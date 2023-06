Dormire nella casa di Barbie è possibile: dove si trova e quanto costa Avete sempre sognato di visitare la vera casa di Barbie? Da oggi è possibile. Airbnb dà infatti la possibilità di soggiornare nell’iconica Malibu DreamHouse: ecco come fare per prenotare.

A cura di Valeria Paglionico

Ph. Airbnb

Il 21 luglio 2023 l'attesissimo film di Barbie firmato da Greta Gerwig arriverà in tutti i cinema internazionali e sono già moltissimi coloro che non vedono l'ora di ammirare Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni della coppia più famosa del mondo dei giocattoli, quella formata da Barbie e Ken. La cosa che però nessuno si aspettava è che a pochi giorni dal lancio della pellicola si sarebbe potuta vivere un'esperienza davvero "immersiva" nella "life in plastic" dell'iconica bambola firmata Mattel. Su Airbnb, infatti, è arrivata la Malibu Dreamhouse di Los Angeles: ecco come fare per organizzare una vacanza all'insegna del total pink.

Ken diventa host di Airbnb

È ormai risaputo che l'iconica DreamHouse a Malibu sia stata ricostruita sul set del film di Barbie ma, sebbene sia curata nei minimi dettagli, si tratta solo di una riproduzione. La vera casa di Barbie a Los Angeles è sbarcata su Airbnb e sarà messa in affitto per due giorni a luglio.

Ph. Airbnb

Chi è l'host? Naturalmente Ken che, approfittando dell'assenza di Barbie, ha preso in consegna le chiavi dell'abitazione per dare ai fan la possibilità di soggiornarci per una notte. "Ho aggiunto alcuni tocchi per portare un po' di Kenergy all'iconica Malibu DreamHouse, recentemente ristrutturata. Situata perfettamente sopra la spiaggia, questa villa rosa giocattolo a grandezza naturale è un sogno che si avvera", sono queste le parole che si leggono nell'annuncio pubblicato sul noto sito di prenotazioni alberghiere.

Ph. Airbnb

Come prenotare un soggiorno nella Malibu DreamHouse

La Malibu DreamHouse con vista sull'oceano viene descritta come "un rifugio soleggiato per surfisti circondato dalla spiaggia". Divanetti a bordo piscina, veneziane, tende da sole, pavimento, tetto: tutto al suo interno è rosa Barbie, anche se non manca un tocco "di Ken" con la sua camera da cowboy, le chitarre, la terrazza adibita a palestra e le scritte a neon personalizzate.

Ph. Airbnb

Cosa offre l'inedito host durante il soggiorno nella villa? Un'esperienza in technicolor, una visita al suo fantastico guardaroba, delle danze scatenate in pista da ballo e delle passeggiate in rollerblades sul lungomare. Tutti coloro che sognano di trasformare il loro sono in realtà saranno lieti di sapere che le prenotazioni verranno aperte su Airbnb lunedì 17 luglio alle 19 per due soggiorni di una notte per un massimo di due ospiti il 21 e il 22 luglio 2023. Quanto costa passare una giornata qui? Assolutamente nulla, si tratta di un'iniziativa organizzata per celebrare l'uscita del film e per sostenere l’emancipazione femminile, visto che Airbnb farà una donazione a Save the Children.