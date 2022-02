Quanto costa mangiare la pizza da Flavio Briatore a Milano Anche Flavio Briatore sbarca a Milano con la sua pizza. Il prossimo 1 marzo, il proprietario del gruppo Billionaire dovrebbe infatti aprire a civico 1 di via Brera il Crazy pizza. Ecco i prezzi.

A cura di Redazione Milano

Anche Flavio Briatore sbarca a Milano con la sua pizza. Il prossimo 1 marzo, il proprietario del gruppo Billionaire dovrebbe infatti aprire a civico 1 di via Brera il Crazy pizza, locale interamente dedicato alla pietanza del Belpaese. Un altro locale tricolore è già presente a Roma mentre altre pizzerie Briatore le ha già aperte a Londra, Montecarlo, Porto Cervo, Qatar e Arabia Saudita.

Briatore apre la sua pizzeria a Milano

Già online il sito del ristorante milanese, dove si legge: "Con le nostre porte aperte a Roma sapevano che era solo questione di tempo prima che le stilose strade di Milano ci chiamassero". Come spiegato dal gruppo, il Crazy pizza meneghino sarà "immerso tra i sofisticati palazzi storici di Brera e a due passi dal cuore della modernità, Piazza Gae Aulenti". Anche la pizzeria di Briatore avrà un dehor in strada che servirà per "catturare l'eccitazione del quartiere", mentre all'interno del locale i camerieri potrebbero improvvisamente trasformarsi in ballerini che sventolano fazzoletti bianchi.

La Marinara costa 13 euro, la pizza col Patanegra 60

Come fatto finora, anche il Crazy pizza di Milano offrirà ai propri clienti una sfoglia senza lievito, lanciata a mano e con crosta sottile. Svariati i prezzi, quantomeno quelli degli altri ristoranti poiché quelli del ristorante di Milano non sono ancora stati rivelati. Ad esempio, come da menu della pizzeria di Roma, una "Pomodoro" che dovrebbe richiamare la Marinara, costa 13 euro. La Margherita ne costa invece 14, mentre una focaccia di Recco con Stracchino viene 19. Infine, una pizza con il Patanegra costa ben 60 euro.