Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpiche

Valle di Anterselva

È tempo di Olimpiadi a Milano (e non solo). Manca ormai pochissimo: i Giochi Invernali andranno in scena dal 4 al 22 febbraio. Ogni giorno i migliori atleti del panorama mondiale, provenienti da 90 diversi Paesi, gareggeranno in una serie di discipline, distribuite in diverse location. Sono 109 gli Azzurri qualificati. Le sedi principali dei Giochi includono non solo Milano, ma anche Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva. Sono luoghi rinomati, ricchi di bellezze naturali. Tra laghi alpini tra i ghiacciai, torrenti, le cime imponenti delle Dolomiti, foreste, valli verdi, questi posti offrono paesaggi tutti da scoprire e le Olimpiadi potrebbero essere l'occasione giusta, andando oltre gli eventi sportivi. Archiviate le Olimpiadi sarà poi la volta delle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo 2026 in vari territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

La mappa delle sedi di gara

Le sedi delle Olimpiadi invernali a Milano: dallo Stadio San Siro al Forum di Assago

L'inaugurazione dei Giochi si terrà a Milano il 6 febbraio, presso lo Stadio San Siro. Sarà una serata magica e spettacolare, c'è chi ha sborsato cifre esorbitanti per accaparrarsi un biglietto e poter dunque assistere allo show, per poter dire di esserci stato. Nel capoluogo lombardo sono distribuite anche una serie di sedi coinvolte nel calendario delle competizioni. L'Arena Santa Giulia è stata scelta per l'Hockey su ghiaccio: nelle scorse settimane si sono tenuti i test preliminari dell'impianto, che purtroppo sembra essere ancora una sorta di cantiere a cielo aperto, inspiegabilmente. Questa disciplina ha alcune gare in programma a Rho Fiera Milano, dove è previsto anche il Pattinaggio di velocità. Infine il Forum di Assago ospiterà Short track e Pattinaggio di figura.

Stadio San Siro

Arena Santa Giulia

Rho Fiera Milano

Forum di Assago

Stadio San Siro

Cortina d’Ampezzo, le piste per sci, slittino e lo stadio del curling

Uscendo fuori dal territorio del capoluogo e spostandoci a Cortina, qui il programma prevede: lo Sci alpino al Tofane Alpine Skiing Centre, Bob-Slittino-Skeleton al Cortina Sliding Centre, infine il Cyrling al Cortina Curling Olympic Stadium.

Tofane Alpine Skiing Centre

Cortina Sliding Centre

Cortina Curling Olympic Stadium

Cortina Curling Club

Sci di fondo in Val di Fiemme e Anterselva

La Val di Fiemme è la terza location interessata, nello specifico con due sport: Salto con gli sci e Combinata nordica divisi tra Predazzo Ski Jumping Stadium e Tesero Cross-Country Skiing Stadium. La quarta location è invece Anterselva: qui ci saranno le gare di Biathlon, sport finito al centro di un caso di doping.

Predazzo Ski Jumping Stadium

Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Biathlon Arena

Biathlon Arena

A Bormio e Livigno le sedi per lo sci alpino

I fan di Sci acrobatico potranno vedere i loro atleti del cuore gareggiare al Livigno Snow Park: (sede anche delle competizioni di Snowboard) e presso l'Aerials & Moguls Park. Passando da Livigno a Bormio, qui ci saranno Sci alpino e Sci alpinismo allo Stelvio Ski Centre.

Livigno Snow Park

Aerials & Moguls Park

Stelvio Ski Centre

Pista Stelvio a Bormio

Le Olimpiadi Invernali si chiudono a Verona

Dopo la grandiosa apertura dei Giochi, la manifestazione avrà anche una degna cerimonia di chiusura altrettanto imponente. Si svolgerà presso l'Arena di Verona il 22 febbraio. Sarà uno show trasmesso globalmente all'insegna di arte, musica e cultura per celebrare il Made in Italy e i valori di inclusione, unità e fratellanza, quelli che da sempre sono alla base dello sport sano.

Arena di Verona