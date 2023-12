Quanto costa mangiare a El Camineto, il ristorante di Cortina comprato da Flavio Briatore Flavio Briatore ha acquistato il ristorante più celebre delle Dolomiti, frequentato da star e premiato dal Gambero Rosso. Ecco quanto costa mangiare a El Camineto.

A cura di Arianna Colzi

El Camineto

Flavio Briatore è il nuovo proprietario di El Camineto, storico e celebre ristorante di una delle località sciistiche più famose delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Dal 6 dicembre, Majestas, la società che opera nel settore dell'hospitality e di cui Briatore controlla metà delle quote, gestirà il ristorante insieme ad altri locali prestigiosi come il Billionaire, il Twiga e il Crazy Pizza a Milano. Ma perché è così famoso El Camineto?

L'esterno del ristorante

Flavio Briatore è il nuovo proprietario di El Camineto

Il ristorante è un luogo storico della perle delle Dolomiti. Attivo dal 1968, è diventato celebre sia per la sua offerta culinaria sia per la sua posizione alle pendici delle Tofane, così come per la parata di vip che lo hanno scelto sia in alta che in bassa stagione.

La vista da El Camineto

El Camineto è stato premiato con un una Forchetta Gambero Rosso sia per l'offerta del menù, sia per la location. Per decenni, i vip, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, da Adriano Panatta al presidente del Coni Giovanni Malagò, hanno fatto tappa fissa in questo ristorante a conduzione famigliare.

Il ristorante

Quanto costa mangiare a El Camineto

El Camineto è un ambiente rustico ma ben curato e il suo menù è in linea con altri ristoranti tradizionali della perla delle Dolomiti. Per un menù completo, comprensivo di antipasto, primo, secondo e dolce, bevande escluse, il prezzo va tra i 50 ai 60 euro a persona.

El Camineto

El Camineto ha chiuso definitivamente i battenti lo scorso novembre e, dopo le voci dell'acquisto da parte di magnati russi, è arrivata in questi giorni la notizia dell'acquisizione da parte di Flavio Briatore. L'imprenditore ha motivato l'acquisto come un investimento anche in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026 che saranno ospitate da Milano e da Cortina. Le due città si preparano ad accogliere turisti da tutto il mondo: una sfida da raccogliere per il cuore delle Dolomiti.