video suggerito

Trucco per Capodanno: le idee e le foto per un make-up semplice e originale Il make-up di Capodanno è scintillante: sono i glitter gli assoluti protagonisti, mentre il prodotto must have, intramontabile, è il rossetto rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Make-up per Capodanno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il make-up della notte di Capodanno è il make-up scintillante per eccellenza: sono i glitter gli assoluti protagonisti della serata, per occhi e labbra in primo piano, che catturano immediatamente lo sguardo. Sicuramente il trucco luminoso è quello intramontabile in queste serate di festa, ma per chi predilige i beauty look più natural, basta davvero poco per sfoggiare ugualmente un viso a prova di festa: un velo di rossetto rosso fuoco e il gioco è fatto, si acquista immediatamente l'aspetto di una diva d'altri tempi. Per chi punta a fare le ore piccole, c'è ovviamente da prendere qualche precauzione in più per assicurarsi una durata maggiore del make-up: primer e spray fissante sono i due prodotti salvavita, per evitare di ritrovarsi col rossetto sbavato e la polvere dell'ombretto su tutto il viso.

Trucco di Capodanno argentato

L'argento è un colore che dà subito l'idea di festa, non a caso è gettonatissimo anche per quanto riguarda gli addobbi natalizi. Nel make-up è una nuance fredda che dona particolarmente a chi ha una pelle dal sottotono freddo. Si presta particolarmente, in termini di armocromia, a chi appartiene alla stagione inverno oppure all'estate. Eppure, anche su pelli più scure sa regalare un contrasto interessante, se ben calibrato e coi giusti abbinamenti. L'ombretto silver si sposa benissimo con un eyeliner grafico o con un smokey eyes, dunque sfumando con dell'ombretto nero nella parte esterna dell'occhio. D'obbligo abbondante mascara, per rendere lo sguardo ancora più magnetico.

Ombretto silver

Idee per un make-up scintillante e luminoso

I protagonisti del Capodanno non sono solo i glitter, ma anche gli strass. Questi elementi tridimensionali donano un tocco il più al make-up, sono perfetti per chi vuole davvero osare e non passare inosservato. Applicati sulla palpebra mobile creano una scia di luce molto accattivante, che si può ulteriormente mettere in risalto incorniciando lo sguardo con l'utilizzo di una matita nera. Ma si possono anche sistemare accuratamente appena sotto il sopracciglio, avendo l'accortezza di delinearlo molto bene così da liftare lo sguardo. Sì anche al brillantino nell'angolo interno oppure all'esterno, applicato appena sotto la codina del sopracciglio, come discreto punto luce.

Leggi anche A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Strass

Ombretto dorato e eyeliner nero per un make-up festoso

Tanto quanto il silver, anche il gold è una tonalità che richiama subito aria di festa. L'ombretto dorato è un must-have di Capodanno, perfetto soprattutto su pelli scure e abbronzate e per chi ha gli occhi chiari, che vengono messi particolarmente in risalto. Essendo una nuance molto vivida, non ha bisogno di altro per rendere lo sguardo prezioso: è sufficiente un eyeliner nero e il gioco è fatto.

Ombretto gold

Occhi tempestati di glitter per il 31 dicembre

In commercio esistono glitter specifici per realizzare make-up scintillanti e luminosissimi. Ci sono prodotti di diverso tipo, sia in quanto a formulazione che a texture: in crema, da prelevare in barattolo, pressati in cialde come fossero ombretti. Sono estremamente pigmentati, realizzati in tonalità cangianti e capaci di rendere immediatamente prezioso lo sguardo. Ma vanno usati abbinati a un primer specifico, indispensabile per permettere ai glitter di aderire alla perfezione e non spostarsi col passare delle ore.

Glitter occhi

Trucco di Capodanno semplice

Per chi non ama perdere tempo davanti allo specchio o è poco pratico con pennelli, glitter e altro, può puntare su un unico prodotto capace di dare la svolta al beauty look. Un rossetto rosso è un must intramontabile, sempre d'effetto e dal risultato garantito. Certo, anche in questo caso un'applicazione accurata fa la differenza. Il rossetto rosso è difficile da applicare, serve molta precisione per una resa davvero ottimale. Meglio utilizzare prima una matita per delineare il contorno della labbra, da preparare con uno scrub per eliminare eventuali pellicine che possono rovinare la stesura del prodotto.

Rossetto rosso