video suggerito

Come decorare la tavola di Natale 2024 e apparecchiarla in modo originale: le tendenze a cui ispirarsi Come apparecchiare la tavola di Natale 2024? Accessori naturali, sottopiatti dorati e centrotavola con frutta e fiori: ecco tutte le idee a cui ispirarsi per una mise en place perfetta per le feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ikea

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale 2024 si avvicina e tutti coloro che lo trascorreranno tra pranzi e cene con le persone care devono cominciare a pensare a qualche idea originale per rendere l'atmosfera casalinga ancora più magica. Al di là dei regali da mettere sotto l'albero e dagli addobbi scintillanti, in un banchetto che si rispetti non può mancare una tavola a tema perfettamente imbandita. Segnaposti "naturali", centrotavola a tema fiori e frutta, dettagli oro o piatti in legno: ecco le tendenze del momento, i colori must e i consigli da seguire per una perfetta mise en place natalizia.

Tavola di Natale con fiori e frutta

Tra le decorazioni che non possono proprio mancare su una tavola natalizia super trendy ci sono i fiori e i frutti. L'ideale sarebbe usarne di freschi, dalle classiche stelle rosse all'agrifoglio, ma in alternativa vanno benissimo anche le composizioni artificiali, magari da utilizzare come centrotavola o come ghirlanda da appendere alla parete.

Tognana

Un'idea pratica e semplice per seguire questa mania è una classica tovaglia a tema floreale (ma natalizio), quindi sui toni del rosso, verde e gold.

Leggi anche Torna la benedizione dei Bambinelli in Piazza San Pietro a Roma: il programma del 22 dicembre

Arthur Arbesser

Via libera a candele profumate, romantici nastri, palline scintillanti e accessori a forma di gingerbread: sulla tavola di Natale deve regnare la magia.

Momonì

Un mini albero di Natale a centro tavola, cesti di frutta fresca o secca a disposizione degli invitati oppure dei fiori rossi usati come segnaposto: queste sono solo alcune delle idee a cui ispirarsi per rendere i banchetti delle feste super fashion.

CoinCasa

Come "ultima spiaggia" si può optare anche per una tovaglia bianca arricchita da un centrotavola "fai da te" realizzato con rami di pino, palline metalliche, pigne e fiocchi (naturalmente assemblati in modo elegante e chic).

Caleffi

Bianco, colori tenui e decori minimal per Natale 2024

Tra i colori must della tavola di Natale 2024 c'è il bianco. Che lo si voglia abbinare a una nuance scintillante o che si intenda lasciare trionfare lo stile minimal, non importa, in tutti i casi si rivelerà sempre la scelta perfetta per un banchetto super fashion.

Jysk

Con le tinte neutre si può giocare con gli accessori, dalle posate colorate ai centrotavola appariscenti, fino ad arrivare alle candele e ai servizi di piatti multicolor.

Caleffi

Candele total white, stelle attaccate ai muri, tovaglie candide: sebbene vengano usati a Natale, questi accessori possono essere riciclati anche nel resto dell'anno.

Maisons du Monde

Legno e componenti naturali: la tendenza per Natale 2024

La mania più gettonata di Natale 2024? Quella per gli accessori e le decorazioni a tema natura. Sottopiatti in legno, segnaposti realizzati con rametti di abete, pigne vere per creare un centrotavola green: queste sono solo alcune delle idee a cui potersi ispirare durante i banchetti natalizi.

Carl Hansen and Sons

Se si vuole sfruttare il legno della tavola, si potrebbe anche usare semplicemente un runner centrale, naturalmente ispirato alle nuance tipiche del Natale.

Carl Hansen and Sons

Oro: come abbinarlo sulla tavola di Natale 2024

L'oro è sempre un'ottima idea quando si parla di Natale, a patto di non esagerare con gli scintillii. Essendo una nuance particolarmente appariscente, va "dosata". Sarebbe bene scegliere solo alcuni degli accessori "da tavola" total gold, dunque i sottopiatti, le posate o i segnaposti.

CoinCasa

A quale colore va abbinato l'oro? Se si vuole andare sul sicuro, bisogna scegliere il bianco, ma in alternativa si può optare anche per il bordeaux o per l'effetto legno.

Maisons du Monde

Fiocchi sulla tavola di Natale

I fiocchi sono tra gli accessori must del Natale 2024 e non solo quando si parla di albero addobbato, anche per quanto riguarda la mise en place. Come usarli sulla tavola?

Maisons du Monde

L'ideale è trasformarli in segnaposti, avvolgendoli intorno ai tovaglioli degli invitati ma in alternativa possono essere utilizzati anche per decorare le bottiglie e i calici. Sarebbe preferibile sceglierne dei modelli in velluto rosso o in tartan ma naturalmente è necessario abbinarli al resto dell'arredamento.

Flying Tiger Copenaghen

Le immancabili candele sul tavolo natalizio

Le candele sono sempre la scelta giusta per aggiungere un tocco romantico a una cena, anche quando si parla della vigilia di Natale o dei banchetti che si organizzano con i cari nel periodo delle feste. Quali scegliere? È fondamentale che siano abbinate al resto della mise en place o almeno in colori natalizi: via libera, dunque, al rosso, all'oro, all'argento, al verde bosco e magari anche a qualche tocco di glitter.

CoinCasa