Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi sono gli atleti italiani qualificati: l’elenco per ogni disciplina
Nella giornata di lunedì 26 gennaio la Federazione Italiana Sport Invernali, ha diramato la lista completa e definitiva dei 109 atleti azzurri che difenderanno il tricolore alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina che iniziano il 6 febbraio. Tante le conferme, tra i 56 uomini e le 53 donne, per un totale di partecipanti che ha stabilito anche il nuovo record del Team Italia ai Giochi invernali. Con 109 presenze è stato superato il primato precedente che risaliva a Torino 2006.
Tra i tanti nomi che difenderanno il tricolore spicca quello di una giovanissima, Giada D'Antonio di soli 16 anni inserita nell'elenco delle sciatrici azzurre che parteciperanno alle gare di sci alpino. È la più giovane azzurra in gara, mentre l'atleta più esperto sarà il quarantacinquenne Roland Fischnaller alla sua settima olimpiade.
Gli atleti italiani alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: l'elenco dei nomi per disciplina
Definito l'elenco ufficiale dei partecipanti azzurri a Milano Cortina, la speranza è di rivedere molti di loro sul podio. Le chance maggiori sono riposte tra le donne in Sofia Goggia e Federica Brignone (sci alpino), Lisa Vittozzi (biathlon), Arianna Fontana (short track) oltre a Michela Moioli (snowboard) e Stefania Constantini (curling). Tra gli uomini, Davide Ghiotto (pattinaggio velocità), Tommaso Giacomel (biathlon) e Pietro Sighel (short track).
BIATHLON
- Uomini
Braunhofer Patrick – 19/04/1998 (C.S. Carabinieri)
Giacomel Tommaso – 05/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
Hofer Lukas – 30/09/1989 (C.S. Carabinieri)
Romanin Nicola – 26/02/1994 (C.S. Esercito)
Zeni Elia – 05/06/2001 (G.S. Fiamme Gialle)
- Donne
Auchentaller Hannah – 28/03/2001 (C.S. Carabinieri)
Carrara Michela – 10/05/1997 (C.S. Esercito)
Passler Rebecca – 31/08/2001 (C.S. Carabinieri)
Vittozzi Lisa – 04/02/1995 (C.S. Carabinieri)
Wierer Dorothea – 03/04/1990 (G.S. Fiamme Gialle)
BOB PISTA ARTIFICIALE
- Uomini
Baumgartner Patrick – 27/12/1994 (G.S. Fiamme Azzurre)
Bilotti Lorenzo – 21/09/1994 (G.S. Fiamme Oro)
Fantazzini Eric – 27/04/1996 (C.S. Carabinieri)
Mircea Robert Gino – 09/08/1999 (C.S. Carabinieri)
Riserva Verginer Alex – 03/10/1994 (C.S. Esercito)
- Donne
Andreutti Giada – 16/02/1995 (C.S. Aeronautica Militare)
De Silvestro Simona – 01/09/1988 (B.C. Cortina)
Gatti Alessia – 02/07/2002 (C.S. Esercito)
Costella Anna – 30/07/2002 (B.C. Cortina)
Riserva Cavalleri Noemi – 30/01/2001 (C.S. Aeronautica Militare)
COMBINATA NORDICA
- Uomini
Costa Samuel – 30/11/1992 (S.C. Gardena)
Kostner Aaron – 08/07/1999 (G.S. Fiamme Oro)
Pittin Alessandro – 11/02/1990 (G.S. Fiamme Gialle)
CURLING
- Uomini
Sebastian Arman
Mattia Giovanella
Amos Mosaner
Alberto Pimpini
Joel Thierry Retornaz
- Donne
Stefania Costantini
Marta Lo Deserto
Rebecca Mariani
Elana Antonia Mathis
Giulia Zardini Lacedelli
FREESTYLE
-
-
- Skicross uomini
Deromedis Simone – 02/04/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
Tomasoni Federico – 04/07/1997 (C.S. Esercito)
Zorzi Edoardo – 24/06/1996 (S.C. Radici Group)
Zuech Dominik – 25/02/1996 (S.C. Drusciè Cortina)
- Skicross donne
Chesi Andrea – 06/10/2003 (SCMDC Team)
Galli Jole – 26/07/1995 (C.S. Carabinieri)
- Freeski uomini
Tabanelli Miro – 17/11/2004 (C.S. Esercito)
- Freeski donne
Gasslitter Maria – 01/10/2006 (S.C. Gardena)
Tabanelli Flora – 20/11/2007 (C.S. Esercito)
