video suggerito

Tavola di Capodanno 2025: i colori di tendenza e le idee per apparecchiarla in modo elegante Capodanno 2025 si avvicina e sono moltissimi coloro che trascorreranno le prime ore del nuovo anno in casa con gli amici tra cenoni e brindisi. Come apparecchiare la tavola per rendere l’atmosfera casalinga elegante e a tema? Ecco i trend del momento e le idee a cui ispirarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochi giorni al Capodanno 2025 e in molti si stanno preparando per dare il via al nuovo anno in modo speciale. Se si vogliono evitare sia i locali affollati che i ristoranti costosi, l'ideale è organizzare una cena a casa con gli amici e le persone care, così da trascorrere una piacevole serata tra manicaretti, brindisi e relax. Cosa fare per rendere la festa unica e perfettamente a tema? Prendersi cura della tavola, che va apparecchiata in modo impeccabile per donare un ulteriore tocco chic agli ambienti domestici. Sottopiatti e segnaposti in oro e argento, decorazioni naturali e fiori rossi: ecco le tendenze del momento e le idee a cui ispirarsi per una mise en place di Capodanno super elegante.

Tavola d'oro per Capodanno

Il colore che più di tutti viene considerato un must per la tavola di Capodanno? L'oro, una nuance elegante ma allo stesso tempo appariscente, nonché naturalmente scintillante.

CoinCasa

Anche per dare il via al 2025 questa tendenza si rivela assolutamente perfetta, soprattutto se ogni arredo casalingo viene coordinato alla mise en place. Sottopiatti metallici, piatti bianchi ma con venature gold, candele ricoperte di glitter dorati: per l'ultima notte dell'anno non bisogna avere paura di osare con l'effetto sparkling.

Leggi anche Unghie Capodanno 2025: le manicure di tendenza e le idee scintillanti a cui ispirarsi

CoinCasa

Capodanno 2025, la tavola si tinge d'argento

Insieme all'oro, anche l'argento è tra i colori simbolo del Capodanno, amatissimo per la sua innata eleganza dall'effetto sparkling ma allo stesso tempo minimal.

Ikea

Si può optare per delle scintillanti decorazioni in glitter o semplicemente su elementi in acciaio, dai sottopiatti ai segnaposti, l'importante è mixare un colore basic (come ad esempio il bianco o il panna, ma anche un più a tema verde bosco) a qualche tocco silver.

CoinCasa

Tavola di Capodanno con decorazioni naturali

Tra gli home trend che stanno spopolando da qualche anno a questa parte c'è quello degli arredi ispirati al mondo della natura, meglio se realizzati con elementi che possono essere riciclati.

Jysk

Anche per Capodanno 2025 questa mania delle decorazioni green è destinata a spopolare: è il modo perfetto per mixare glamour ed eco-sostenibilità. Via libera, dunque, a segnaposti realizzati con le foglie di agrifoglio, ai centrotavola con rami di pino e pigne e a sottopiatti di legno, tutto deve essere una perfetta fusione di eleganza e stile wild.

Carl Hansen and Sos

Gli accessori rosa per la tavola di Capodanno

L'idea perfetta per una mise en place capace di sorprendere gli ospiti durante il cenone del 31 dicembre 2024? Decorare la tavola con degli accessori rosa, un colore vitaminico e dall'animo frizzante che riesce ad aggiungere un tocco di creatività all'ambiente domestico.

CoinCasa

Si può optare per una tovaglia, per dei bicchieri o semplicemente per dei fiori pink (magari abbinati ad accessori da tavola in burgundy, la nuance del momento), l'importante è che non manchi qualche sfumatura a effetto Barbie.

Arthur Arbesser

Il rosso è il colore must della tavola di Capodanno

Il rosso viene solitamente associato al Natale ma la verità è che è il colore perfetto per tutte le feste di fine anno, anche il Capodanno. Tutti coloro che desiderano una mise in place tradizionale ma non troppo sobria possono dunque scegliere questa tinta, magari abbinando la tovaglia ai bicchieri e ai sottopiatti.

MangoHome

Nel salone in cui si festeggia, inoltre, si possono aggiungere anche dei fiori tipici di questo periodo come le stelle di Natale o l'agrifoglio: l'effetto wow sarà sicuramente assicurato.

CoinCasa