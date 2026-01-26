sport
Olimpiadi Invernali 2026

I convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: c’è anche Giada D’Antonio a 16 anni

La FISI ha diramato i 109 atleti e atlete azzurri che parteciperanno ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Un numero record in cui spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D’Amico accanto al veterano della compagnia, il 45enne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade.
A cura di Alessio Pediglieri
Olimpiadi Invernali 2026

La FISI, la Federazione Italiana Sport invernali ha diramato i 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il prossimo 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, un totale altissimo che segna il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali superando il primato precedente che risaliva a Torino 2006. Tra i tanti nomi spicca anche quello di una giovanissima, Giada D'Antonio inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara con i suoi appena 16 anni.

Dunque, anche l'atto formale di diramare i convocati e le convocate per gli imminenti Giochi olimpici invernali Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio è stato compiuto: la FISI ha diramato la lista di ben 109 nostri atleti, disseminati in tutte le discipline presenti sul ghiaccio e sulla neve. Un numero importantissimo di presenze, che supera il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga, avvenuta nel 2006 a Torino quando il totale non superò le 184 unità.

Tra le novità assolute spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D'Antonio,  che compirà 17 anni solamente il prossimo 28 maggio. Le farà da contraltare il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade consecutiva gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard, che vanta anche il primato di azzurro con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali.

Ecco l'elenco completo, disciplina per disciplina con tutti gli azzurri e le azzurre presenti a Milano-Cortina:

BIATHLON

  • Uomini
    Braunhofer Patrick 19/04/1998 C.S. Carabinieri
    Giacomel Tommaso 05/04/2000 G.S. Fiamme Gialle
    Hofer Lukas 30/09/1989 C.S. Carabinieri
    Romanin Nicola 26/02/1994 C.S. Esercito
    Zeni Elia 05/06/2001 G.S. Fiamme Gialle
  •  Donne
    Auchentaller Hannah 28/03/2001 C.S. Carabinieri
    Carrara Michela 10/05/1997 C.S. Esercito
    Passler Rebecca 31/08/2001 C.S. Carabinieri
    Vittozzi Lisa 04/02/1995 C.S. Carabinieri
    Wierer Dorothea 03/04/1990 G.S. Fiamme Gialle

BOB PISTA ARTIFICIALE

  • Uomini
    Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre
    Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro
    Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri
    Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri
    Riserva Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito
  • Donne
    Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare
    De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina
    Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito
    Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina
    Riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare

COMBINATA NORDICA

Costa Samuel 30/11/1992 S.C. Gardena
Kostner Aaron 08/07/1999 G.S. Fiamme Oro
Pittin Alessandro 11/02/1990 G.S. Fiamme Gialle

FREESTYLE

  • Skicross uomini
    Deromedis Simone 02/04/2000 G.S. Fiamme Gialle
    Tomasoni Federico 04/07/1997 C.S. Esercito
    Zorzi Edoardo 24/06/1996 S.C. Radici Group
    Zuech Dominik 25/02/1996 S.C. Drusciè Cortina
  •  Skicross donne
    Chesi Andrea 06/10/2003 SCMDC Team
    Galli Jole 26/07/1995 C.S. Carabinieri
  • Freeski uomini
    Tabanelli Miro 17/11/2004 C.S. Esercito
  • Freeski donne
    Gasslitter Maria 01/10/2006 S.C. Gardena
    Tabanelli Flora 20/11/2007 C.S. Esercito
  • Moguls donne
    Passaretta Manuela 18/04/2006 S.C. Fab Snow Eagle

SCI ALPINO

  • Uomini
    Casse Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro
    De Aliprandini Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle
    Franzoni Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle
    Innerhofer Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle
    Kastlunger Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle
    Paris Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri
    Saccardi Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri
    Sala Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro
    Schieder Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri
    Vinatzer Alex 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle
  • Donne
    Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri
    Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito
    D’Antonio Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D.
    Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro
    Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle
    Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito
    Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle
    Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro
    Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle
    Trocker Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team
    Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri

