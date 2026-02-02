sport
Olimpiadi Invernali 2026

Olimpiadi invernali Milano Cortina: il calendario e il programma delle gare

Il programma di tutte le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in scena dal 4 al 22 febbraio: il calendario di tutti gli eventi.
A cura di Ada Cotugno
Immagine
Olimpiadi Invernali 2026

Dal 4 al 22 febbraio andranno in scena tutte le gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'evento più atteso che radunerà in Italia i migliori atleti di ogni disciplina provenienti da oltre 90 paesi diversi. Ogni giorno ci saranno grandi emozioni con le qualificazioni e i 116 eventi da medaglia: il primo in assoluto si terrà il 7 febbraio con la discesa libera maschile, anche se le gare scatteranno ufficialmente il 4 febbraio con il Round Robin del Curling. Le sedi principali dei Giochi includono Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva.

L'Italia parteciperà con 196 atleti, la delegazione più grande della sua storia: Paris, Wierer, Curtoni, Goggia e Franzoni i favoriti per portare a casa una medaglia prestigiosa. Di seguito il programma dettagliato giorno per giorno, con in grassetto gli eventi che assegnano una medaglia.

Mercoledì 4 febbraio

  • Curling
    19:05 – 21:05: Round robin doppio misto

Giovedì 5 febbraio

  • Curling
    10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
    14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
    19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
    14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
    16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
  • Snowboard
    19:30 – 2145: Qualificazioni snowboard big air uomini

Venerdì 6 febbraio

  • Curling
    10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
    14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura
    09:55 – 14:55: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
    14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
  • Cerimonia d'Apertura

Sabato 7 febbraio

  • Sci alpino
    11:30 – 13:50: Discesa libera uomini
  • Sci di fondo
    13:00 – 14:50: Skiathlon 10km+10km donne
  • Curling
    10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
    14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
    19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura
    19:45 – 22:55: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)
  • Sci freestyle
    10:30 – 12:45: Qualificazione freeski slopestyle donne
    14:00 – 16:15: Qualificazione freeski slopestyle uomini
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
    14:40 – 17:10: Turno preliminare donne
    16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
  • Slittino
    17:00 – 19:20: Individuale uomini run 1 e 2
  • Salto con gli sci
    18:45 – 21:00: Trampolino normale individuale donne
  • Snowboard
    19:30 – 21:05: Finale snowboard big air uomini
  • Pattinaggio di velocità: 16:00 – 17:50: 3000m donne

Domenica 8 febbraio

  • Sci alpino
    11:30 – 13:50: Discesa libera donne
  • Biathlon
    14:05 – 15:40: Staffetta mista 4x6km
  • Sci di fondo
    12:30 – 14:00: Skiathlon 10km+10km uomini
  • Curling
    10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
    14:35 – 16:35: Round robin doppio misto
    19:05 – 21:05: Round robin doppio misto
  • Pattinaggio di figura
    19:30 – 23:05: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini)
  • Hockey su ghiaccio
    16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
  • Slittino
    17:00 – 19:40: Individuale uomini 3 e 4
  • Snowboard
    09:00 – 11:00: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne
    13:00 – 14:40: Finale slalom gigante parallelo uomini, Finale slalom gigante parallelo donne
    19:30 – 21:45: Qualificazioni snowboard big air donne
  • Pattinaggio di velocità
    16:00 – 18:20: 5000m uomini

Lunedì 9 febbraio

  • Sci alpino
    10:30 – 12:15: Combinata a squadre uomini (discesa libera)
    14:00 – 15:20: Combinata a squadre uomini (slalom)
  • Curling
    10:05 – 12:05: Round robin doppio misto
    18:05 – 20:05: Semifinali doppio mistoPattinaggio di figura
    19:20 – 22:55: Danza sul ghiaccio, danza ritmica
  • Sci freestyle
    12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle donne
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
    16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
    20:10 – 22:40: Turno preliminare donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
  • Slittino
    17:00 – 19:20: Individuale donne run 1 e 2
  • Salto con gli sci
    19:00 – 21:15: Trampolino normale individuale uomini
  • Snowboard
    19:30 – 21:05: Finale snowboard big air donne
  • Pattinaggio di velocità
    17:30 – 19:05: 1000m donne

