video suggerito

Capodanno 2025 al Crazy Pizza di Flavio Briatore: cosa c’è nel menù e quanto costa il cenone Crazy Pizza di Flavio Briatore ha annunciato che, in occasione di Capodanno 2025, organizzerà la Crazy Masquerade, una cena esclusiva che mixerà lusso ed eccellenza gastronomica: ecco cosa verrà offerto nel menù e quanto costerà la serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Crazy Pizza, la nota catena di pizzerie di Flavio Briatore che vanta sedi sia in Italia che in America, si sta preparando alla notte più attesa dell'anno, quella di Capodanno. Per accogliere il 2025 in modo speciale il ristorante ha organizzato la Crazy Masquerade, un evento indimenticabile ed esclusivo che mixa lusso ed eccellenza gastronomica, così che i clienti possano dare il via al nuovo anno con un viaggio di gusto attraverso piatti iconici e creativi. Cosa comprenderà il menù e qual è il suo prezzo? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul party del 31 dicembre al Crazy Pizza.

Il menù di Capodanno 2025 di Crazy Pizza

Il menù della Crazy Masquerade, il party di Capodanno 2025 organizzato da Crazy Pizza, comprende 4 diverse portate, tutte accomunate dal fatto che sono una perfetta fusione tra originalità e sapori sopraffini. Come entrée di benvenuto verranno offerti dei bignè alla mortadella e tartufo arricchiti da parmigiano Reggiano DOP, stracciatella e ricotta, poi sarà la volta degli antipasti, dalla semplice focaccia al Kaspia Caviar servito su una base di patate e crème fraîche.

Gli entrée della cena di Capodanno

Si continuerà con la Sakura Hanami Tartare impreziosita da tartufo nero e olio extravergine e con un'insalata agli asparagi con barbabietola, caprino e basilico. Il piatto principale naturalmente sarà a base di pizza ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non mancheranno le sorprese.

Leggi anche Heidi e Leni Klum inaugurano Crazy Pizza a New York tra pizze all'ananas e omaggi a Flavio Briatore

Sakura Hanami Tartare

Crazy Pizza, quanto costa la Crazy Masquerade di Capodanno 2025

I clienti del Crazy Pizza a Capodanno 2025 avranno due opzioni tradizionali, la pizza Margherita e l'iconica Patanegra, e due più originali a base di caviale. La Pizza Sakura Caviar sarà a base di Wagyu Sakura tenderloin beef e caviale Oscietra Volzhenka, mentre la Pizza Salmone & Caviar Bottarga verrà condita con bottarga di caviale, salmone affumicato, lime e stracciatella.

Le pizze di Capodanno

La serata si concluderà con il Crazy Panettone, una rivisitazione moderna del tradizionale dolce natalizio, servito con frutti rossi e golosa salsa allo zabaione. Qual è il prezzo del cenone del 31 dicembre al ristorante di Briatore? Come indicato sul menù, ogni ospite dovrà pagare 170 euro (bevande escluse) per dare il via al 2025 con un tocco di lusso.

Il Crazy Panettone