Dove vorrebbero trascorrere il Natale gli italiani: la classifica delle mete preferite

Vienna

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi recita il proverbio. In realtà sono tantissimi coloro che nel periodo natalizio non resistono al fascino di un viaggio, preferendo al cenone in famiglia l'esplorazione di una città o il relax in una calda meta tropicale o ancora l'avventura su una cima innevata. Ma quali sono le destinazioni preferite, nei vari Paesi del mondo? Ci ha pensato Cloudwards.net a creare la mappa: la piattaforma è riuscita a classificare le destinazioni natalizie più popolari in base ai social media e ai dati sul volume di ricerca di Google.

Vienna

Dove trascorrere il Natale

Se potessi partire adesso, quale destinazione sceglieresti per trascorrere le festività natalizie? Cloudwards.net ha classificato le mete preferite di tutto il mondo, quelle più cercate quando si tratta di organizzare possibili viaggi a dicembre. La mappa è stata generata prendendo in esame le ricerche fatte sul motore di ricerca Google, dove spiccano espressioni come "Natale a Londra" e "cose ​​da fare a Londra per Natale". Infatti proprio la capitale inglese è risultata la più cliccata e svetta in cima alla classifica. Ma non è la preferita degli italiani.

Budapest

La meta natalizia preferita dagli italiani

Londra è la meta più gettonata tra gli abitanti di ben 20 Paesi tra cui Spagna, Paesi Bassi, Canada e Australia. Vienna in Austria è la seconda città più cercata, posizionandosi al primo posto in 15 Paesi tra cui Italia, Germania e Stati Uniti. A condividere il bronzo sono New York City e Parigi (prime in otto Paesi ciascuna), seguite da Budapest, Madrid e Praga, Bruxelles e Tokyo. Le seguono a ruota tre città tedesche: Berlino, Monaco e Norimberga. Chiudono la classifica Amsterdam, Copenaghen e Strasburgo.

Londra

La differenza tra europei e americani

Mentre gli europei tendono a rimanere in Europa durante il periodo natalizio, preferendo destinazioni vicine come Vienna e Budapest, molti vacanzieri canadesi, statunitensi e australiani ragionano diversamente. Loro amano viaggiare lontano da casa per le vacanza di Natale. La mappa che prende in esame solo gli Stati Uniti rivela, infatti, che la maggior parte degli statunitensi preferirebbe partire per una destinazione europea per le vacanze di Natale, con Vienna che vince in ben 26 stati. Per gli inglesi è Praga è il luogo da sogno per le vacanze di Natale, mentre per la Francia è Bruxelles, per il Portogallo è Parigi, per l'Austria è Norimberga. Se "costretti" a restare in patria, gli americani scelgono nell'ordine Branson (Missouri), Chicago (Illinois), Leavenworth (Washington) e Boston (Massachusetts).

Parigi

La classifica delle mete natalizie preferite

Londra, Regno Unito: 20 Paesi preferiscono questa destinazione Vienna, Austria: 15 New York, Stati Uniti: 8

Parigi, Francia: 8 Budapest, Ungheria: 6 Madrid, Spagna: 3

Praga, Repubblica Ceca: 3 Bruxelles, Belgio: 2

Tokyo, Giappone: 2 Berlino, Germania: 1

Monaco di Baviera, Germania: 1

Norimberga, Germania: 1

Amsterdam, Paesi Bassi: 1

Copenaghen, Danimarca: 1

Strasburgo, Francia: 1

Le destinazioni preferite dagli americani

Vienna, Austria: 26 stati preferiscono questa destinazione Quebec City, Canada: 7 Parigi, Francia: 5 Barcellona, ​​Spagna: 3 Vancouver, Canada: 2 Amsterdam, Paesi Bassi: 1 Londra, Regno Unito: 1 Praga, Repubblica Ceca: 1

Tokyo, Giappone: 1

Le destinazioni in America amate dagli americani

Branson, Missouri: 7*

Chicago, Illinois: 7 Leavenworth, Washington: 5 Boston, Massachusetts: 4

Elena, Georgia: 4

New York, New York: 4 Las Vegas, Nevada: 3 Gatlinburg, Tennessee: 2

Filadelfia, Pennsylvania: 2

Betlemme, Pennsylvania: 1

Denver, Colorado: 1

Frankenmuth, Michigan: 1

Kansas City, Missouri: 1

Myrtle Beach, Carolina del Sud: 1

Nashville, Tennessee: 1

Portland, Oregon: 1

Solvang, California: 1

St. Louis, Missouri: 1

Williamsburg, Virginia: 1