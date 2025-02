Dove mangiano cantanti e vip a Sanremo e quali sono i migliori ristoranti da provare durante il Festival

video suggerito

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte e la città si prepara ad accogliere cantanti, vip, addetti ai lavori e fan. Scopriamo i ristoranti e i locali migliori dove mangiare durante la kermesse.

A cura di Arianna Colzi

Piazza del Comune a Sanremo

Sanremo è pronta per accogliere il 75esimo Festival della Canzone italiana. Per la città ligure la kermesse è una delle fonti di guadagno più redditizie dell'anno. Basti pensare che nell'edizione 2024 il settore dell'hospitality, ovvero alloggi, ristorazione e shopping, ha portato 11 milioni di euro di incassi a cui si è aggiunto il contributo Rai di circa 5 milioni di euro. I ristoranti e gli hotel diventano un punto d'incontro non solo per i fan e gli addetti ai lavori ma anche un'occasione per incontrare gli artisti. Da quelli di pesce ai cocktail bar, passando per i locali più amati da conduttori e cantanti, scopriamo i migliori ristoranti di Sanremo.

Qual è il ristorante di Sanremo più amato dai cantanti

Sui social non ci sono dubbi: il ristorante più amato dai cantanti a Sanremo è Villa Noseda. Ristorante, club e lounge bar, questo locale dallo stile elegante prende il nome dall'omonima villa e unisce la buona cucina con la vita notturna. La villa, costruita nell'Ottocento in stile neogotico, si affaccia sul mare e sorge accanto all'ingresso laterale del Casino di Sanremo, sede del Festival fino alla fine degli anni Settanta.

Uno dei tavoli di Villa Noseda | Foto FB Villa Noseda

Piazza Bresca è il ritrovo di artisti e addetti ai lavori

Altro luogo molto amato dagli artisti e addetti ai lavori è piazza Bresca, nel centro di Sanremo, a pochi passi dal Porto Vecchio e dall'Ariston. Qui troviamo due ristoranti che sono un punto di riferimento per i tanti vip (e non solo) che affollano la città ligure nella settimana del Festival. Il primo è lo storico forno Barbruni, dov'è possibile assaggiare la sardenaira De.Co., ovvero la focaccia tradizionale tipica di Sanremo a base di pomodoro e condita con olive, origano, aglio e capperi. Nella piazza, poi, è possibile trovare diversi locali o cocktail bar dove prendere qualcosa da bere per accompagnare la sardenaira.

La sardenaira, la focaccia tipica di Sanremo

Ipazia Cibi e Libri segnalato da Gambero Rosso

Altro locale molto frequentato in piazza Bresca è il ristorante da Nicò-Trattoria del Porto. Durante il Festival, il ristorante cambia i propri orari aprendo dalle 12 alle 4 del mattino, per consentire anche ad artisti e addetti ai lavori di cenare dopo una delle cinque serate. Lo chef Marco Martino e il titolare Raffaele Martino propongono piatti della cucina ligure a base di pesce a cui si accompagnano anche ricette di origine calabrese e di altre regioni italiane. Negli anni da qui sono passati volti noti dello spettacolo italiano come Belén Rodriguez, Arisa, Gianni Morandi e Asia Argento.

Ristorante Da Nicò | Foto ristorantedanicosanremo.it

Un cocktail bar nella strada del Teatro Ariston

Tra i migliori ristoranti di Sanremo, poi, non possiamo non menzionare Ipazia Cibi e Libri, segnalato anche dal Gambero Rosso. Si tratta di un'osteria in via Francesco Corradi, a qualche centinaio di metri dal Teatro Ariston. Il ristorante propone piatti della tradizione ligure serviti in un ambiente ricco di libri e volumi.

Ipazia Cibo e Libri | Foto IG

Se invece cercate un cocktail bar che possa unire piatti sfiziosi e un buon drink la meta ideale è mille806, in via Giacomo Matteotti, la stessa strada in cui si trova il teatro Ariston. Un ottimo locale dove gustare cocktail, vini e molto altro, accompagnati finger food e altre proposte.

Una proposta di mille806 | Foto IG mille806_Sanremo