Martedì 10 febbraio

  • Sci alpino
    10:30 – 12:15: Combinata a squadre donne (discesa libera)
    14:00 – 15:20: Combinata a squadre donne (slalom)
  • Biathlon
    13:30 – 15:30: 20km individuale uomini
  • Sci di fondo
    09:15 – 10:45: Qualificazione sprint tecnica classica donne, Qualificazione sprint tecnica classica uomini
    11:45 – 13:50: Finale sprint tecnica classica donne, Finale sprint tecnica classica uomini
  • Curling
    14:05 – 16:05: Finale per il bronzo doppio misto
    18:05 – 20:25: Finale per l’oro doppio misto
  • Pattinaggio di figura
    18:30 – 22:45: Programma breve individuale uomini
  • Sci freestyle
    11:15 – 12:15: Primo round qualificazione moguls uomini
    12:30 – 14:20: Finale freeski slopestyle uomini
    14:15 – 15:15: Primo round qualificazione moguls donne (a seconda della luce)
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare donne
    16:40 – 19:10: Turno preliminare donne
    20:10 – 22:40: Turno preliminare donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare donne
  • Slittino
    17:00 – 19:50: Individuale donne run 3 e 4
  • Salto con gli sci
    18:45 – 21:10: Gara a squadre miste
  • Short track
    10:30 – 13:15: Qualificazione 500m donne; Qualificazione 1000m uomini; Staffetta mista quarti, semifinali e finali

Mercoledì 11 febbraio

  • Sci alpino
    11:30 – 13:50: Super G uomini
  • Biathlon
    14:15 – 16:10: 15km individuale donne
  • Curling
    19:05 – 22:05: Round robin uomini
  • Pattinaggio di figura
    19:30 – 23:15: Danza sul ghiaccio programma libero
  • Sci freestyle
    11:00 – 11:45: Secondo round qualificazione moguls donne
    14:15 – 15:35: Finale moguls donne (a seconda della luce)
  • Hockey su ghiaccio
    16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
    21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini
  • Slittino
    17:30 – 20:40: Doppio uomini run 1 e 2, Doppio donne run 1 e 2
  • Combinata nordica
    10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale
    13:45 – 14:35: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km
  • Snowboard
    10:30 – 12:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne
    19:30 – 21:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini
  • Pattinaggio di velocità
    18:30 – 20:00: 1000m uomini

Giovedì 12 febbraio

  • Sci alpino
    11:30 – 13:50: Super G donne
  • Sci di fondo
    13:00 – 14:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin donne 1
    14:05 – 17:05: Round robin uomini 2
    19:05 – 22:05: Round robin donne 2
  • Sci freestyle
    10:00 – 10:45: Secondo round qualificazioni moguls uomini
    12:15 – 13:35: Finale moguls uomini
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini
    16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
    21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
  • Slittino
    18:30 – 19:55: Staffetta a squadre
  • Short track
    20:15 – 22:20: 500m donne quarti, semifinali, finali; 1000m uomini quarti, semifinali, finali
  • Skeleton
    Prima e seconda manche uomini
  • Snowboard
    10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross uomini
    13:45 – 15:25: Finali snowboard cross uomini
    19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe donne
  • Pattinaggio di velocità
    16:30 – 18:15: 5000m donne

Venerdì 13 febbraio

  • Biathlon
    14:00 – 15:40: 10km sprint uomini
  • Sci di fondo
    12:00 – 13:55: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin uomini 3
    14:05 – 17:05: Round robin donne 3
    19:05 – 22:05: Round robin uomini 4
  • Pattinaggio di figura
    19:00 – 23:15: Programma libero individuale uomini
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
    16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
  • Skeleton
    16:00 – 18:40: Prima e seconda manche donne
    19:30 – 22:20: Terza e quarta manche uomini
  • Snowboard
    10:00 – 11:30: Qualificazioni snowboard cross donne
    13:30 – 15:10: Finali snowboard cross donne
    19:30 – 21:20: Finale snowboard halfpipe uomini
  • Pattinaggio di velocità
    16:00 – 18:15: 10000m uomini

