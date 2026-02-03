sport
Olimpiadi Invernali 2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi sono gli atleti italiani qualificati: l’elenco per ogni disciplina

Saranno 109 gli atleti azzurri presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: un totale record per l’Italia, con 56 uomini e 53 donne tra cui Sofia Goggia e Federica Brignone, Arianna Fontana e Pietro Sighel. Ecco l’elenco completo degli atleti italiani che difenderanno il Tricolore, disciplina per disciplina.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Olimpiadi Invernali 2026

Nella giornata di lunedì 26 gennaio la Federazione Italiana Sport Invernali, ha diramato la lista completa e definitiva dei 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, per un totale di partecipanti che ha stabilito anche il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali. Con 109 presenze è stato superato il primato precedente che risaliva a Torino 2006.

Tra i tanti nomi che difenderanno il tricolore spicca quello di una giovanissima, Giada D'Antonio di soli 16 anni inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara, mentre l'atleta più esperto sarà il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua settima olimpiade.

Gli atleti italiani alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: l'elenco dei nomi per disciplina

Definito l'elenco ufficiale dei partecipanti azzurri a Milano Cortina, la speranza è di rivedere molti di loro sul podio. Le chance maggiori sono riposte tra le donne in Sofia Goggia e Federica Brignone (sci alpino), Lisa Vittozzi (biathlon), Arianna Fontana (short track) oltre a Michela Moioli (snowboard) e Stefania Constantini (curling). Tra gli uomini, Davide Ghiotto (pattinaggio velocità), Tommaso Giacomel (biathlon) e Pietro Sighel (short track).

BIATHLON

  • Uomini
    Braunhofer Patrick – 19/04/1998 (C.S. Carabinieri)
    Giacomel Tommaso – 05/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
    Hofer Lukas – 30/09/1989 (C.S. Carabinieri)
    Romanin Nicola – 26/02/1994 (C.S. Esercito)
    Zeni Elia – 05/06/2001 (G.S. Fiamme Gialle)
  • Donne
    Auchentaller Hannah – 28/03/2001 (C.S. Carabinieri)
    Carrara Michela – 10/05/1997 (C.S. Esercito)
    Passler Rebecca – 31/08/2001 (C.S. Carabinieri)
    Vittozzi Lisa – 04/02/1995 (C.S. Carabinieri)
    Wierer Dorothea – 03/04/1990 (G.S. Fiamme Gialle)

BOB PISTA ARTIFICIALE

  • Uomini
    Baumgartner Patrick – 27/12/1994 (G.S. Fiamme Azzurre)
    Bilotti Lorenzo – 21/09/1994 (G.S. Fiamme Oro)
    Fantazzini Eric – 27/04/1996 (C.S. Carabinieri)
    Mircea Robert Gino – 09/08/1999 (C.S. Carabinieri)
    Riserva Verginer Alex – 03/10/1994 (C.S. Esercito)
  • Donne
    Andreutti Giada – 16/02/1995 (C.S. Aeronautica Militare)
    De Silvestro Simona – 01/09/1988 (B.C. Cortina)
    Gatti Alessia – 02/07/2002 (C.S. Esercito)
    Costella Anna – 30/07/2002 (B.C. Cortina)
    Riserva Cavalleri Noemi – 30/01/2001 (C.S. Aeronautica Militare)

COMBINATA NORDICA

  • Uomini
    Costa Samuel – 30/11/1992 (S.C. Gardena)
    Kostner Aaron – 08/07/1999 (G.S. Fiamme Oro)
    Pittin Alessandro – 11/02/1990 (G.S. Fiamme Gialle)

CURLING

  • Uomini
    Sebastian Arman
    Mattia Giovanella
    Amos Mosaner
    Alberto Pimpini
    Joel Thierry Retornaz
  • Donne
    Stefania Costantini
    Marta Lo Deserto
    Rebecca Mariani
    Elana Antonia Mathis
    Giulia Zardini Lacedelli

FREESTYLE

      • Skicross uomini
        Deromedis Simone – 02/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
        Tomasoni Federico – 04/07/1997 (C.S. Esercito)
        Zorzi Edoardo – 24/06/1996 (S.C. Radici Group)
        Zuech Dominik – 25/02/1996 (S.C. Drusciè Cortina)
      • Skicross donne
        Chesi Andrea – 06/10/2003 (SCMDC Team)
        Galli Jole – 26/07/1995 (C.S. Carabinieri)
      • Freeski uomini
        Tabanelli Miro – 17/11/2004 (C.S. Esercito)
      • Freeski  donne
        Gasslitter Maria – 01/10/2006 (S.C. Gardena)
        Tabanelli Flora – 20/11/2007 (C.S. Esercito)
      • Moguls donne
        Passaretta Manuela – 18/04/2006 (S.C. Fab Snow Eagle)