- Moguls donne
Passaretta Manuela – 18/04/2006 (S.C. Fab Snow Eagle)
- Skicross uomini
-
HOCKEY SU GHIACCIO
- Uomini
Damian Clara (Brynas IF/Svezia)
Davide Fadani (Kloten/Svizzera)
Gianluca Vallini (HC Bolzano)
Dylan Damian Di Perna (HC Bolzano)
Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria)
Daniel Glira (HC Val Pusteria)
Thomas William Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania)
Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)
Jason Thomas Alexander Seed (HC Bolzano)
Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)
Luca Elia Zanatta (HC Val Pusteria)
Matthew James Bradley (HC Bolzano)
Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)
Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)
Luca Frigo (HC Bolzano)
Mats Mikael Frycklund (HC Val Pusteria)
Dustin James Gazley (HC Bolzano)
Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera)
Daniel Thomas Mantenuto (HC Bolzano)
Giovanni Morini (Lugano/Svizzera)
Alexander Franc Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia)
Tommy Purdeller (HC Val Pusteria)
Nicholas Samuel Saracino (HC Val Pusteria)
Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera)
Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)
- Donne
Gabriella Frances Durante (Real Torino)
Martina Fedel (University of Guelph/Canada)
Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)
Laura-Michele Fortino (Real Torino)
Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)
Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)
Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)
Jacqueline Malca Pierri (EV Bozen 84 Eagles)
Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia)
Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)
Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)
Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)
Anna Caumo (HC Pustertal Junior)
Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/Canada)
Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)
Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)
Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)
Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)
Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)
Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)
Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)
Carola Saletta (Friburgo/Svizzera)
Kayla Tutino (Real Torino)
PATTINAGGIO ARTISTICO
- Uomini
Filippo Ambrosino
Marco Fabbri
Daniel Grassl
Niccolò Macii
Matteo Rizzo
- Donne
Sara Conti
Rebecca Ghilardi
Charlene Guignard
Lara Naki Gutmann
PATTINAGGIO VELOCITÀ
- Uomini
Francesco Betti
Daniel Di Stefano
Davide Ghiotto
Andrea Giovannini
Riccardo Lorello
Michele Malfatti
Jeffrey Rosanelli
- Donne
Francesca Lollobrigida
Serena Pergher
Maybritt Vigl
SCI ALPINO
-
-
- Uomini
Casse Mattia – 19/01/1990 G.S. (Fiamme Oro)
De Aliprandini Luca – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Gialle)
Franzoni Giovanni – 30/03/2001 (G.S. Fiamme Gialle)
Innerhofer Christof – 17/12/1984 (G.S. Fiamme Gialle)
Kastlunger Tobias – 09/09/1999 (G.S. Fiamme Gialle)
Paris Dominik – 14/04/1989 (C.S. Carabinieri)
Saccardi Tommaso – 16/07/2001 (C.S. Carabinieri)
Sala Tommaso – 06/09/1995 (G.S. Fiamme Oro)
Schieder Florian – 26/12/1995 (C.S. Carabinieri)
Vinatzer Alex – 22/09/1999 (G.S. Fiamme Gialle)
- Donne
Brignone Federica – 14/07/1990 (C.S. Carabinieri)
Curtoni Elena – 03/02/1991 (C.S. Esercito)
D’Antonio Giada – 28/05/2009 (S.C. Vesuvio A.S.D.)
