Olimpiadi invernali Milano Cortina: il calendario e il programma delle gare
Dal 4 al 22 febbraio andranno in scena tutte le gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'evento più atteso che radunerà in Italia i migliori atleti di ogni disciplina provenienti da oltre 90 paesi diversi. Ogni giorno ci saranno grandi emozioni con le qualificazioni e i 116 eventi da medaglia: il primo in assoluto si terrà il 7 febbraio con la discesa libera maschile, anche se le gare scatteranno ufficialmente il 4 febbraio con il Round Robin del Curling. Le sedi principali dei Giochi includono Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva.
L'Italia parteciperà con 196 atleti, la delegazione più grande della sua storia: Paris, Wierer, Curtoni, Goggia e Franzoni i favoriti per portare a casa una medaglia prestigiosa. Di seguito il programma dettagliato giorno per giorno, con in grassetto gli eventi che assegnano una medaglia.
Mercoledì 4 febbraio
- Curling
19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
Giovedì 5 febbraio
- Curling
10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
- Snowboard
19:30 – 2145: Qualificazioni snowboard big air uomini
Venerdì 6 febbraio
- Curling
10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura
09:55 – 14:55: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
- Cerimonia d'Apertura
Sabato 7 febbraio
- Sci alpino
11:30 – 13:50: Discesa libera uomini
- Sci di fondo
13:00 – 14:50: Skiathlon 10km+10km donne
- Curling
10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura
19:45 – 22:55: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)
- Sci freestyle
10:30 – 12:45: Qualificazione freeski slopestyle donne
14:00 – 16:15: Qualificazione freeski slopestyle uomini
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
- Slittino
17:00 – 19:20: Individuale uomini run 1 e 2
- Salto con gli sci
18:45 – 21:00: Trampolino normale individuale donne
- Snowboard
19:30 – 21:05: Finale snowboard big air uomini
- Pattinaggio di velocità: 16:00 – 17:50: 3000m donne
Domenica 8 febbraio
- Sci alpino
11:30 – 13:50: Discesa libera donne
- Biathlon
14:05 – 15:40: Staffetta mista 4x6km
- Sci di fondo
12:30 – 14:00: Skiathlon 10km+10km uomini
- Curling
10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
- Pattinaggio di figura
19:30 – 23:05: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)
- Hockey su ghiaccio
16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
- Slittino
17:00 – 19:40: Individuale uomini 3 e 4
- Snowboard
09:00 – 11:00: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne
13:00 – 14:40: Finale slalom gigante parallelo uomini, Finale slalom gigante parallelo donne
19:30 – 21:45: Qualificazioni snowboard big air donne
- Pattinaggio di velocità
16:00 – 18:20: 5000m uomini
Lunedì 9 febbraio
- Sci alpino
10:30 – 12:15: Combinata a squadre uomini (discesa libera)
14:00 – 15:20: Combinata a squadre uomini (slalom)
- Curling
10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
18:05 – 20:05: Semifinali doppio mistoPattinaggio di figura
19:20 – 22:55: Danza sul ghiaccio, danza ritmica
- Sci freestyle
12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle donne
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
20:10 – 22:40: Turno preliminare donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
- Slittino
17:00 – 19:20: Individuale donne run 1 e 2
- Salto con gli sci
19:00 – 21:15: Trampolino normale individuale uomini
- Snowboard
19:30 – 21:05: Finale snowboard big air donne
- Pattinaggio di velocità
17:30 – 19:05: 1000m donne
Martedì 10 febbraio
- Sci alpino
10:30 – 12:15: Combinata a squadre donne (discesa libera)
14:00 – 15:20: Combinata a squadre donne (slalom)
- Biathlon
13:30 – 15:30: 20km individuale uomini
- Sci di fondo
09:15 – 10:45: Qualificazione sprint tecnica classica donne, Qualificazione sprint tecnica classica uomini
11:45 – 13:50: Finale sprint tecnica classica donne, Finale sprint tecnica classica uomini
- Curling
14:05 – 16:05: Finale per il bronzo doppio misto
18:05 – 20:25: Finale per l’oro doppio misto
- Pattinaggio di figura
18:30 – 22:45: Programma breve individuale uomini
- Sci freestyle
11:15 – 12:15: Primo round qualificazione moguls uomini
12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle uomini
14:15 – 15:15: Primo round qualificazione moguls donne (a seconda della luce)
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
20:10 – 22:40: Turno preliminare donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
- Slittino
17:00 – 19:50: Individuale donne run 3 e 4
- Salto con gli sci
18:45 – 21:10: Gara a squadre miste
- Short track
10:30 – 13:15: Qualificazione 500m donne; Qualificazione 1000m uomini; Staffetta mista quarti, semifinali e finali
Mercoledì 11 febbraio
- Sci alpino
11:30 – 13:50: Super G uomini
- Biathlon
14:15 – 16:10: 15km individuale donne
- Curling
19:05 – 22:05: Round robin uomini
