Dove andare a Carnevale 2024 in Italia, gli eventi regione per regione fino a Martedì Grasso Il 13 febbraio, cosiddetto Martedì Grasso, si chiude il Carnevale 2024. Fino a quel giorno sono in programma eventi in tutt'Italia da nord a sud del Paese.

Maschere, coriandoli, travestimenti: Carnevale è una delle feste più divertenti e colorate d'Italia. Il periodo quest'anno è cominciato il 28 ottobre e terminerà il 13 febbraio, il cosiddetto Martedì Grasso. Carnevale viene celebrato da grandi e piccini con tanti eventi a tema da nord a sud del Paese. Alcune città in particolare sono diventate famose in tutto il mondo, per i loro festeggiamenti in grande stile. Sicuramente gli eventi più importanti si svolgono a Venezia (con le sue numerose parate e i carri tradizionali), Viareggio (con i caratteristici Corsi Mascherati), Ivrea (sede della storica battaglia delle arance) e Fano (dove si svolgono il Getto dei dolciumi e il Rogo del Pupo). Sono occasioni in cui oltre a ripetere riti consolidati, le case si riempiono di profumi tipici di queste giornate: ogni regione ha i suoi piatti tipici da mangiare nel corso di tutta la ricorrenza.

Milano a differenza delle altre città d'Italia celebra il cosiddetto Carnevale ambrosiano leggermente in ritardo: le celebrazioni si chiudono il 17 febbraio, quattro giorno dopo il resto del Paese. In pratica, nel capoluogo lombardo l'ultimo giorno di Carnevale è il "sabato grasso" e non il "martedì grasso". La città festeggia in grande stile con parate, artisti di strada, musicisti, ballerini. In programma ci sono Luna Park a Parco Sempione, Milano Clown Festival, Carnevale al Museo con i bambini con tante attività pensate per intrattenere i più piccoli, Il Mercato dei Saltimbanchi nelle piazze. I dolci tipici che accompagnano queste giornate sono chiacchiere e tortelli.

In Piemonte sono in programma tante feste di Carnevale. Anche questa regione ha un suo Carnevale che spicca sugli altri, il Carnevale di Ivrea, diventato famosissimo soprattutto per la sua caratteristica Battaglia delle Arance. A questo se ne aggiungono degli altri. L'antico Carnevale Storico di Santhià con il Gran Galà delle Maschere e il tradizionale Giòbia Grass è in programma dal 6 al 13 febbraio 2024. Torino festeggia il Carnevale col suo Carlevé ‘d Turin: una serie di giostre, spettacoli e attrazioni allestite negli spazi di un luna park allestito presso il Parco della Pellerina. Ci sono poi il Carnevale carignanese, il Carnevale del Balon, il Carnevalone di Chivasso, che si svolgerà il 18 febbraio nel Centro Storico tra carri e maschere provenienti da tutta Italia.

Battaglia delle arance a Ivrea

Uno degli eventi più colorati in assoluto, in Campania, è il Carnevale di Scampia, una festa che anima Napoli da ben 42 edizioni. Come sempre, anche quest'anno è previsto il tradizionale corteo che attraverserà le strade principali della città. Cambiando provincia e passando all'avellinese, c'è anche il Carnevale Solofrano con la Mascarata e i Carri Allegorici. Sono in programma grandi sfilate anche a Capua (provincia di Caserta) e impossibile non menzionare la storica festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia e il Carnevale di Casalnuovo in provincia di Napoli.

Dire Marche significa dire Carnevale di Fano, certamente il più noto a livello regionale e nazionale per la bellezza dei suoi carri, oltre a essere il più antico d'Italia. Ma eventi simili si svolgono anche in altre città, che amano festeggiare il Carnevale con la stessa ventata di colore e allegria: il Carnevale di Acqualagna col tradizionale lancio dei tartufi, il Carnevale di Castignano con la sua sfilata de li Moccule (sono delle lanterne luminose colorate). I dolci tipici qui sono tanti, tutti diversi: le frappe, le castagnole, la cicerchiata, gli scroccafusi.

Una maschera al Carnevale di Venezia

Puglia è la sede del Carnevale di Putignano, uno dei più famosi in Italia, che si chiuderà il 17 febbraio dopo diversi giorni di eventi di ogni tipo. Il programma prevede mostre, party, spettacoli. Immancabile, anche qui, la sfilata dei carri. Tra l'altro questo è il primo anno che vede la collaborazione tra Putignano e il Carnevale di Lincoln in Argentina, accomunati dall’arte della cartapesta.

In Toscana gli appuntamenti storici, per eccellenza, sono quelli di Viareggio, Follonica e Foiano. Il primo è giunto alla sua 151esima edizione: è un evento rinomato in tutto il Paese. Il secondo prevede quest'anno diverse sfilate sul lungomare. Il terzo è strutturato in sfilate di carri abbinati alle quattro fazioni (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici), con spettacoli, dj set e postazioni di street-food. A proposito di cibo: qui il piatto tipico sono i cenci, un altro modo per chiamare le chiacchiere, dunque i rettangoli di pasta dolce fritta che cambiano nome di regione in regione.