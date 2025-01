video suggerito

Quanto costa assistere all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali: fino a 7.750 euro per un biglietto Assistere alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali di Milano Cortina potrà costare fino a 7.750 euro, esclusi alloggio, tasse e pasti. Questa l'offerta dei pacchetti lusso, ma biglietti più economici saranno in vendita a partire da aprile.

7.750 euro per vedere la cerimonia di apertura a San Siro, 10mila per quella di chiusura a Verona. Il tutto escluso alloggio, tasse e pasti. Per il momento è questo il tariffario per assistere alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, attraverso i pacchetti extra lusso offerti sul sito di "On location", l'agenzia di accoglienza ufficiale dei giochi.

I prezzi si abbassano per i biglietti delle singole gare: la discesa libera di sci e lo slalom gigante, in programma rispettivamente per il 7 e il 14 febbraio 2026, costano 2.500 euro. I pacchetti comprendono tutti un "trattamento premium": accesso alla lounge da cui vedere le discese e un buffet con prodotti artigianali, vino, birra. Per il super G, la combinata e lo slalom serviranno invece 2mila euro a testa. Per le gare di freestyle e snowboard a Livigno si va dai 750 ai 1.385 euro, ma con il soggiorno di quattro giorni si toccano i 9mila.

Prezzi alle stelle anche per il pattinaggio artistico nella Ice Skating Arena di Milano: fino a 4.500 euro per la cerimonia di chiusura con i vincitori, 3.500 per l'esibizione femminile e 2.750 per quella delle coppie. Lo sport più conveniente invece è lo scialpinismo, a Bormio: 250 euro a testa per le sprint race e le staffette miste, poco meno dei 300 euro necessari per vedere le gare di curling.

Questi prezzi riguardano pacchetti esclusivi, ma le gare saranno accessibili anche con biglietti più convenienti. Le prime vendite cominceranno da febbraio, ma saranno dedicate solo a chi verrà sorteggiato tra le persone che si sono iscritte entro il 15 gennaio. Da marzo saranno invece attivate le vendite per le paralimpiadi, mentre dall'8 aprile 2025 comincerà la vendita libera dei biglietti sia per le olimpiadi che per le paralimpiadi.

"Per i giochi Olimpici i prezzi partiranno dai 30 euro – scrive la fondazione Milano Cortina sul suo sito ufficiale – oltre il 20% sarà sotto i 40 euro e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro. Tantissime le agevolazioni anche per i Giochi Paralimpici, con prezzi che partiranno da 10 euro per gli Under 14 e con più di 200 mila biglietti (circa l’89%) disponibili a meno di 35 euro".