HOCKEY SU GHIACCIO

  • Uomini
    Damian Clara (Brynas IF/Svezia)
    Davide Fadani (Kloten/Svizzera)
    Gianluca Vallini (HC Bolzano)
    Dylan Damian Di Perna (HC Bolzano)
    Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria)
    Daniel Glira (HC Val Pusteria)
    Thomas William Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)
    Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)
    Jason Thomas Alexander Seed (HC Bolzano)
    Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)
    Luca Elia Zanatta (HC Val Pusteria)
    Matthew James Bradley (HC Bolzano)
    Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)
    Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)
    Luca Frigo (HC Bolzano)
    Mats Mikael Frycklund (HC Val Pusteria)
    Dustin James Gazley (HC Bolzano)
    Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera)
    Daniel Thomas Mantenuto (HC Bolzano)
    Giovanni Morini (Lugano/Svizzera)
    Alexander Franc Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia)
    Tommy Purdeller (HC Val Pusteria)
    Nicholas Samuel Saracino (HC Val Pusteria)
    Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera)
    Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)
  • Donne
    Gabriella Frances Durante (Real Torino)
    Martina Fedel (University of Guelph/Canada)
    Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)
    Laura-Michele Fortino (Real Torino)
    Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)
    Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)
    Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)
    Jacqueline Malca Pierri (EV Bozen 84 Eagles)
    Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia)
    Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)
    Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)
    Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)
    Anna Caumo (HC Pustertal Junior)
    Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/Canada)
    Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)
    Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)
    Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)
    Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)
    Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)
    Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)
    Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)
    Carola Saletta (Friburgo/Svizzera)
    Kayla Tutino (Real Torino)

PATTINAGGIO ARTISTICO

  • Uomini
    Filippo Ambrosino
    Marco Fabbri
    Daniel Grassl
    Niccolò Macii
    Matteo Rizzo
  • Donne
    Sara Conti
    Rebecca Ghilardi
    Charlene Guignard
    Lara Naki Gutmann

PATTINAGGIO VELOCITÀ

  • Uomini
    Francesco Betti
    Daniel Di Stefano
    Davide Ghiotto
    Andrea Giovannini
    Riccardo Lorello
    Michele Malfatti
    Jeffrey Rosanelli
  • Donne
    Francesca Lollobrigida
    Serena Pergher
    Maybritt Vigl

SCI ALPINO

      • Uomini
        Casse Mattia – 19/01/1990 G.S. (Fiamme Oro)
        De Aliprandini Luca – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Gialle)
        Franzoni Giovanni – 30/03/2001 (G.S. Fiamme Gialle)
        Innerhofer Christof – 17/12/1984 (G.S. Fiamme Gialle)
        Kastlunger Tobias – 09/09/1999 (G.S. Fiamme Gialle)
        Paris Dominik – 14/04/1989 (C.S. Carabinieri)
        Saccardi Tommaso – 16/07/2001 (C.S. Carabinieri)
        Sala Tommaso – 06/09/1995 (G.S. Fiamme Oro)
        Schieder Florian – 26/12/1995 (C.S. Carabinieri)
        Vinatzer Alex – 22/09/1999 (G.S. Fiamme Gialle)
      • Donne
        Brignone Federica – 14/07/1990 (C.S. Carabinieri)
        Curtoni Elena – 03/02/1991 (C.S. Esercito)
        D’Antonio Giada – 28/05/2009 (S.C. Vesuvio A.S.D.)
        Delago Nadia – 12/11/1997 (G.S. Fiamme Oro)
        Delago Nicol – 05/01/1996 (G.S. Fiamme Gialle)
        Della Mea Lara – 10/01/1999 (C.S. Esercito)
        Goggia Sofia – 15/11/1992 (G.S. Fiamme Gialle)
        Peterlini Martina – 24/10/1997 (G.S. Fiamme Oro)
        Pirovano Laura – 20/11/1997 (G.S. FIamme Gialle)
        Trocker Anna – 23/12/2008 (Seiser Alm Ski Team)
        Zenere Asja – 13/12/1996 (C.S. Carabinieri)