- Pattinaggio di figura
19:30 – 23:15: Danza sul ghiaccio programma libero
- Sci freestyle
11:00 – 11:45: Secondo round qualificazione moguls donne
14:15 – 15:35: Finale moguls donne (a seconda della luce)
- Hockey su ghiaccio
16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini
- Slittino
17:30 – 20:40: Doppio uomini run 1 e 2, Doppio donne run 1 e 2
- Combinata nordica
10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale
13:45 – 14:35: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km
- Snowboard
10:30 – 12:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne
19:30 – 21:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
- Pattinaggio di velocità
18:30 – 20:00: 1000m uomini
Giovedì 12 febbraio
- Sci alpino
11:30 – 13:50: Super G donne
- Sci di fondo
13:00 – 14:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin donne 1
14:05 – 17:05: Round robin uomini 2
19:05 – 22:05: Round robin donne 2
- Sci freestyle
10:00 – 10:45: Secondo round qualificazioni moguls uomini
12:15 – 13:35: Finale moguls uomini
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini
16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
- Slittino
18:30 – 19:55: Staffetta a squadre
- Short track
20:15 – 22:20: 500m donne quarti, semifinali, finali; 1000m uomini quarti, semifinali, finali
- Skeleton
Prima e seconda manche uomini
- Snowboard
10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross uomini
13:45 – 15:25: Finali snowboard cross uomini
19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe donne
- Pattinaggio di velocità
16:30 – 18:15: 5000m donne
Venerdì 13 febbraio
- Biathlon
14:00 – 15:40: 10km sprint uomini
- Sci di fondo
12:00 – 13:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin uomini 3
14:05 – 17:05: Round robin donne 3
19:05 – 22:05: Round robin uomini 4
- Pattinaggio di figura
19:00 – 23:15: Programma libero individuale uomini
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
- Skeleton
16:00 – 18:40: Prima e seconda manche donne
19:30 – 22:20: Terza e quarta manche uomini
- Snowboard
10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross donne
13:30 – 15:10: Finali snowboard cross donne
19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe uomini
- Pattinaggio di velocità
16:00 – 18:15: 10000m uomini
Sabato 14 febbraio
- Sci alpino
10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante uomini
13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante uomini
- Biathlon
14:45 – 16:20: Sprint 7.5km donne
- Sci di fondo
12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km donne
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin donne 4
14:05 – 17:05: Round robin uomini 5
19:05 – 22:05: Round robin donne 5
- Sci freestyle
10:30 – 12:05: Finale dual moguls donne
19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air donne
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
- Short track
20:15 – 23:05: 1000m qualificazioni donne
1500m uomini quarti, semifinali, finali
staffetta 3000m donne semifinali
- Skeleton
18:00 – 20:50: Terza e quarta manche donne
- Salto con gli sci
18:45 – 21:05: Individuale uomini trampolino lungo
- Pattinaggio di velocità
16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 500m uomini
Domenica 15 febbraio
- Sci alpino
10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante donne
13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante donne
- Biathlon
11:15 – 12:00: Inseguimento 12.5km uomini
14:45 – 16:00: Inseguimento 10km donne
- Bob
10:00 – 12:50: Prima e seconda manche monobob donne
- Sci di fondo
12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km uomini
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin uomini 6
14:05 – 17:05: Round robin donne 6
19:05 – 22:05: Round robin uomini 7
- Pattinaggio di figura
19:45 – 22:25: Coppie programma corto
- Sci freestyle
10:30 – 12:05: Finale dual moguls uomini
19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air uomini
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini
16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
19:10 – 21:40: Turno preliminare uomini
21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini
- Skeleton
18:00 – 20:00: Squadre miste
- Salto con gli sci
18:45 – 21:05: Individuale donne trampolino lungo
- Snowboard
11:00 – 12:30: Qualificazioni snowboard cross squadre miste
13:45 – 15:05: Finali snowboard squadre miste
- Pattinaggio di velocità
16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 500m donne
Lunedì 16 febbraio
- Sci alpino
10:00 – 12:00: Prima manche slalom uomini
13:30 – 15:20: Seconda manche slalom uomini
- Bob
10:00 – 13:00: Prima e seconda manche doppio uomini
19:00 – 22:15: Terza e quarta manche monobob donne
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin donne 7
14:05 – 17:05: Round robin uomini 8
19:05 – 22:05: Round robin donne 8
- Pattinaggio di figura
20:00 – 23:10: Coppie programma libero
