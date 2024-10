video suggerito

Perché Hugh Grant era a vedere Como-Parma, con lui anche ‘Spiderman’ Andrew Garfield Hugh Grant e Andrew Garfield, due stelle del cinema, hanno assistito dalla tribuna a Como-Parma, partita dell’ottava giornata di Serie A. I due attori sono stati invitati dal Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Chi segue lo sport sa che Hugh Grant, popolarissimo attore inglese, è un grande appassionato di sport. Presenza fissa a Wimbledon e in diversi tornei di tennis, lo si vede anche seguire dal vivo, spesso, partite di calcio, non solo del Fulham la sua squadra del cuore, e Gp di Formula 1. E quando è presente viene sempre ripreso dalle telecamere delle TV e dai fotografi. Non poteva essere altrimenti anche a Como, dove Hugh Grant ha seguito l'incontro di campionato con il Parma. E lì al Senigallia la sua presenza non è passata inosservata.

Hugh Grant esulta al gol di Nico Paz

Como-Parma è stata una delle partite che ha aperto l'8ª giornata di Serie A. Tra i 10 mila spettatori del Sinigallia c'erano anche due attori molto famosi, due stelle vere: Hugh Grant e Andrew Garfield, che hanno visto l'incontro in tribuna autorità con Raphael Varane, che ha lasciato il calcio a 31 anni circa un mese fa e che è entrato nel consiglio di amministrazione del club.

Presente anche ‘Spiderman' Andrew Garfield

Hugh Grant, che ha recitato in decine di film, era in tribuna con la moglie Anna Eberstein, ed ha esultato in modo vigoroso quando Nico Paz ha pareggiato il gol di Bonny realizzando quello che poi sarebbe stato il definitivo 1-1. Grant era stato invitato da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Hartono, proprietario del club che ha intenzione di far crescere in modo esponenziale il Como. In tribuna c'era anche Andrew Garfield, altra grande stella di Hollywood, noto per essere stato Spiederman in diversi film. Anche Garfield è stato invitato dalla società lariana.

La loro presenza, al di là della grande visibilità portata dai due attori, conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, le grandi ambizioni del Como, che vuole consolidarsi e raggiungere grandi obiettivi, anche fuori dal campo, provando a collocarsi, pian piano, tra le squadre di prima fascia in Serie A.