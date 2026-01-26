I convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: c’è anche Giada D’Antonio a 16 anni
La FISI, la Federazione Italiana Sport invernali ha diramato i 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il prossimo 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, un totale altissimo che segna il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali superando il primato precedente che risaliva a Torino 2006. Tra i tanti nomi spicca anche quello di una giovanissima, Giada D'Antonio inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara con i suoi appena 16 anni.
Dunque, anche l'atto formale di diramare i convocati e le convocate per gli imminenti Giochi olimpici invernali Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio è stato compiuto: la FISI ha diramato la lista di ben 109 nostri atleti, disseminati in tutte le discipline presenti sul ghiaccio e sulla neve. Un numero importantissimo di presenze, che supera il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga, avvenuta nel 2006 a Torino quando il totale non superò le 184 unità.
Tra le novità assolute spicca la più giovane in assoluto, la sedicenne Giada D'Antonio, che compirà 17 anni solamente il prossimo 28 maggio. Le farà da contraltare il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua 7a Olimpiade consecutiva gareggiando nello slalom gigante parallelo di snowboard, che vanta anche il primato di azzurro con il numero maggiore di presenze nella storia dei Giochi Invernali.
Ecco l'elenco completo, disciplina per disciplina con tutti gli azzurri e le azzurre presenti a Milano-Cortina:
BIATHLON
- Uomini
Braunhofer Patrick 19/04/1998 C.S. Carabinieri
Giacomel Tommaso 05/04/2000 G.S. Fiamme Gialle
Hofer Lukas 30/09/1989 C.S. Carabinieri
Romanin Nicola 26/02/1994 C.S. Esercito
Zeni Elia 05/06/2001 G.S. Fiamme Gialle
- Donne
Auchentaller Hannah 28/03/2001 C.S. Carabinieri
Carrara Michela 10/05/1997 C.S. Esercito
Passler Rebecca 31/08/2001 C.S. Carabinieri
Vittozzi Lisa 04/02/1995 C.S. Carabinieri
Wierer Dorothea 03/04/1990 G.S. Fiamme Gialle
BOB PISTA ARTIFICIALE
- Uomini
Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre
Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro
Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri
Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri
Riserva Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito
- Donne
Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare
De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina
Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito
Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina
Riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare
COMBINATA NORDICA
Costa Samuel 30/11/1992 S.C. Gardena
Kostner Aaron 08/07/1999 G.S. Fiamme Oro
Pittin Alessandro 11/02/1990 G.S. Fiamme Gialle
FREESTYLE
- Skicross uomini
Deromedis Simone 02/04/2000 G.S. Fiamme Gialle
Tomasoni Federico 04/07/1997 C.S. Esercito
Zorzi Edoardo 24/06/1996 S.C. Radici Group
Zuech Dominik 25/02/1996 S.C. Drusciè Cortina
- Skicross donne
Chesi Andrea 06/10/2003 SCMDC Team
Galli Jole 26/07/1995 C.S. Carabinieri
- Freeski uomini
Tabanelli Miro 17/11/2004 C.S. Esercito
- Freeski donne
Gasslitter Maria 01/10/2006 S.C. Gardena
Tabanelli Flora 20/11/2007 C.S. Esercito
- Moguls donne
Passaretta Manuela 18/04/2006 S.C. Fab Snow Eagle
SCI ALPINO
- Uomini
Casse Mattia 19/01/1990 G.S. Fiamme Oro
De Aliprandini Luca 01/09/1990 G.S. Fiamme Gialle
Franzoni Giovanni 30/03/2001 G.S. Fiamme Gialle
Innerhofer Christof 17/12/1984 G.S. Fiamme Gialle
Kastlunger Tobias 09/09/1999 G.S. Fiamme Gialle
Paris Dominik 14/04/1989 C.S. Carabinieri
Saccardi Tommaso 16/07/2001 C.S. Carabinieri
Sala Tommaso 06/09/1995 G.S. Fiamme Oro
Schieder Florian 26/12/1995 C.S. Carabinieri
Vinatzer Alex 22/09/1999 G.S. Fiamme Gialle
- Donne
Brignone Federica 14/07/1990 C.S. Carabinieri
Curtoni Elena 03/02/1991 C.S. Esercito
D’Antonio Giada 28/05/2009 S.C. Vesuvio A.S.D.