- Sci freestyle
19:30 – 21:05: Finale freeski big air donne
- Hockey su ghiaccio
16:40 – 19:10: Semifinale donne
21:10 – 23:40: Semifinale donne
- Short track
11:00 – 13:15: 500m uomini qualificazioni
1000m donne quarti, semifinali e finali
staffetta 5000m uomini semifinali
- Salto con gli sci
19:00 – 21:05: Gara a squadre uomini
- Snowboard
10:30 – 12:45: Qualificazioni snowboard slopestyle donne
14:00 – 16:15: Qualificazioni snowboard slopestyle uomini
Martedì 17 febbraio
- Biathlon
14:30 – 16:10: Staffetta 4×7.5km uomini
- Bob
19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio uomini
- Curling: 09:05 – 12:05
Round robin uomini 9
14:05 – 17:05: Round robin donne 9
19:05 – 22:05: Round robin uomini 10
- Pattinaggio di figura
18:45 – 23:00: Individuale donne programma corto
- Sci freestyle
11:00 – 12:15: Qualificazioni aerials donne
13:30 – 14:45: Qualificazioni aerials uomini
19:30 – 21:05: Finale freeski big air uomini
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Playoff di qualificazione uomini (2 partite)
16:40 – 19:10: Playoff di qualificazione uomini
21:10 – 23:40: Playoff di qualificazione uomini
- Combinata nordica
10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo
13:45 – 14:35: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km
- Snowboard
13:00 – 14:50: Finale snowboard slopestyle donne
- Pattinaggio di velocità
14:30 – 17:25: Finali inseguimento a squadre uomini; Finali inseguimento a squadre donne
Mercoledì 18 febbraio
- Sci alpino
10:00 – 12:00: Prima manche slalom donne
13:30 – 15:20: Seconda manche slalom donne
- Biathlon
14:45 – 16:20: Staffetta 4x6km donne
- Sci di fondo
09:45 – 10:45: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne
11:45 – 13:15: Finali sprint a squadre tecnica libera uomini, Finali sprint a squadre tecnica libera donne
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin donne 10
14:05 – 17:05: Round robin uomini 11
19:05 – 22:05: Round robin donne 11
- Sci freestyle
11:30 – 13:05: Finale aerials donne
- Hockey su ghiaccio
12:10 – 14:40: Quarti di finale uomini
4:10 – 16:40: Quarti di finale uomini
16:40 – 19:10: Quarti di finale uomini
21:10 – 23:40: Quarti di finale uomini
- Short track
20:15 – 22:05: 500m uomini quarti, semifinali e finali; staffetta 3000m donne finali
- Snowboard
12:30 – 14:20: Finale snowboard slopestyle uomini
Giovedì 19 febbraio
- Curling
09:05 – 12:05: Round robin uomini 12
14:05 – 17:05: Round robin donne 12
19:05 – 22:05: Semifinale uomini
- Pattinaggio di figura
19:00 – 23:15: Individuale donne programma libero
- Sci freestyle
10:30 – 12:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini
11:30 – 13:05: Finale aerials uomini
19:30 – 21:30: Qualificazioni freeski halfpipe donne
- Hockey su ghiaccio
14:40 – 17:10: Finale per il bronzo donne
19:10 – 22:10: Finale per l'oro donne
- Combinata nordica
10:00 – 10:50: Team sprint uomini trampolino lungo
14:00 – 15:00 Team sprint uomini 2×7.5km
- Sci alpinismo
09:50 – 11:10: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie
12:55 – 14:45: Sprint uomini finale, Sprint donne finale
- Pattinaggio di velocità
16:30 – 18:10: 1500m uomini
Venerdì 20 febbraio
- Biathlon
14:15 – 15:20: Mass start 15km uomini
- Bob
Prima e seconda manche doppio donne
- Curling
14:05 – 17:05: Semifinale donne
19:05 – 22:05: Finale per il bronzo uomini
- Sci freestyle
10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross donne
12:00 – 13:40: Finali ski cross donne
19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe uomini
- Hockey su ghiaccio
16:40 – 19:10: Semifinale uomini
21:10 – 23:40: Semifinale uomini
- Short track
20:15 – 22:40: 1500m donne quarti, semifinali e finali
staffetta 5000m uomini finali
- Pattinaggio di velocità
16:30 – 18:10: 1500m donne
Sabato 21 febbraio
- Biathlon
14:15 – 15:15: Mass start 12.5km donne
- Bob
10:00 – 13:00: Prima e seconda manche bob a 4 uomini
19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio donne
- Sci di fondo
11:00 – 14:05: Mass start 50km tecnica classica uomini
- Curling
14:05 – 17:05: Finale per il bronzo donne
19:05 – 22:25: Finale per l’oro uomini
- Pattinaggio di figura
20:00 – 22:30: Gala di esibizione
- Sci freestyle
10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross uomini
10:45 – 12:35: Finale aerials a squadre miste
12:00 – 13:40: Finali ski cross uomini
19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe donne
- Hockey su ghiaccio
20:40 – 23:40: Finale per il bronzo uomini
- Sci alpinismo
13:30 – 14:50: Finale staffetta mista
- Pattinaggio di velocità
15:00 -18:00: Mass start uomini; Mass start donne
Domenica 22 febbraio
- Bob
10:00 – 13:20: Terza e quarta manche bob a 4 uomini
- Sci di fondo
10:00 – 13:35: Mass start 50km tecnica classica donne
- Curling
11:05 – 14:25: Finale per l’oro donne
- Hockey su ghiaccio
13:40 – 16:40: Finale per l’oro uomini
- Cerimonia di chiusura