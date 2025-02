Perché il Festival di Sanremo si tiene a Sanremo: la storia della kermesse

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il teatro Ariston

"Perché Sanremo è Sanremo" cantava Rudy Neri dei Prefisso nel 1996. Ma perché il Festival di Sanremo è proprio a Sanremo? Il Festival della Canzone italiana, che quest'anno compie 75 anni, arriva in riviera ligure dopo anni di peripezie. Tutto nasce addirittura nel 1945, sei anni prima di quel 1951 in cui si terrà la prima edizione del Festival: l'ex partigiano Amilcare Rambaldi viene incaricato dal Comitato di Liberazione Nazionale (CNL) di progettare una serie di eventi per rilanciare la città – e dunque l'economia – di Sanremo. Rambaldi pensa a un festival canoro nel Casinò di Sanremo, dove si era tenuto nel 1932 il Festival partenopeo di canti, canzoni e costumi, ma il progetto si arena quasi subito.

Nel frattempo, nell'estate 1947, Aldo Valleroni, compositore e giornalista italiano, è alla ricerca di un evento che possa animare le serate estive in Versilia. Dopo un periodo di stallo, l'idea viene ripresa da Alberto Sargentini, presidente del comitato che organizza il Carnevale di Viareggio, e messa in cantiere per l'anno successivo.

Mentre Viareggio definisce e struttura il suo Festival, sull'altro versante del Paese, a Rimini, al Teatro Novelli, viene organizzato il Festival della Canzone italiana: le canzoni in gara sono 17. A quella prima edizione, però, non ne segue una seconda e il progetto di una kermesse canora nazionale rimbalza di nuovo sull'altro litorale, quello toscano. Nell'agosto dell'anno successivo, il 1948, nella Capannina del Marco Polo a Viareggio si tiene un nuovo Festival della Canzone Italiana. Ufficialmente non si tratta della prosecuzione dell'evento di Rimini, ma di un altro festival nazional popolare in salsa viareggina.

A Viareggio fanno le cose in grande: meta delle vacanze di tantissimi italiani, il Festival che viene organizzato in agosto viene trasmesso anche in radio, con tanto di accompagnamento dell'orchestra. Sargentini e Valleroni, i due organizzatori, decidono di coinvolgere anche il direttore della Rai di Firenze e alcuni manager del settore musicale per strutturare il miglior evento possibile. Il successo del Festival viene replicato l'anno dopo, nell'agosto del 1949. Tuttavia, nonostante il successo di pubblico e l'ampia adesione dei cantanti, il proprietario della Capannina del Marco Polo a Viareggio, Sergio Bernardini, chiede ulteriori investimenti per continuare a organizzare la manifestazione. L'Azienda Autonoma di Soggiorno locale, però, non crede nel potenziale del progetto e nega i finanziamenti all'organizzazione. Finisce nel '49 l'avventura festivaliera di Viareggio: proprio l'annullamento della kermesse toscana avrebbe fatto ricadere la scelta sulla vicina Sanremo, scelta in quanto località ideale per il nuovo Festival della Canzone italiana.

Ma perché proprio Sanremo tra tutte le città finora menzionate?

Tra gli spettatori del festival viareggino vi era anche Angelo Nizza che al tempo era il Direttore artistico del Casinò di Sanremo. Una volta scoperto che non si sarebbe tenuta la terza edizione, Nizza propone l'idea a Pier Busseti, il gestore della storica sala da gioco, che si lascia convincere soprattutto all'idea di richiamare visitatori anche in una stagione, quella invernale, che per una località balneare è tendenzialmente scarica.

Con il sostegno degli sponsor e il support dell'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco democristiano Paolo Gismondi – che vedeva nel Festival la possibilità di attrarre visitatori della piccola e media borghesia – si prendono contatti affinché il Festival venga trasmesso via radio. Così, un anno dopo, il 29 gennaio 1951, va in onda il Festival di Sanremo nel Casinò della città ligure. La prima edizione vede il trionfo di Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori. Nel 1977, poi, il Festival della canzone italiana trasloca al Teatro Ariston, dove ancora oggi si organizza la kermesse più amata dagli italiani.