SCI DI FONDO

      • Uomini
        Barp Elia – 19/12/2002 (G.S. Fiamme Gialle)
        Carollo Martino – 19/06/2003 (G.S. Fiamme Oro)
        Graz Davide – 05/03/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
        Mocellini Simone – 05/05/1998 (G.S. Fiamme Gialle)
        Pellegrino Federico – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Oro)
        Daprà Simone – 19/06/1997 (G.S. Fiamme Oro)
      • Donne
        Cassol Federica – 08/05/2000 (C.S. Esercito)
        Comarella Anna – 12/03/1997 (G.S. Fiamme Oro)
        Ganz Caterina – 13/11/1995 (G.S. Fiamme Gialle)
        De Martin Pinter Iris – 02/08/2004 (C.S. Carabinieri)
        Gismondi Maria – 13/06/2004 (G.S. Fiamme Oro)
        Monsorno Nicole – 07/02/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
        Di Centa Martina – 06/03/2000 (C.S. Carabinieri)

SCI ALPINISMO

      • Uomini
        Boscacci Michele – 04/01/1990 (C.S. Esercito)
      • Donne
        De Silvestro Alba – 03/10/1995 (C.S. Esercito)
        Murada Giulia – 03/07/1998 (C.S. Esercito)

SALTO CON GLI SCI

      • Uomini
        Bresadola Giovanni – 17/02/2001 (C.S. Esercito)
        Cecon Francesco – 13/11/2001 (C.S. Esercito)
        Insam Alex – 19/12/1997 (G.S. Fiamme Oro)
      • Donne
        Ambrosi Martina – 07/04/2001 (G.S. Fiamme Oro)
        Malsiner Jessica – 23/09/2002 (G.S. Fiamme Gialle)
        Sieff Annika – 27/10/2003 (G.S. Fiamme Oro)
        Zanitzer Martina – 04/09/2005 (C.S. Carabinieri)

SHORT TRACK

  • Uomini
    Andrea Cassinelli
    Thomas Nadalini
    Lorenzo Previtali
    Pietro Sighel
    Luca Spechenhauser
  • Donne
    Chiara Betti
    Elisa Confortola
    Arianna Fontana
    Gloria Ioriatti
    Arianna Sighel

SKELETON

      • Uomini
        Bagnis Amedeo – 11/11/1999 (C.S. Esercito)
        Gaspari Mattia – 14/09/1993 (G.S. Fiamme Azzurre)
      • Donne
        Fumagalli Alessandra – 16/08/1998 (C.S. Esercito)
        Margaglio Valentina – 15/11/1993 (G.S. Fiamme Azzurre)

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

      • Uomini
        Felderer Leon – 30/01/2000 (C.S. Esercito)
        Fischnaller Dominik – 20/02/1993 (C.S. Carabinieri)
        Gufler Alex – 30/07/2002 (C.S. Carabinieri)
        Kainzwaldner Simon – 24/02/1994 (C.S. Carabinieri)
        Nagler Ivan – 30/01/1999 (C.S. Carabinieri)
        Malleier Fabian – 04/01/1998 (C.S. Esercito)
        Rieder Emanuel – 01/10/1993 (C.S. Carabinieri)
      • Donne
        Hofer Verena – 17/03/2001 (C.S. Esercito)
        Oberhofer Marion – 14/12/2000 (C.S. Esercito)
        Robatscher Sandra – 13/12/1995 (C.S. Esercito)
        Voetter Andrea – 03/04/1995 )C.S. Esercito)

SNOWBOARD

    • Freesnow uomini
      Matteoli Ian – 30/12/2005 (C.S. Esercito)
      Vito III Louis Philip – 20/03/1988 (Garage Camp)
    • Freesnow donne
      Poluzzi Marilù – 10/03/2004 (SCMDC Team)
    • Alpino uomini
      Bormolini Maurizio – 24/02/1994 (C.S. Esercito)
      Felicetti Mirco – 15/07/1992 (Circolo Canottieri Aniene)
      Fischnaller Roland – 19/09/1980 (Circolo Canottieri Aniene)
      March Aaron – 14/05/1986 (C.S. Esercito)
    • Alpino donne
      Caffont Elisa – 17/02/1999 (C.S. Esercito)
      Coratti Jasmin – 05/08/2001 (G.S. Fiamme Oro)
      Dalmasso Lucia – 28/05/1997 (G.S. Fiamme Gialle)
      Valle Sofia – 29/04/2003 (G.S. Fiamme Oro)