SCI DI FONDO

  • Uomini
    Barp Elia 19/12/2002 G.S. Fiamme Gialle
    Carollo Martino 19/06/2003 G.S. Fiamme Oro
    Graz Davide 05/03/2000 G.S. Fiamme Gialle
    Mocellini Simone 05/05/1998 G.S. Fiamme Gialle
    Pellegrino Federico 01/09/1990 G.S. Fiamme Oro
    Daprà Simone 19/06/1997 G.S. Fiamme Oro

  • Donne

    Cassol Federica 08/05/2000 C.S. Esercito
    Comarella Anna 12/03/1997 G.S. Fiamme Oro
    Ganz Caterina 13/11/1995 G.S. Fiamme Gialle
    De Martin Pinter Iris 02/08/2004 C.S. Carabinieri
    Gismondi Maria 13/06/2004 G.S. Fiamme Oro
    Monsorno Nicole 07/02/2000 G.S. Fiamme Gialle
    Di Centa Martina 06/03/2000 C.S. Carabinieri

SCI ALPINISMO

  • Uomini
    Boscacci Michele 04/01/1990 C.S. Esercito
  • Donne
    De Silvestro Alba 03/10/1995 C.S. Esercito
    Murada Giulia 03/07/1998 C.S. Esercito

SALTO CON GLI SCI

  • Uomini
    Bresadola Giovanni 17/02/2001 C.S. Esercito
    Cecon Francesco 13/11/2001 C.S. Esercito
    Insam Alex 19/12/1997 G.S. Fiamme Oro
  • Donne
    Ambrosi Martina 07/04/2001 G.S. Fiamme Oro
    Malsiner Jessica 23/09/2002 G.S. Fiamme Gialle
    Sieff Annika 27/10/2003 G.S. Fiamme Oro
    Zanitzer Martina 04/09/2005 C.S. Carabinieri

SKELETON

  • Uomini
    Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito
    Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre
  • Donne
    Fumagalli Alessandra 16/08/1998 C.S. Esercito
    Margaglio Valentina 15/11/1993 G.S. Fiamme Azzurre

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

  • Uomini
    Felderer Leon 30/01/2000 C.S. Esercito
    Fischnaller Dominik 20/02/1993 C.S. Carabinieri
    Gufler Alex 30/07/2002 C.S. Carabinieri
    Kainzwaldner Simon 24/02/1994 C.S. Carabinieri
    Nagler Ivan 30/01/1999 C.S. Carabinieri
    Malleier Fabian 04/01/1998 C.S. Esercito
    Rieder Emanuel 01/10/1993 C.S. Carabinieri
  • Donne
    Hofer Verena 17/03/2001 C.S. Esercito
    Oberhofer Marion 14/12/2000 C.S. Esercito
    Robatscher Sandra 13/12/1995 C.S. Esercito
    Voetter Andrea 03/04/1995 C.S. Esercito

SNOWBOARD

  • Freesnow uomini
    Matteoli Ian 30/12/2005 C.S. Esercito
    Vito III Louis Philip 20/03/1988 Garage Camp
  • Freesnow donne
    Poluzzi Marilù 10/03/2004 SCMDC Team
  • Alpino uomini
    Bormolini Maurizio 24/02/1994 C.S. Esercito
    Felicetti Mirco 15/07/1992 Circolo Canottieri Aniene
    Fischnaller Roland 19/09/1980 Circolo Canottieri Aniene
    March Aaron 14/05/1986 C.S. Esercito
  • Alpino donne
    Caffont Elisa 17/02/1999 C.S. Esercito
    Coratti Jasmin 05/08/2001 G.S. Fiamme Oro
    Dalmasso Lucia 28/05/1997 G.S. Fiamme Gialle
    Valle Sofia 29/04/2003 G.S. Fiamme Oro
