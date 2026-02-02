Rebecca Passler, azzurra del biathlon, positiva ad un test: primo caso di doping a Milano Cortina

Rebecca Passler, presente tra gli atleti azzurri qualificati e convocati per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina è stata trovata positiva ad un controllo antidoping out competition. L’azzurro è inserita nella squadra femminile di biathlon.

Brutte notizie per la delegazione azzurra per le Olimpiadi di Milano Cortina. In un controllo antidoping "out competition", Rebecca Passler, inserita tra i 109 atleti azzurri e nella squadra femminile di Biathlon, è risultata positiva ad un inibitore, il letrozolo. Si tratta del primo caso di doping ai Giochi Invernali che aprono ufficialmente il prossimo 6 febbraio.

La positività di Passler al letrozolo: il primo caso di Milano Cortina è azzurro

Milano Cortina è oramai alle porte, con i Giochi Olimpici che vedranno le primissime gare già in programma il 4 febbraio e la cerimonia ufficiale di apertura prevista a San Siro per il 6 febbraio. Tutto pronto, anche in Casa Italia, con la ufficializzazione del contingente azzurro, mai così numeroso prima d'ora che annovera ben 109 atleti. Tra questi, nel biathlon anche la squadra femminile composta da Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Rebecca Passler. Quest'ultima purtroppo, è incappata in una positività ad uno dei test "out competition" cui sono sottoposti gli atleti, risultando positiva ad un inibitore, il letrozolo, inserito nella Lista delle Sostanze Proibite della WADA perché favorisce le prestazioni e può mascherare l'utilizzo di altri prodotti non consentiti. Per l'atleta 25enne, che gareggia per la C.S. Carabinieri, e per tutto il movimento azzurro, un inizio decisamente in salita per queste Olimpiadi.

Chi è Rebecca Passler, talento emergente del biathlon italiano

Rebecca Passler, classe 2001 e originaria di Anterselva, e nipote d'arte visto che lo zio è Johann Passler, già due volte bronzo olimpico a Calgary 1988, si è particolarmente distinta nel biathlon sin a livelli giovanili dove ha conquistato diversi titoli di categoria, tra cui 8 medaglie individuali e un oro in staffetta. Al momento della convocazione, Passler occupava la 33ª posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo di biathlon, dove il suo miglior risultato ad oggi risulta un doppio 11° posto, ottenuto prima a Mass Start di Annecy-Le Grand Bornand nel dicembre 2025 e poi nella gara Sprint di Oberhof a gennaio 2026.