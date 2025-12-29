Cosa cambierà nel 2026 per chi viaggia in aereo

Avete già in programma una vacanza nel 2026? Ecco quali sono tutte le novità in arrivo per chi viaggerà in aereo nel nuovo anno.

Il 2025 sta per terminare e in molti hanno già programmato alcune vacanze per dare il via al nuovo anno col botto. Cosa cambierà per chi viaggerà in aereo nel 2026? Se l'anno che sta per finire è stato ricco di sorprese e di sconvolgimenti, dalle nuove regole per i bagagli a mano ai limiti rinnovati per i liquidi, i prossimi mesi pare che saranno molto più "calmi": ecco tutte le novità in arrivo.

Le compagnie che inaugurano i servizi premium

Tra i cambiamenti che verranno messi in atto nel settore aereo nel 2026 c'è la "premiumizzazione", ovvero l'introduzione dei servizi premium da parte di diverse compagnie di fama internazionale, da American Arilines a JetBlue, fino ad arrivare a Southwest Airlines e Swiss Air. Lounge aeroportuali riservate ai clienti, percorsi diretti e servizi extra in cabina: questi saranno solo alcuni degli extra offerti. Rivoluzioni anche nelle aree di attesa di alcuni aeroporti come il JFK di New York e quelli di Denver, Portland, Oregon e San Francisco, dove verranno inaugurate delle esclusive zone lounge aperte a tutti, così da rendere l'esperienza del viaggio davvero confortevole e piacevole in ogni suo momento.

I documenti di viaggio necessari nel 2026

Nel 2026 sono attese, inoltre, anche alcune fusioni tra compagnie aeree internazionali, come Air France-KLM e il gruppo Lufthansa. Cosa significa nella pratica? Maggiori servizi a bordo, tratte inedite e programmi fedeltà sempre più attenti alle esigenze dei viaggiatori. Per quanto riguarda i documenti di viaggio, a partire dal quarto trimestre del nuovo anno verrà introdotta l'ETIAS, un'autorizzazione speciale a pagamento richiesta a tutti i cittadini di paesi terzi che vogliono entrare nell'Area Schengen. Negli Stati Uniti, invece, pare che verrà richiesta una cronologia dei propri social mediauna cronologia dei propri social media degli ultimi 4 anni ai turisti provenienti da paesi esenti da visto.