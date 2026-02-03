Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi sono gli atleti italiani qualificati: l’elenco per ogni disciplina

Saranno 109 gli atleti azzurri presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: un totale record per l’Italia, con 56 uomini e 53 donne tra cui Sofia Goggia e Federica Brignone, Arianna Fontana e Pietro Sighel. Ecco l’elenco completo degli atleti italiani che difenderanno il Tricolore, disciplina per disciplina.

Nella giornata di lunedì 26 gennaio la Federazione Italiana Sport Invernali, ha diramato la lista completa e definitiva dei 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, per un totale di partecipanti che ha stabilito anche il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali. Con 109 presenze è stato superato il primato precedente che risaliva a Torino 2006.

Tra i tanti nomi che difenderanno il tricolore spicca quello di una giovanissima, Giada D'Antonio di soli 16 anni inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara, mentre l'atleta più esperto sarà il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua settima olimpiade.

Gli atleti italiani alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: l'elenco dei nomi per disciplina

Definito l'elenco ufficiale dei partecipanti azzurri a Milano Cortina, la speranza è di rivedere molti di loro sul podio. Le chance maggiori sono riposte tra le donne in Sofia Goggia e Federica Brignone (sci alpino), Lisa Vittozzi (biathlon), Arianna Fontana (short track) oltre a Michela Moioli (snowboard) e Stefania Constantini (curling). Tra gli uomini, Davide Ghiotto (pattinaggio velocità), Tommaso Giacomel (biathlon) e Pietro Sighel (short track).

BIATHLON

Uomini

Braunhofer Patrick – 19/04/1998 (C.S. Carabinieri)

Giacomel Tommaso – 05/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)

Hofer Lukas – 30/09/1989 (C.S. Carabinieri)

Romanin Nicola – 26/02/1994 (C.S. Esercito)

Zeni Elia – 05/06/2001 (G.S. Fiamme Gialle)

Auchentaller Hannah – 28/03/2001 (C.S. Carabinieri)

Carrara Michela – 10/05/1997 (C.S. Esercito)

Passler Rebecca – 31/08/2001 (C.S. Carabinieri)

Vittozzi Lisa – 04/02/1995 (C.S. Carabinieri)

Wierer Dorothea – 03/04/1990 (G.S. Fiamme Gialle)

BOB PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Baumgartner Patrick – 27/12/1994 (G.S. Fiamme Azzurre)

Bilotti Lorenzo – 21/09/1994 (G.S. Fiamme Oro)

Fantazzini Eric – 27/04/1996 (C.S. Carabinieri)

Mircea Robert Gino – 09/08/1999 (C.S. Carabinieri)

Riserva Verginer Alex – 03/10/1994 (C.S. Esercito)

Andreutti Giada – 16/02/1995 (C.S. Aeronautica Militare)

De Silvestro Simona – 01/09/1988 (B.C. Cortina)

Gatti Alessia – 02/07/2002 (C.S. Esercito)

Costella Anna – 30/07/2002 (B.C. Cortina)

Riserva Cavalleri Noemi – 30/01/2001 (C.S. Aeronautica Militare)

COMBINATA NORDICA

Uomini

Costa Samuel – 30/11/1992 (S.C. Gardena)

Kostner Aaron – 08/07/1999 (G.S. Fiamme Oro)

Pittin Alessandro – 11/02/1990 (G.S. Fiamme Gialle)

CURLING

Uomini

Sebastian Arman

Mattia Giovanella

Amos Mosaner

Alberto Pimpini

Joel Thierry Retornaz

Stefania Costantini

Marta Lo Deserto

Rebecca Mariani

Elana Antonia Mathis

Giulia Zardini Lacedelli

FREESTYLE

Skicross uomini

Deromedis Simone – 02/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)

Tomasoni Federico – 04/07/1997 (C.S. Esercito)

Zorzi Edoardo – 24/06/1996 (S.C. Radici Group)

Zuech Dominik – 25/02/1996 (S.C. Drusciè Cortina) Skicross donne

Chesi Andrea – 06/10/2003 (SCMDC Team)

Galli Jole – 26/07/1995 (C.S. Carabinieri) Freeski uomini

Tabanelli Miro – 17/11/2004 (C.S. Esercito) Freeski donne

Gasslitter Maria – 01/10/2006 (S.C. Gardena)

Tabanelli Flora – 20/11/2007 (C.S. Esercito) Moguls donne

Passaretta Manuela – 18/04/2006 (S.C. Fab Snow Eagle)



HOCKEY SU GHIACCIO

Uomini

Damian Clara (Brynas IF/Svezia)

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Gianluca Vallini (HC Bolzano)

Dylan Damian Di Perna (HC Bolzano)

Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria)

Daniel Glira (HC Val Pusteria)

Thomas William Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Jason Thomas Alexander Seed (HC Bolzano)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Luca Elia Zanatta (HC Val Pusteria)

Matthew James Bradley (HC Bolzano)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mats Mikael Frycklund (HC Val Pusteria)

Dustin James Gazley (HC Bolzano)

Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera)

Daniel Thomas Mantenuto (HC Bolzano)

Giovanni Morini (Lugano/Svizzera)

Alexander Franc Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia)

Tommy Purdeller (HC Val Pusteria)

Nicholas Samuel Saracino (HC Val Pusteria)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)

Gabriella Frances Durante (Real Torino)

Martina Fedel (University of Guelph/Canada)

Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)

Laura-Michele Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)

Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)

Jacqueline Malca Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia)

Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/Canada)

Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)

Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)

Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)

Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)

Carola Saletta (Friburgo/Svizzera)

