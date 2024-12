Como come Hollywood: perché le star vanno in vacanza sul lago tra hotel di lusso e partite di calcio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il calcio italiano non è più un settore riservato esclusivamente agli amanti dello sport, ha fatto riscoprire al pubblico anche il suo lato glamour, attirando le attenzioni degli appassionati di cinema e spettacolo. Proprio ieri, ad esempio, a fare notizia sono state le star hollywoodiane Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody, apparsi seduti tra gli spalti dello stadio del Como durante il match contro la Roma. Nelle scorse settimane, invece, era stato il turno di Hugh Grant, anche lui immortalato in tribuna a sostenere la squadra locale. Per quale motivo celebrities di questo calibro non solo hanno cominciato a seguire la serie A italiana ma sono diventati anche tifosi del Como?

Le star del cinema americano allo stadio del Como

Keira Knightley ha sfidato il freddo in montone e cappellino di lana, Adrian Brody ha preferito una giacca di pelle vinaccia, mentre Michael Fassbender non ha rinunciato alle griffe con cappotto, sciarpa e scarpe di Zegna: le star hollywoodiane hanno portato un tocco di glamour tra gli spalti dello stadio comasco, esultando con estremo entusiasmo quando la squadra locale è passata in vantaggio.

Hugh Grant, Anna Eberstein e Andrew Garfield

Cosa si nasconde dietro la loro presenza? La fede calcistica c'entrerebbe ben poco, con ogni probabilità si tratta di una studiatissima strategia di marketing. Le celebrities sarebbero state invitate tutte da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Hartono e proprietario del club che con questa "mossa" starebbe provando a far crescere in modo esponenziale la popolarità della squadra che ha appena conquistato la serie A.

Keira Kneightley e Michael Fassbender alla partita Como vs Roma

Perché il Lago di Como è diventato la "nuova Capri"

A questo punto, però, c'è da chiedersi per quale motivo degli attori di questo calibro si mostrino sempre ben disposti ad accettare l'invito, tanto da mettere temporaneamente in pausa i loro impegni professionali in giro per il mondo pur di seguire la partita. Al di là dei possibili contratti commerciali stipulati sia con la squadra che con le strutture ricettive locali, sarebbe tutto legato all'epoca "d'oro" che sta vivendo la città di Como nel settore travel. Diventata famosa per le maxi ville sul Lago delle celebrities, da George Clooney ai Ferragnez, attualmente viene considerata la meta ideale dagli amanti del lusso che hanno sempre inseguito il mito della "vacanza in Italia". Relax in sofisticate spa, shopping tra boutique griffate e suggestivi giri in idrovolante: il Lago di Como sembra essere la "nuova Capri", una sorta di moderna incarnazione dell'iconica Dolce Vita italiana. Il club calcistico non farebbe altro che "approfittare" delle star in vacanza, invitandole per accrescere sia il brand e le ambizioni dell'azienda. Quanto durerà questa "golden age" della cittadina lombarda?

Lago di Como