti Crazy Pizza

Cosa aspettarsi dai locali Crazy Pizza? Degli ambienti sofisticati e curati nei minimi dettagli che mixano l'eleganza tipicamente italiana a un mood americano iper contemporanea. L'ingresso è con porte trasparenti dai dettagli gold, sormontato da una cascata di decorazioni floreali e colorate dall'effetto realistico.

L'ingresso

Non manca, inoltre, il menù incorniciato con l'indicazione di tutti i prezzi. All'interno la pizzeria ha degli arredi sui toni del marrone e dell'oro, dal divano componibile in pelle tabacco alle poltroncine a righe rosse, bianche e nere, fino ad arrivare ai cuscini di velluto.

Crazy Pizza

Non mancano i tavoli di legno coordinati, i maxi lampadari a luce fredda e i quadri a tema che mostrano star leggendarie che mangiano pizza. Insomma, gli interni di Crazy Pizza sono familiari ma super chic ed è proprio per questo che piacciono tanto ai clienti.

Gli arredi di Crazy Pizza