Kayla Tutino (Real Torino)

PATTINAGGIO ARTISTICO

Uomini

Filippo Ambrosino

Marco Fabbri

Daniel Grassl

Niccolò Macii

Matteo Rizzo

Sara Conti

Rebecca Ghilardi

Charlene Guignard

Lara Naki Gutmann

PATTINAGGIO VELOCITÀ

Uomini

Francesco Betti

Daniel Di Stefano

Davide Ghiotto

Andrea Giovannini

Riccardo Lorello

Michele Malfatti

Jeffrey Rosanelli

Francesca Lollobrigida

Serena Pergher

Maybritt Vigl

SCI ALPINO

Uomini

Casse Mattia – 19/01/1990 G.S. (Fiamme Oro)

De Aliprandini Luca – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Gialle)

Franzoni Giovanni – 30/03/2001 (G.S. Fiamme Gialle)

Innerhofer Christof – 17/12/1984 (G.S. Fiamme Gialle)

Kastlunger Tobias – 09/09/1999 (G.S. Fiamme Gialle)

Paris Dominik – 14/04/1989 (C.S. Carabinieri)

Saccardi Tommaso – 16/07/2001 (C.S. Carabinieri)

Sala Tommaso – 06/09/1995 (G.S. Fiamme Oro)

Schieder Florian – 26/12/1995 (C.S. Carabinieri)

Brignone Federica – 14/07/1990 (C.S. Carabinieri)

Curtoni Elena – 03/02/1991 (C.S. Esercito)

D’Antonio Giada – 28/05/2009 (S.C. Vesuvio A.S.D.)

Delago Nadia – 12/11/1997 (G.S. Fiamme Oro)

Delago Nicol – 05/01/1996 (G.S. Fiamme Gialle)

Della Mea Lara – 10/01/1999 (C.S. Esercito)

Goggia Sofia – 15/11/1992 (G.S. Fiamme Gialle)

Peterlini Martina – 24/10/1997 (G.S. Fiamme Oro)

Pirovano Laura – 20/11/1997 (G.S. FIamme Gialle)

Trocker Anna – 23/12/2008 (Seiser Alm Ski Team)

Zenere Asja – 13/12/1996 (C.S. Carabinieri)



SCI DI FONDO

Uomini

Barp Elia – 19/12/2002 (G.S. Fiamme Gialle)

Carollo Martino – 19/06/2003 (G.S. Fiamme Oro)

Graz Davide – 05/03/2000 (G.S. Fiamme Gialle)

Mocellini Simone – 05/05/1998 (G.S. Fiamme Gialle)

Pellegrino Federico – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Oro)

Daprà Simone – 19/06/1997 (G.S. Fiamme Oro) Donne

Cassol Federica – 08/05/2000 (C.S. Esercito)

Comarella Anna – 12/03/1997 (G.S. Fiamme Oro)

Ganz Caterina – 13/11/1995 (G.S. Fiamme Gialle)

De Martin Pinter Iris – 02/08/2004 (C.S. Carabinieri)

Gismondi Maria – 13/06/2004 (G.S. Fiamme Oro)

Monsorno Nicole – 07/02/2000 (G.S. Fiamme Gialle)

Di Centa Martina – 06/03/2000 (C.S. Carabinieri)



SCI ALPINISMO

Uomini

Boscacci Michele – 04/01/1990 (C.S. Esercito) Donne

De Silvestro Alba – 03/10/1995 (C.S. Esercito)

Murada Giulia – 03/07/1998 (C.S. Esercito)



SALTO CON GLI SCI

Uomini

Bresadola Giovanni – 17/02/2001 (C.S. Esercito)

Cecon Francesco – 13/11/2001 (C.S. Esercito)

Insam Alex – 19/12/1997 (G.S. Fiamme Oro) Donne

Ambrosi Martina – 07/04/2001 (G.S. Fiamme Oro)

Malsiner Jessica – 23/09/2002 (G.S. Fiamme Gialle)

Sieff Annika – 27/10/2003 (G.S. Fiamme Oro)

Zanitzer Martina – 04/09/2005 (C.S. Carabinieri)



SHORT TRACK

Uomini

Andrea Cassinelli

Thomas Nadalini

Lorenzo Previtali

Pietro Sighel

Luca Spechenhauser

Chiara Betti

Elisa Confortola

Arianna Fontana

Gloria Ioriatti

Arianna Sighel

SKELETON

Uomini

Bagnis Amedeo – 11/11/1999 (C.S. Esercito)

Gaspari Mattia – 14/09/1993 (G.S. Fiamme Azzurre) Donne

Fumagalli Alessandra – 16/08/1998 (C.S. Esercito)

Margaglio Valentina – 15/11/1993 (G.S. Fiamme Azzurre)



SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Felderer Leon – 30/01/2000 (C.S. Esercito)

Fischnaller Dominik – 20/02/1993 (C.S. Carabinieri)

Gufler Alex – 30/07/2002 (C.S. Carabinieri)

Kainzwaldner Simon – 24/02/1994 (C.S. Carabinieri)

Nagler Ivan – 30/01/1999 (C.S. Carabinieri)

Malleier Fabian – 04/01/1998 (C.S. Esercito)

Rieder Emanuel – 01/10/1993 (C.S. Carabinieri) Donne

Hofer Verena – 17/03/2001 (C.S. Esercito)

Oberhofer Marion – 14/12/2000 (C.S. Esercito)

Robatscher Sandra – 13/12/1995 (C.S. Esercito)

Voetter Andrea – 03/04/1995 )C.S. Esercito)



SNOWBOARD