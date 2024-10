video suggerito

Heidi e Leni Klum inaugurano Crazy Pizza a New York tra pizze all’ananas e omaggi a Flavio Briatore Heidi Klum e sua figlia Leni hanno partecipato all’inaugurazione di Crazy Pizza a New York. Tra pizze all’ananas, omaggi a Flavio Briatore e brindisi, la festa è stata divertente ed esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Crazy Pizza è arrivato negli Stati Uniti: Flavio Briatore ha aperto il suo primo ristorante a New York, diventando socio della sua ex compagna Heidi Klum (che ora gestisce il locale insieme a lui). La festa di inaugurazione che si è tenuta nelle ultime ore, dunque, non poteva che essere speciale ed esclusiva: tra pizze all'ananas, tiramisù preparati live e mozzarelle di bufala, gli ospiti hanno avuto modo di assaggiare alcuni dei piatti tipici del ristorante. La modella è stata la grande protagonista della serata e insieme a lei non c'era solo il marito Tom Kaultiz ma anche i figli, prima tra tutti Leni Klum, nata proprio dalla relazione con l'imprenditore italiano.

Heidi Klum con le farfalle, Leni indossa il cappello "Flavio"

Heidi Klum è la nuova socia di Flavio Briatore, con lui ha aperto il primo Crazy Pizza newyorkese e dunque non poteva mancare alla festa organizzata per l'inaugurazione che è andata in scena ieri sera nell'esclusivo locale nel quartiere SoHo di Manhattan.

Heidi Klum col marito Tom e i figli

Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, è apparsa chic e glamour in un lungo abito a tubino decorato all-over con delle farfalle colorate, un modello dalla silhouette fasciante e con delle stringhe sul décolleté. Al suo fianco c'era la figlia Leni Klum, meravigliosa in total black con micro shorts, top a maniche lunghe, collant velati e tacchi a spillo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha completato l'outfit con un cappellino con la visiera decorato con la scritta "Flavio" sul davanti.

Heidi Klum e Tom Kaultiz

Il menù "esotico" di Crazy Pizza a New York

Una lista di invitati selezionatissima, balli scatenati e divertimento: l'inaugurazione di Crazy Pizza a New York ha attirato le attenzioni dei media internazionali. A fare discutere (soprattutto in Italia) non poteva che essere il menù tutt'altro che tradizionale.

Heidi Klum prova la pizza all'ananas

Al di là delle classiche margherite e delle mozzarelle servite con pomodoro e basilico, i clienti hanno potuto gustare anche dei calzoncini fritti con salmone marinato e caviale e la rinomata "pizza Hawaii", ovvero quella con l'ananas, arricchita anche da prosciutto cotto e cetriolini. Non sono mancati litri di spritz e vino bianco. In quanti nel nostro paese sarebbero disposti a provare un'offerta culinaria tanto "esotica"?