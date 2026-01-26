I convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: c’è anche Giada D’Antonio a 16 anni

La FISI ha diramato i 109 atleti e atlete azzurri che parteciperanno ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Un numero record in cui spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D’Amico accanto al veterano della compagnia, il 45enne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade.

La FISI, la Federazione Italiana Sport invernali ha diramato i 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il prossimo 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, un totale altissimo che segna il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali superando il primato precedente che risaliva a Torino 2006. Tra i tanti nomi spicca anche quello di una giovanissima, Giada D'Antonio inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara con i suoi appena 16 anni.

Dunque, anche l'atto formale di diramare i convocati e le convocate per gli imminenti Giochi olimpici invernali Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio è stato compiuto: la FISI ha diramato la lista di ben 109 nostri atleti, disseminati in tutte le discipline presenti sul ghiaccio e sulla neve. Un numero importantissimo di presenze, che supera il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga, avvenuta nel 2006 a Torino quando il totale non superò le 184 unità.

Tra le novità assolute spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D'Antonio, che compirà 17 anni solamente il prossimo 28 maggio. Le farà da contraltare il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade consecutiva gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard, che vanta anche il primato di azzurro con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali.

Ecco l'elenco completo, disciplina per disciplina con tutti gli azzurri e le azzurre presenti a Milano-Cortina:

BIATHLON

Uomini

Braunhofer Patrick 19/04/1998 C.S. Carabinieri

Giacomel Tommaso 05/04/2000 G.S. Fiamme Gialle

Hofer Lukas 30/09/1989 C.S. Carabinieri

Romanin Nicola 26/02/1994 C.S. Esercito

Zeni Elia 05/06/2001 G.S. Fiamme Gialle

Auchentaller Hannah 28/03/2001 C.S. Carabinieri

Carrara Michela 10/05/1997 C.S. Esercito

Passler Rebecca 31/08/2001 C.S. Carabinieri

Vittozzi Lisa 04/02/1995 C.S. Carabinieri

Wierer Dorothea 03/04/1990 G.S. Fiamme Gialle

BOB PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre

Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro

Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri

Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri

Riserva Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito

Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare

De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina

Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito

Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina

Riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare

COMBINATA NORDICA

Costa Samuel 30/11/1992 S.C. Gardena

Kostner Aaron 08/07/1999 G.S. Fiamme Oro

Pittin Alessandro 11/02/1990 G.S. Fiamme Gialle

FREESTYLE

Skicross uomini

Deromedis Simone 02/04/2000 G.S. Fiamme Gialle

Tomasoni Federico 04/07/1997 C.S. Esercito

Zorzi Edoardo 24/06/1996 S.C. Radici Group

Zuech Dominik 25/02/1996 S.C. Drusciè Cortina

Chesi Andrea 06/10/2003 SCMDC Team

Galli Jole 26/07/1995 C.S. Carabinieri

Tabanelli Miro 17/11/2004 C.S. Esercito

Gasslitter Maria 01/10/2006 S.C. Gardena

Tabanelli Flora 20/11/2007 C.S. Esercito

Passaretta Manuela 18/04/2006 S.C. Fab Snow Eagle

SCI ALPINO

Uomini

Casse Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro

De Aliprandini Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle

Franzoni Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle

Innerhofer Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle

Kastlunger Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Paris Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri

Saccardi Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri

Sala Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro

Schieder Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri

Vinatzer Alex 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle

Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri

Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito

D’Antonio Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D.

Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro

Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle

Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito

Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle

Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro

Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle

Trocker Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team

Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri

SCI DI FONDO

Uomini

Barp Elia 19/12/2002 G.S. Fiamme Gialle

Carollo Martino 19/06/2003 G.S. Fiamme Oro

Graz Davide 05/03/2000 G.S. Fiamme Gialle

Mocellini Simone 05/05/1998 G.S. Fiamme Gialle

Pellegrino Federico 01/09/1990 G.S. Fiamme Oro

Daprà Simone 19/06/1997 G.S. Fiamme Oro

Comarella Anna 12/03/1997 G.S. Fiamme Oro

Ganz Caterina 13/11/1995 G.S. Fiamme Gialle

De Martin Pinter Iris 02/08/2004 C.S. Carabinieri

Gismondi Maria 13/06/2004 G.S. Fiamme Oro

Monsorno Nicole 07/02/2000 G.S. Fiamme Gialle

Di Centa Martina 06/03/2000 C.S. Carabinieri

SCI ALPINISMO

Uomini

Boscacci Michele 04/01/1990 C.S. Esercito

De Silvestro Alba 03/10/1995 C.S. Esercito

Murada Giulia 03/07/1998 C.S. Esercito

SALTO CON GLI SCI

Uomini

Bresadola Giovanni 17/02/2001 C.S. Esercito

Cecon Francesco 13/11/2001 C.S. Esercito

Insam Alex 19/12/1997 G.S. Fiamme Oro

Ambrosi Martina 07/04/2001 G.S. Fiamme Oro

Malsiner Jessica 23/09/2002 G.S. Fiamme Gialle

Sieff Annika 27/10/2003 G.S. Fiamme Oro

Zanitzer Martina 04/09/2005 C.S. Carabinieri

SKELETON

Uomini

Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito

Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre

Fumagalli Alessandra 16/08/1998 C.S. Esercito

Margaglio Valentina 15/11/1993 G.S. Fiamme Azzurre

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Felderer Leon 30/01/2000 C.S. Esercito

Fischnaller Dominik 20/02/1993 C.S. Carabinieri

Gufler Alex 30/07/2002 C.S. Carabinieri

Kainzwaldner Simon 24/02/1994 C.S. Carabinieri

Nagler Ivan 30/01/1999 C.S. Carabinieri

Malleier Fabian 04/01/1998 C.S. Esercito

Rieder Emanuel 01/10/1993 C.S. Carabinieri

Hofer Verena 17/03/2001 C.S. Esercito

Oberhofer Marion 14/12/2000 C.S. Esercito

Robatscher Sandra 13/12/1995 C.S. Esercito

Voetter Andrea 03/04/1995 C.S. Esercito

SNOWBOARD