Sabato 14 febbraio

  • Sci alpino
    10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante uomini
    13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante uomini
  • Biathlon
    14:45 – 16:20: Sprint 7.5km donne
  • Sci di fondo
    12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km donne
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin donne 4
    14:05 – 17:05: Round robin uomini 5
    19:05 – 22:05: Round robin donne 5
  • Sci freestyle
    10:30 – 12:05: Finale dual moguls donne
    19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air donne
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini (2 partite)
    16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
    21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini, Quarti di finale donne
  • Short track
    20:15 – 23:05: 1000m qualificazioni donne
    1500m uomini quarti, semifinali, finali
    staffetta 3000m donne semifinali
  • Skeleton
    18:00 – 20:50: Terza e quarta manche donne
  • Salto con gli sci
    18:45 – 21:05: Individuale uomini trampolino lungo
  • Pattinaggio di velocità
    16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 500m uomini

Domenica 15 febbraio

  • Sci alpino
    10:00 – 12:00: Prima manche slalom gigante donne
    13:30 – 15:20: Seconda manche slalom gigante donne
  • Biathlon
    11:15 – 12:00: Inseguimento 12.5km uomini
    14:45 – 16:00: Inseguimento 10km donne
  • Bob
    10:00 – 12:50: Prima e seconda manche monobob donne
  • Sci di fondo
    12:00 – 14:00: Staffetta 4×7.5km uomini
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin uomini 6
    14:05 – 17:05: Round robin donne 6
    19:05 – 22:05: Round robin uomini 7
  • Pattinaggio di figura
    19:45 – 22:25: Coppie programma corto
  • Sci freestyle
    10:30 – 12:05: Finale dual moguls uomini
    19:30 – 21:45: Qualificazione freeski big air uomini
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Turno preliminare uomini
    16:40 – 19:10: Turno preliminare uomini
    19:10 – 21:40: Turno preliminare uomini
    21:10 – 23:40: Turno preliminare uomini
  • Skeleton
    18:00 – 20:00: Squadre miste
  • Salto con gli sci
    18:45 – 21:05: Individuale donne trampolino lungo
  • Snowboard
    11:00 – 12:30: Qualificazioni snowboard cross squadre miste
    13:45 – 15:05: Finali snowboard squadre miste
  • Pattinaggio di velocità
    16:00 – 18:05: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 500m donne

Lunedì 16 febbraio

  • Sci alpino
    10:00 – 12:00: Prima manche slalom uomini
    13:30 – 15:20: Seconda manche slalom uomini
  • Bob
    10:00 – 13:00: Prima e seconda manche doppio uomini
    19:00 – 22:15: Terza e quarta manche monobob donne
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin donne 7
    14:05 – 17:05: Round robin uomini 8
    19:05 – 22:05: Round robin donne 8
  • Pattinaggio di figura
    20:00 – 23:10: Coppie programma libero
  • Sci freestyle
    19:30 – 21:05: Finale freeski big air donne
  • Hockey su ghiaccio
    16:40 – 19:10: Semifinale donne
    21:10 – 23:40: Semifinale donne
  • Short track
    11:00 – 13:15: 500m uomini qualificazioni
    1000m donne quarti, semifinali e finali
    staffetta 5000m uomini semifinali
  • Salto con gli sci
    19:00 – 21:05: Gara a squadre uomini
  • Snowboard
    10:30 – 12:45: Qualificazioni snowboard slopestyle donne
    14:00 – 16:15: Qualificazioni snowboard slopestyle uomini

Martedì 17 febbraio

  • Biathlon
    14:30 – 16:10: Staffetta 4×7.5km uomini
  • Bob
    19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio uomini
  • Curling: 09:05 – 12:05
    Round robin uomini 9
    14:05 – 17:05: Round robin donne 9
    19:05 – 22:05: Round robin uomini 10
  • Pattinaggio di figura
    18:45 – 23:00: Individuale donne programma corto
  • Sci freestyle
    11:00 – 12:15: Qualificazioni aerials donne
    13:30 – 14:45: Qualificazioni aerials uomini
    19:30 – 21:05: Finale freeski big air uomini
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Playoff di qualificazione uomini (2 partite)
    16:40 – 19:10: Playoff di qualificazione uomini
    21:10 – 23:40: Playoff di qualificazione uomini
  • Combinata nordica
    10:00 – 10:45: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo
    13:45 – 14:35: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km
  • Snowboard
    13:00 – 14:50: Finale snowboard slopestyle donne
  • Pattinaggio di velocità
    14:30 – 17:25: Finali inseguimento a squadre uomini; Finali inseguimento a squadre donne

