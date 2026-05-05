Crisi voli aerei, EasyJet rassicura sul programma estivo e annuncia due nuove tratte

In un contesto globale segnato da tensioni e incertezze che pesano anche sul settore dei trasporti aerei, EasyJet conferma il programma estivo e lancia la promessa Prenota Senza Pensieri, che assicura di non alzare i prezzi dopo l’acquisto dei biglietti, insieme a diverse promozioni e due nuove rotte da Napoli.

Il contesto globale resta complesso e attraversato da tensioni che continuano a incidere anche sui settori economici più internazionali, come quello del trasporto aereo. Dalla guerra in Iran alle persistenti instabilità in Medio Oriente, fino alle ricadute indirette sulle catene di approvvigionamento energetiche, il settore vive una profonda fase di incertezza. In particolare, la questione dei costi del carburante ha messo sotto pressione le compagnie aeree, costrette a cancellare voli e chiudere anche degli hub, in un quadro percepito come instabile dai consumatori. In questo scenario, EasyJet interviene per rassicurare i passeggeri: il country manager Italia Lorenzo Lagorio sottolinea la piena operatività del programma estivo e la volontà della compagnia di garantire stabilità e trasparenza nei prezzi. Inoltre, la compagnia ha pensato a diversi sconti e anche due nuove tratte da Napoli.

L’iniziativa di EasyJet: Prenota senza pensieri

Al centro della strategia estiva di EasyJet c’è la promessa Prenota Senza Pensieri, pensata per rispondere alle preoccupazioni dei viaggiatori rispetto a possibili rincari dell’ultimo momento. La compagnia garantisce infatti che le tariffe restano bloccate dopo l’acquisto, senza aumenti successivi né supplementi legati al carburante. Un impegno che punta a rafforzare la fiducia dei consumatori in una fase in cui la variabilità dei costi rappresenta uno dei principali elementi di incertezza. A questa misura si aggiunge anche una tutela ulteriore in caso di cancellazioni indipendenti dalla compagnia: i passeggeri possono, ed è un loro pieno diritto, ottenere il rimborso o essere indirizzati su un volo alternativo.

Sconti per le mete estive

Accanto alle garanzie sui prezzi, EasyJet rilancia anche la Big Orange Sale, attiva fino al 12 maggio, che offre sconti fino al 20% su migliaia di posti disponibili. L’offerta riguarda voli programmati tra maggio 2026 e marzo 2027 e punta a stimolare le prenotazioni per un periodo di viaggio particolarmente ampio, che copre l’intera stagione estiva e parte di quella successiva. La compagnia sottolinea come la promozione si inserisca in un’offerta pensata per diverse tipologie di viaggiatori, con un focus particolare sulle mete di mare europee più richieste. Dalle isole greche come Zante, Creta e Rodi, alle Baleari e alla Costa del Sol, fino a Malta, l’obiettivo è intercettare la domanda di relax estivo. Non mancano le mete più calde come le Canarie e l’Egitto, così come le destinazioni italiane e le principali capitali europee, da Barcellona ad Amsterdam fino a Praga ed Edimburgo.

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Le nuove rotte da Napoli

Sul fronte dell’espansione, EasyJet conferma il rafforzamento delle operazioni in Italia con due nuove rotte in partenza da Napoli. I nuovi collegamenti saranno verso Bordeaux e verso Cairo West (Sphinx), con operatività a partire da dicembre 2026 e disponibilità all’acquisto già da oggi. Il volo per il Cairo rappresenta un accesso diretto a una delle aree archeologiche e culturali più rilevanti al mondo, mentre la tratta per Bordeaux rafforza i collegamenti con una delle principali città francesi, nota per il patrimonio UNESCO e la tradizione vinicola. Secondo Lorenzo Lagorio, queste nuove rotte si inseriscono in un piano più ampio di crescita che conferma la centralità del mercato italiano e la volontà della compagnia di mantenere un’offerta ampia e competitiva anche in una fase di forte fragilità del settore.