Delago Nadia 12/11/1997 G.S. Fiamme Oro
Delago Nicol 05/01/1996 G.S. Fiamme Gialle
Della Mea Lara 10/01/1999 C.S. Esercito
Goggia Sofia 15/11/1992 G.S. Fiamme Gialle
Peterlini Martina 24/10/1997 G.S. Fiamme Oro
Pirovano Laura 20/11/1997 G.S. FIamme Gialle
Trocker Anna 23/12/2008 Seiser Alm Ski Team
Zenere Asja 13/12/1996 C.S. Carabinieri
SCI DI FONDO
- Uomini
Barp Elia 19/12/2002 G.S. Fiamme Gialle
Carollo Martino 19/06/2003 G.S. Fiamme Oro
Graz Davide 05/03/2000 G.S. Fiamme Gialle
Mocellini Simone 05/05/1998 G.S. Fiamme Gialle
Pellegrino Federico 01/09/1990 G.S. Fiamme Oro
Daprà Simone 19/06/1997 G.S. Fiamme Oro
-
Donne
Cassol Federica 08/05/2000 C.S. Esercito
Comarella Anna 12/03/1997 G.S. Fiamme Oro
Ganz Caterina 13/11/1995 G.S. Fiamme Gialle
De Martin Pinter Iris 02/08/2004 C.S. Carabinieri
Gismondi Maria 13/06/2004 G.S. Fiamme Oro
Monsorno Nicole 07/02/2000 G.S. Fiamme Gialle
Di Centa Martina 06/03/2000 C.S. Carabinieri
SCI ALPINISMO
- Uomini
Boscacci Michele 04/01/1990 C.S. Esercito
- Donne
De Silvestro Alba 03/10/1995 C.S. Esercito
Murada Giulia 03/07/1998 C.S. Esercito
SALTO CON GLI SCI
- Uomini
Bresadola Giovanni 17/02/2001 C.S. Esercito
Cecon Francesco 13/11/2001 C.S. Esercito
Insam Alex 19/12/1997 G.S. Fiamme Oro
- Donne
Ambrosi Martina 07/04/2001 G.S. Fiamme Oro
Malsiner Jessica 23/09/2002 G.S. Fiamme Gialle
Sieff Annika 27/10/2003 G.S. Fiamme Oro
Zanitzer Martina 04/09/2005 C.S. Carabinieri
SKELETON
- Uomini
Bagnis Amedeo 11/11/1999 C.S. Esercito
Gaspari Mattia 14/09/1993 G.S. Fiamme Azzurre
- Donne
Fumagalli Alessandra 16/08/1998 C.S. Esercito
Margaglio Valentina 15/11/1993 G.S. Fiamme Azzurre
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE
- Uomini
Felderer Leon 30/01/2000 C.S. Esercito
Fischnaller Dominik 20/02/1993 C.S. Carabinieri
Gufler Alex 30/07/2002 C.S. Carabinieri
Kainzwaldner Simon 24/02/1994 C.S. Carabinieri
Nagler Ivan 30/01/1999 C.S. Carabinieri
Malleier Fabian 04/01/1998 C.S. Esercito
Rieder Emanuel 01/10/1993 C.S. Carabinieri
- Donne
Hofer Verena 17/03/2001 C.S. Esercito
Oberhofer Marion 14/12/2000 C.S. Esercito
Robatscher Sandra 13/12/1995 C.S. Esercito
Voetter Andrea 03/04/1995 C.S. Esercito
SNOWBOARD
- Freesnow uomini
Matteoli Ian 30/12/2005 C.S. Esercito
Vito III Louis Philip 20/03/1988 Garage Camp
- Freesnow donne
Poluzzi Marilù 10/03/2004 SCMDC Team
- Alpino uomini
Bormolini Maurizio 24/02/1994 C.S. Esercito
Felicetti Mirco 15/07/1992 Circolo Canottieri Aniene
Fischnaller Roland 19/09/1980 Circolo Canottieri Aniene
March Aaron 14/05/1986 C.S. Esercito
- Alpino donne
Caffont Elisa 17/02/1999 C.S. Esercito
Coratti Jasmin 05/08/2001 G.S. Fiamme Oro
Dalmasso Lucia 28/05/1997 G.S. Fiamme Gialle
Valle Sofia 29/04/2003 G.S. Fiamme Oro