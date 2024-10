video suggerito

Dove si trova il campo di zucche visitato da Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in famiglia e ha deciso di portare i figli Leone e Vittoria in un campo di zucca a pochi passi da Milano: ecco dove si trova e quali sono le attività che si possono fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Per Chiara Ferragni non è un autunno semplice. L'imprenditrice digitale starebbe formalizzando il divorzio da Fedez, anche se per ora tra i due ex coniugi non ci sarebbe nessuno accordo, e le sue società sono ancora alle prese con le conseguenze del caso Balocco. L'influencer, però, continua a concentrarsi su famiglia e lavoro, con l'apertura di un nuovo pop up store in Grecia e il ritorno a un evento della Fashion Week di Milano. In questo weekend di ottobre, però, ha scelto di concentrarsi su affetti e famiglia portando i piccoli Leone e Vittoria in un campo di zucche, una attività ideale per un fine settimana con i più piccoli e amatissima dai vip. Ecco dove si trova il giardino visitato da Ferragni.

Chiara Ferragni, giornata con i figli nel campo di zucche

Per Chiara Ferragni è stato un weekend nella natura, come vediamo dal suo ultimo post su Instagram. L'influencer ha portato i figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni in un campo di zucche a pochi passi da Milano. I piccoli, che sono spariti dal feed dei Ferragnez se non per qualche rara apparizione di spalle, si sono divertiti a decorare zucche in uno dei laboratori messi a disposizione dal giardino.

Una zucca decorata da Leone e Vittoria

Il campo di zucca visitato da Chiara Ferragni si chiama Il campo di Federica e si trova a Nerviano, in provincia di Milano. Qui ogni anno da settembre a novembre si tiene il Festival d'Autunno: si tratta di uno dei Pumpkin Patch più famosi d'Italia dove è possibile decorare e intagliare zucche, fare un giro sulla ruota panoramica e assaporare un buonissimo Pumpkin Spice Latte, bevanda d'ordinanza nelle fredde giornate d'autunno.

Una bevanda al sapore di zucca

Tra le attività che Il campo di Federica mette a disposizione ce ne sono tante adatte ai più piccoli e ai loro genitori. Il ticket, acquistabile anche sul sito a un costo di 24 euro, comporta l'ingresso al campo in una precisa fascia oraria, comprende l'acquisto di una zucca (per i bambini sotto i due anni l'entrata è gratuita) e un giro sulla ruota panoramica. È possibile organizzare pranzi, cene e apertivi in modo da coniugare il divertimento per i bambini con un'occasione di convivialità anche per gli adulti.

Chiara Ferragni al Campo di Federica

Dalle 19 di venerdì, sabato e domenica, scatta il Campo by night, dove poter gustare la birra agricola Rica, fare un aperitivo o assaggiare qualcosa dai food truck nel Campo, il tutto a ritmo di musica. Un'ottima idea per un weekend in famiglia.

Chiara Ferragni scatta una foto nel campo di zucche