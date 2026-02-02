Olimpiadi invernali Milano Cortina: il calendario e il programma delle gare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 4 al 22 febbraio andranno in scena tutte le gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'evento più atteso che radunerà in Italia i migliori atleti di ogni disciplina provenienti da oltre 90 paesi diversi. Ogni giorno ci saranno grandi emozioni con le qualificazioni e i 116 eventi da medaglia: il primo in assoluto si terrà il 7 febbraio con la discesa libera maschile, anche se le gare scatteranno ufficialmente il 4 febbraio con il Round Robin del Curling. Le sedi principali dei Giochi includono Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva.

L'Italia parteciperà con 196 atleti, la delegazione più grande della sua storia: Paris, Wierer, Curtoni, Goggia e Franzoni i favoriti per portare a casa una medaglia prestigiosa. Di seguito il programma dettagliato giorno per giorno, con in grassetto gli eventi che assegnano una medaglia.

Mercoledì 4 febbraio

Curling

19:05 – 21:05: Round robin doppio misto

Giovedì 5 febbraio

Curling

10:05 – 12:05: Round robin doppio misto

14:35 – 16:35: Round robin doppio misto

19:05 – 21:05: Round robin doppio misto

12:10 – 14:40: Turno preliminare donne

14:40 – 17:10: Turno preliminare donne

16:40 – 19:10: Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

19:30 – 2145: Qualificazioni snowboard big air uomini

Venerdì 6 febbraio

Curling

10:05 – 12:05: Round robin doppio misto

14:35 – 16:35: Round robin doppio misto

09:55 – 14:55: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)

12:10 – 14:40: Turno preliminare donne

14:40 – 17:10: Turno preliminare donne

Sabato 7 febbraio

Sci alpino

11:30 – 13:50: Discesa libera uomini

Sci di fondo

13:00 – 14:50: Skiathlon 10km+10km donne

Curling

10:05 – 12:05: Round robin doppio misto

14:35 – 16:35: Round robin doppio misto

19:05 – 21:05: Round robin doppio misto

19:45 – 22:55: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)

10:30 – 12:45: Qualificazione freeski slopestyle donne

14:00 – 16:15: Qualificazione freeski slopestyle uomini

12:10 – 14:40: Turno preliminare donne

14:40 – 17:10: Turno preliminare donne

16:40 – 19:10: Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

17:00 – 19:20: Individuale uomini run 1 e 2

18:45 – 21:00: Trampolino normale individuale donne

Snowboard

19:30 – 21:05: Finale snowboard big air uomini

Pattinaggio di velocità: 16:00 – 17:50: 3000m donne

Domenica 8 febbraio

Sci alpino

11:30 – 13:50: Discesa libera donne

Biathlon

14:05 – 15:40: Staffetta mista 4x6km

Sci di fondo

12:30 – 14:00: Skiathlon 10km+10km uomini

Curling

10:05 – 12:05: Round robin doppio misto

14:35 – 16:35: Round robin doppio misto

19:05 – 21:05: Round robin doppio misto

19:30 – 23:05: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)

16:40 – 19:10: Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

17:00 – 19:40: Individuale uomini 3 e 4

Snowboard

09:00 – 11:00: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne

13:00 – 14:40: Finale slalom gigante parallelo uomini, Finale slalom gigante parallelo donne

19:30 – 21:45: Qualificazioni snowboard big air donne

16:00 – 18:20: 5000m uomini

Lunedì 9 febbraio

Sci alpino

10:30 – 12:15: Combinata a squadre uomini (discesa libera)

14:00 – 15:20: Combinata a squadre uomini (slalom)

10:05 – 12:05: Round robin doppio misto

18:05 – 20:05: Semifinali doppio mistoPattinaggio di figura

19:20 – 22:55: Danza sul ghiaccio, danza ritmica

12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle donne

Hockey su ghiaccio

12:10 – 14:40: Turno preliminare donne

16:40 – 19:10: Turno preliminare donne

20:10 – 22:40: Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

17:00 – 19:20: Individuale donne run 1 e 2

19:00 – 21:15: Trampolino normale individuale uomini

Snowboard

19:30 – 21:05: Finale snowboard big air donne

Pattinaggio di velocità

17:30 – 19:05: 1000m donne

Martedì 10 febbraio

Sci alpino

10:30 – 12:15: Combinata a squadre donne (discesa libera)

14:00 – 15:20: Combinata a squadre donne (slalom)

13:30 – 15:30: 20km individuale uomini

Sci di fondo

09:15 – 10:45: Qualificazione sprint tecnica classica donne, Qualificazione sprint tecnica classica uomini

11:45 – 13:50: Finale sprint tecnica classica donne, Finale sprint tecnica classica uomini

14:05 – 16:05: Finale per il bronzo doppio misto

18:05 – 20:25: Finale per l’oro doppio misto

Pattinaggio di figura

18:30 – 22:45: Programma breve individuale uomini

11:15 – 12:15: Primo round qualificazione moguls uomini

12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle uomini

14:15 – 15:15: Primo round qualificazione moguls donne (a seconda della luce)

