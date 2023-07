Dov’è stato girato il film di Barbie: tutte le location Esce oggi nelle sale italiane l’attesissimo film Barbie. È stato girato in studio, ma ci sono anche luoghi reali concentrati a Venice Beach. La casa di Barbie è stata minuziosamente ricostruita ispirandosi agli edifici moderni di Palm Springs, uno in particolare.

A cura di Giusy Dente

Margot Robbie è Barbie

Da mesi non si parla d'altro: il film Barbie è sulla bocca di tutti. Il live action della regista Greta Gerwig, con Margot Robbie nei panni della famosa bambola e Ryan Gosling in quelli di Ken, promette qualcosa di irriverente e divertente, in chiave femminista. E ovviamente con tanto rosa. Ne è nato un vero e proprio trend: la cosiddetta estetica Barbiecore. Rosa e fucsia sono le tonalità del momento, le più gettonate in passerella e sui red carpet. La stessa attrice protagonista li ha sfoggiati spesso durante il press tour, in cui ha addirittura riproposto alcuni dei più celebri e iconici outfit originali di Barbie. Il film esce finalmente oggi, 20 luglio, nelle sale italiane. La maggior parte delle scene sono girate negli Studios della Warner, ma ci sono anche luoghi reali. Per quanto riguarda la casa di Barbie, ci si è ispirati alle case di Palm Springs (in particolare la Kauffmann realizzata da Richard Neutra).

Gli studios

La maggior parte delle riprese del film si sono svolte presso i Warner Bros Studios Leavesden nell'Hertfordshire, in Inghilterra. È qui che le troupe cinematografiche hanno costruito Barbiebland da zero.

Barbie

Venice Beach

Le riprese esterne si sono svolte a Venice, quartiere di Los Angeles. In particolare si nota il celebre lungomare di Venice Beach: oltre 3 chilometri di spiaggia fiancheggiata da boutique, negozi, attrazioni colorate di ogni tipo. È un luogo sempre affollato dove c'è spazio per lo sport, per l'arte, per il divertimento, per incontrare persone. Qui Barbie fa la sua conoscenza del mondo reale.

Nel film compare anche lo Skatepark Venice Beach, luogo d'incontro per gli appassionati di skateboard, rollerblade e bici. Qui si svolge la scena di Barbie e Ken sui rollerblade, vestiti con le loro tutine fluo: è stata una delle prime scene mostrate al pubblico, subito diventata virale sui social.

La Dreamhouse

La casa di Barbie e quelle di Palm Springs

La realizzazione dell'universo pink della bambola ha richiesto così tanta vernice rosa da esaurirne tutte le scorte! La realizzazione della Dreamhouse di Barbie è stata curata nei minimi dettagli: non ci sono né muri né porte, perché è stato riprodotto alla perfezione il modellino con cui da anni giocano i bambini di tutto il mondo. Greta Gerwig si è affidata alle scenografe Sarah Greenwood e Katie Spencer, team londinese che ha lavorato anche a capolavori come Orgoglio e pregiudizio e Anna Karenina.

Barbie e Ken a Venice Beach

Le due si sono ispirate allo stile di Palm Springs (in California), in particolare la Kaufmann House del 1946 di Richard Neutra, una casa con enormi vetrate e veranda esterna. Questa abitazione è stata il punto di riferimento per il design e l'aspetto di Barbieland. La Barbie Dreamhouse nell'immaginario collettivo è sempre stata collegata a Malibu, in California. Ben presto questo luogo fittizio è diventato realtà: è stata creata davvero una Malibu Dreamhouse, per la gioia dei fan della bambola. Per festeggiare i 60 anni di Barbie, la Dreamhouse è stata affittata alla tariffa speciale di circa 60 euro a notte.