Mercoledì 18 febbraio

  • Sci alpino
    10:00 – 12:00: Prima manche slalom donne
    13:30 – 15:20: Seconda manche slalom donne
  • Biathlon
    14:45 – 16:20: Staffetta 4x6km donne
  • Sci di fondo
    09:45 – 10:45: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne
    11:45 – 13:15: Finali sprint a squadre tecnica libera uomini, Finali sprint a squadre tecnica libera donne
  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin donne 10
    14:05 – 17:05: Round robin uomini 11
    19:05 – 22:05: Round robin donne 11
  • Sci freestyle
    11:30 – 13:05: Finale aerials donne
  • Hockey su ghiaccio
    12:10 – 14:40: Quarti di finale uomini
    4:10 – 16:40: Quarti di finale uomini
    16:40 – 19:10: Quarti di finale uomini
    21:10 – 23:40: Quarti di finale uomini
  • Short track
    20:15 – 22:05: 500m uomini quarti, semifinali e finali; staffetta 3000m donne finali
  • Snowboard
    12:30 – 14:20: Finale snowboard slopestyle uomini

Giovedì 19 febbraio

  • Curling
    09:05 – 12:05: Round robin uomini 12
    14:05 – 17:05: Round robin donne 12
    19:05 – 22:05: Semifinale uomini
  • Pattinaggio di figura
    19:00 – 23:15: Individuale donne programma libero
  • Sci freestyle
    10:30 – 12:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini
    11:30 – 13:05: Finale aerials uomini
    19:30 – 21:30: Qualificazioni freeski halfpipe donne
  • Hockey su ghiaccio
    14:40 – 17:10: Finale per il bronzo donne
    19:10 – 22:10: Finale per l'oro donne
  • Combinata nordica
    10:00 – 10:50: Team sprint uomini trampolino lungo
    14:00 – 15:00 Team sprint uomini 2×7.5km
  • Sci alpinismo
    09:50 – 11:10: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie
    12:55 – 14:45: Sprint uomini finale, Sprint donne finale
  • Pattinaggio di velocità
    16:30 – 18:10: 1500m uomini

Venerdì 20 febbraio

  • Biathlon
    14:15 – 15:20: Mass start 15km uomini
  • Bob
    Prima e seconda manche doppio donne
  • Curling
    14:05 – 17:05: Semifinale donne
    19:05 – 22:05: Finale per il bronzo uomini
  • Sci freestyle
    10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross donne
    12:00 – 13:40: Finali ski cross donne
    19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe uomini
  • Hockey su ghiaccio
    16:40 – 19:10: Semifinale uomini
    21:10 – 23:40: Semifinale uomini
  • Short track
    20:15 – 22:40: 1500m donne quarti, semifinali e finali
    staffetta 5000m uomini finali
  • Pattinaggio di velocità
    16:30 – 18:10: 1500m donne

Sabato 21 febbraio

  • Biathlon
    14:15 – 15:15: Mass start 12.5km donne
  • Bob
    10:00 – 13:00: Prima e seconda manche bob a 4 uomini
    19:00 – 22:10: Terza e quarta manche doppio donne
  • Sci di fondo
    11:00 – 14:05: Mass start 50km tecnica classica uomini
  • Curling
    14:05 – 17:05: Finale per il bronzo donne
    19:05 – 22:25: Finale per l’oro uomini
  • Pattinaggio di figura
    20:00 – 22:30: Gala di esibizione
  • Sci freestyle
    10:00 – 11:30: Qualificazioni ski cross uomini
    10:45 – 12:35: Finale aerials a squadre miste
    12:00 – 13:40: Finali ski cross uomini
    19:30 – 21:20: Finale freeski halfpipe donne
  • Hockey su ghiaccio
    20:40 – 23:40: Finale per il bronzo uomini
  • Sci alpinismo
    13:30 – 14:50: Finale staffetta mista
  • Pattinaggio di velocità
    15:00 -18:00: Mass start uomini; Mass start donne

Domenica 22 febbraio

  • Bob
    10:00 – 13:20: Terza e quarta manche bob a 4 uomini
  • Sci di fondo
    10:00 – 13:35: Mass start 50km tecnica classica donne
  • Curling
    11:05 – 14:25: Finale per l’oro donne
  • Hockey su ghiaccio
    13:40 – 16:40: Finale per l’oro uomini
  • Cerimonia di chiusura