12:10 – 14:40: Turno preliminare donne

16:40 – 19:10: Turno preliminare donne

20:10 – 22:40: Turno preliminare donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

17:00 – 19:50: Individuale donne run 3 e 4

Salto con gli sci

18:45 – 21:10: Gara a squadre miste

Short track

10:30 – 13:15: Qualificazione 500m donne; Qualificazione 1000m uomini; Staffetta mista quarti, semifinali e finali

Mercoledì 11 febbraio

Sci alpino

11:30 – 13:50: Super G uomini

Biathlon

14:15 – 16:10: 15km individuale donne

Curling

19:05 – 22:05: Round robin uomini

19:30 – 23:15: Danza sul ghiaccio programma libero

Sci freestyle

11:00 – 11:45: Secondo round qualificazione moguls donne

14:15 – 15:35: Finale moguls donne (a seconda della luce)

16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini

21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini

17:30 – 20:40: Doppio uomini run 1 e 2, Doppio donne run 1 e 2

Combinata nordica

10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale

13:45 – 14:35: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km

10:30 – 12:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne

19:30 – 21:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini

18:30 – 20:00: 1000m uomini

Giovedì 12 febbraio

Sci alpino

11:30 – 13:50: Super G donne

Sci di fondo

13:00 – 14:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne

Curling

09:05 – 12:05: Round robin donne 1

14:05 – 17:05: Round robin uomini 2

19:05 – 22:05: Round robin donne 2

10:00 – 10:45: Secondo round qualificazioni moguls uomini

12:15 – 13:35: Finale moguls uomini

12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini

16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini

21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini (2 partite)

18:30 – 19:55: Staffetta a squadre

Short track

20:15 – 22:20: 500m donne quarti, semifinali, finali; 1000m uomini quarti, semifinali, finali

Skeleton

Prima e seconda manche uomini

10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross uomini

13:45 – 15:25: Finali snowboard cross uomini

19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe donne

16:30 – 18:15: 5000m donne

Venerdì 13 febbraio

Biathlon

14:00 – 15:40: 10km sprint uomini

Sci di fondo

12:00 – 13:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini

Curling

09:05 – 12:05: Round robin uomini 3

14:05 – 17:05: Round robin donne 3

19:05 – 22:05: Round robin uomini 4

19:00 – 23:15: Programma libero individuale uomini

Hockey su ghiaccio

12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)

16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne

16:00 – 18:40: Prima e seconda manche donne

19:30 – 22:20: Terza e quarta manche uomini

10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross donne

13:30 – 15:10: Finali snowboard cross donne

19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe uomini

16:00 – 18:15: 10000m uomini

Sabato 14 febbraio

Sci alpino

10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante uomini

13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante uomini

14:45 – 16:20: Sprint 7.5km donne

Sci di fondo

12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km donne

Curling

09:05 – 12:05: Round robin donne 4

14:05 – 17:05: Round robin uomini 5

19:05 – 22:05: Round robin donne 5

10:30 – 12:05: Finale dual moguls donne

19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air donne

12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)