Delago Nadia – 12/11/1997 (G.S. Fiamme Oro)
Delago Nicol – 05/01/1996 (G.S. Fiamme Gialle)
Della Mea Lara – 10/01/1999 (C.S. Esercito)
Goggia Sofia – 15/11/1992 (G.S. Fiamme Gialle)
Peterlini Martina – 24/10/1997 (G.S. Fiamme Oro)
Pirovano Laura – 20/11/1997 (G.S. FIamme Gialle)
Trocker Anna – 23/12/2008 (Seiser Alm Ski Team)
Zenere Asja – 13/12/1996 (C.S. Carabinieri)
- Uomini
-
SCI DI FONDO
-
-
- Uomini
Barp Elia – 19/12/2002 (G.S. Fiamme Gialle)
Carollo Martino – 19/06/2003 (G.S. Fiamme Oro)
Graz Davide – 05/03/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
Mocellini Simone – 05/05/1998 (G.S. Fiamme Gialle)
Pellegrino Federico – 01/09/1990 (G.S. Fiamme Oro)
Daprà Simone – 19/06/1997 (G.S. Fiamme Oro)
- Donne
Cassol Federica – 08/05/2000 (C.S. Esercito)
Comarella Anna – 12/03/1997 (G.S. Fiamme Oro)
Ganz Caterina – 13/11/1995 (G.S. Fiamme Gialle)
De Martin Pinter Iris – 02/08/2004 (C.S. Carabinieri)
Gismondi Maria – 13/06/2004 (G.S. Fiamme Oro)
Monsorno Nicole – 07/02/2000 (G.S. Fiamme Gialle)
Di Centa Martina – 06/03/2000 (C.S. Carabinieri)
- Uomini
-
SCI ALPINISMO
-
-
- Uomini
Boscacci Michele – 04/01/1990 (C.S. Esercito)
- Donne
De Silvestro Alba – 03/10/1995 (C.S. Esercito)
Murada Giulia – 03/07/1998 (C.S. Esercito)
- Uomini
-
SALTO CON GLI SCI
-
-
- Uomini
Bresadola Giovanni – 17/02/2001 (C.S. Esercito)
Cecon Francesco – 13/11/2001 (C.S. Esercito)
Insam Alex – 19/12/1997 (G.S. Fiamme Oro)
- Donne
Ambrosi Martina – 07/04/2001 (G.S. Fiamme Oro)
Malsiner Jessica – 23/09/2002 (G.S. Fiamme Gialle)
Sieff Annika – 27/10/2003 (G.S. Fiamme Oro)
Zanitzer Martina – 04/09/2005 (C.S. Carabinieri)
- Uomini
-
SHORT TRACK
- Uomini
Andrea Cassinelli
Thomas Nadalini
Lorenzo Previtali
Pietro Sighel
Luca Spechenhauser
- Donne
Chiara Betti
Elisa Confortola
Arianna Fontana
Gloria Ioriatti
Arianna Sighel
SKELETON
-
-
- Uomini
Bagnis Amedeo – 11/11/1999 (C.S. Esercito)
Gaspari Mattia – 14/09/1993 (G.S. Fiamme Azzurre)
- Donne
Fumagalli Alessandra – 16/08/1998 (C.S. Esercito)
Margaglio Valentina – 15/11/1993 (G.S. Fiamme Azzurre)
- Uomini
-
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE
-
-
- Uomini
Felderer Leon – 30/01/2000 (C.S. Esercito)
Fischnaller Dominik – 20/02/1993 (C.S. Carabinieri)
Gufler Alex – 30/07/2002 (C.S. Carabinieri)
Kainzwaldner Simon – 24/02/1994 (C.S. Carabinieri)
Nagler Ivan – 30/01/1999 (C.S. Carabinieri)
Malleier Fabian – 04/01/1998 (C.S. Esercito)
Rieder Emanuel – 01/10/1993 (C.S. Carabinieri)
- Donne
Hofer Verena – 17/03/2001 (C.S. Esercito)
Oberhofer Marion – 14/12/2000 (C.S. Esercito)
Robatscher Sandra – 13/12/1995 (C.S. Esercito)
Voetter Andrea – 03/04/1995 )C.S. Esercito)
- Uomini
-
SNOWBOARD
-
- Freesnow uomini
Matteoli Ian – 30/12/2005 (C.S. Esercito)
Vito III Louis Philip – 20/03/1988 (Garage Camp)
- Freesnow donne
Poluzzi Marilù – 10/03/2004 (SCMDC Team)
- Alpino uomini
Bormolini Maurizio – 24/02/1994 (C.S. Esercito)
Felicetti Mirco – 15/07/1992 (Circolo Canottieri Aniene)
Fischnaller Roland – 19/09/1980 (Circolo Canottieri Aniene)
March Aaron – 14/05/1986 (C.S. Esercito)
- Alpino donne
Caffont Elisa – 17/02/1999 (C.S. Esercito)
Coratti Jasmin – 05/08/2001 (G.S. Fiamme Oro)
Dalmasso Lucia – 28/05/1997 (G.S. Fiamme Gialle)
Valle Sofia – 29/04/2003 (G.S. Fiamme Oro)
- Freesnow uomini