Quando iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il conto alla rovescia è arrivato quasi alla fine e mancano pochi giorni all'avvio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tutto è pronto per ospitare gli atleti nelle quattro località che faranno da sfondo all'evento: la Cerimonia d'apertura si terrà a San Siro venerdì 6 febbraio, ma le gare prenderanno ufficialmente il via due giorni prima con il round robin di curling che segnerà l'inizio di queste Olimpiadi, due giorni prima dell'inaugurazione con lo spettacolo che si terrà allo stadio. Lo spettacolo durerà fino al 22 febbraio, giornata in cui si svolgerà la Cerimonia di chiusura all'Arena di Verona.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, data di inizio e fine dei giochi

L'appuntamento per la prima gara prevista in questi Giochi Olimpici invernali è previsto per mercoledì 4 febbraio: le Olimpiadi si apriranno ufficialmente alle ore 21:05 con il round robin doppio misto di curling, la prima disciplina a entrare in scena in questa edizione. Prima della Cerimonia d'apertura di San Siro ci sarà spazio per altre gare di qualificazione tra curling, hockey e snowboard. Sarà il ricco programma del giorno -1, quello che precede l'inaugurazione dei Giochi che arriverà alla fine di quella che sarà di fatto la terza giornata di gare. Per vedere in palio la prima medaglia bisognerà aspettare il 7 febbraio, ufficialmente il giorno 1 di queste Olimpiadi Invernali. La chiusura invece sarà il 22 febbraio a Verona.

Tutte le gare si divideranno in quattro zone, ognuna dedicata a uno sport specifico. A Milano andranno in scena hockey sul ghiaccio, short track pattinaggio di velocità e di figura, in Valtellina invece sci freestyle, snowboard, sci alpinismo e sci alpino maschile. Lo sci alpino femminile sarà invece sulle Tofane, il biathlon ad Anterselva e a cortina curling e tutti gli sport di scivolamento. L'ultima location è la Val di Fiemme con il salto con gli sci a Predazzo e lo sci di fondo a Tesero.

Dove vedere i Giochi Olimpici Invernali in tv e in streaming

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno visibili in tutto il mondo in diretta tv e streaming. Per gli appassionati italiani ci sarà la copertura televisiva in chiaro offerta dalla Rai che trasmetterà le due cerimonie e le principali competizioni, mettendo a disposizione anche l'app gratuita di RaiPlay per lo streaming. Sarà invece Eurosport a trasmettere tutte le gare previste in questi Giochi: servirà un abbonamento per vedere la competizione integrale, sia in tv che in streaming attraverso le piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.