16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne

21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne

20:15 – 23:05: 1000m qualificazioni donne

1500m uomini quarti, semifinali, finali

staffetta 3000m donne semifinali

18:00 – 20:50: Terza e quarta manche donne

Salto con gli sci

18:45 – 21:05: Individuale uomini trampolino lungo

Pattinaggio di velocità

16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 500m uomini

Domenica 15 febbraio

Sci alpino

10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante donne

13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante donne

11:15 – 12:00: Inseguimento 12.5km uomini

14:45 – 16:00: Inseguimento 10km donne

Bob

10:00 – 12:50: Prima e seconda manche monobob donne

12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km uomini

Curling

09:05 – 12:05: Round robin uomini 6

14:05 – 17:05: Round robin donne 6

19:05 – 22:05: Round robin uomini 7

19:45 – 22:25: Coppie programma corto

10:30 – 12:05: Finale dual moguls uomini

19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air uomini

12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini

16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini

19:10 – 21:40: Turno preliminare uomini

21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini

18:00 – 20:00: Squadre miste

Salto con gli sci

18:45 – 21:05: Individuale donne trampolino lungo

Snowboard

11:00 – 12:30: Qualificazioni snowboard cross squadre miste

13:45 – 15:05: Finali snowboard squadre miste

16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 500m donne

Lunedì 16 febbraio

Sci alpino

10:00 – 12:00: Prima manche slalom uomini

13:30 – 15:20: Seconda manche slalom uomini

10:00 – 13:00: Prima e seconda manche doppio uomini

19:00 – 22:15: Terza e quarta manche monobob donne

09:05 – 12:05: Round robin donne 7

14:05 – 17:05: Round robin uomini 8

19:05 – 22:05: Round robin donne 8

20:00 – 23:10: Coppie programma libero

Sci freestyle

19:30 – 21:05: Finale freeski big air donne

Hockey su ghiaccio

16:40 – 19:10: Semifinale donne

21:10 – 23:40: Semifinale donne

11:00 – 13:15: 500m uomini qualificazioni

1000m donne quarti, semifinali e finali

staffetta 5000m uomini semifinali

19:00 – 21:05: Gara a squadre uomini

Snowboard

10:30 – 12:45: Qualificazioni snowboard slopestyle donne

14:00 – 16:15: Qualificazioni snowboard slopestyle uomini

Martedì 17 febbraio

Biathlon

14:30 – 16:10: Staffetta 4×7.5km uomini

Bob

19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio uomini

Curling: 09:05 – 12:05

Round robin uomini 9

14:05 – 17:05: Round robin donne 9

19:05 – 22:05: Round robin uomini 10

18:45 – 23:00: Individuale donne programma corto

11:00 – 12:15: Qualificazioni aerials donne

13:30 – 14:45: Qualificazioni aerials uomini

19:30 – 21:05: Finale freeski big air uomini

12:10 – 14:40: Playoff di qualificazione uomini (2 partite)

16:40 – 19:10: Playoff di qualificazione uomini

21:10 – 23:40: Playoff di qualificazione uomini

10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo

13:45 – 14:35: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km

13:00 – 14:50: Finale snowboard slopestyle donne

Pattinaggio di velocità

14:30 – 17:25: Finali inseguimento a squadre uomini; Finali inseguimento a squadre donne

Mercoledì 18 febbraio

Sci alpino

10:00 – 12:00: Prima manche slalom donne

13:30 – 15:20: Seconda manche slalom donne

14:45 – 16:20: Staffetta 4x6km donne

Sci di fondo

09:45 – 10:45: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne

11:45 – 13:15: Finali sprint a squadre tecnica libera uomini, Finali sprint a squadre tecnica libera donne

09:05 – 12:05: Round robin donne 10

14:05 – 17:05: Round robin uomini 11

19:05 – 22:05: Round robin donne 11

11:30 – 13:05: Finale aerials donne

Hockey su ghiaccio

12:10 – 14:40: Quarti di finale uomini

4:10 – 16:40: Quarti di finale uomini

16:40 – 19:10: Quarti di finale uomini

21:10 – 23:40: Quarti di finale uomini

20:15 – 22:05: 500m uomini quarti, semifinali e finali; staffetta 3000m donne finali

Snowboard

12:30 – 14:20: Finale snowboard slopestyle uomini

Giovedì 19 febbraio

Curling

09:05 – 12:05: Round robin uomini 12

14:05 – 17:05: Round robin donne 12

19:05 – 22:05: Semifinale uomini

19:00 – 23:15: Individuale donne programma libero

Sci freestyle

10:30 – 12:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini

11:30 – 13:05: Finale aerials uomini

19:30 – 21:30: Qualificazioni freeski halfpipe donne

14:40 – 17:10: Finale per il bronzo donne

19:10 – 22:10: Finale per l'oro donne

Combinata nordica

10:00 – 10:50: Team sprint uomini trampolino lungo

14:00 – 15:00 Team sprint uomini 2×7.5km

09:50 – 11:10: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie

12:55 – 14:45: Sprint uomini finale, Sprint donne finale

16:30 – 18:10: 1500m uomini

Venerdì 20 febbraio

Biathlon

14:15 – 15:20: Mass start 15km uomini

Bob

Prima e seconda manche doppio donne

14:05 – 17:05: Semifinale donne

19:05 – 22:05: Finale per il bronzo uomini

10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross donne

12:00 – 13:40: Finali ski cross donne

19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe uomini

16:40 – 19:10: Semifinale uomini

21:10 – 23:40: Semifinale uomini

20:15 – 22:40: 1500m donne quarti, semifinali e finali

staffetta 5000m uomini finali

Pattinaggio di velocità

16:30 – 18:10: 1500m donne

Sabato 21 febbraio

Biathlon

14:15 – 15:15: Mass start 12.5km donne

Bob

10:00 – 13:00: Prima e seconda manche bob a 4 uomini

19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio donne

11:00 – 14:05: Mass start 50km tecnica classica uomini

Curling

14:05 – 17:05: Finale per il bronzo donne

19:05 – 22:25: Finale per l’oro uomini

Pattinaggio di figura

20:00 – 22:30: Gala di esibizione

10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross uomini

10:45 – 12:35: Finale aerials a squadre miste

12:00 – 13:40: Finali ski cross uomini

19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe donne

20:40 – 23:40: Finale per il bronzo uomini

Sci alpinismo

13:30 – 14:50: Finale staffetta mista

Pattinaggio di velocità

15:00 -18:00: Mass start uomini; Mass start donne

Domenica 22 febbraio