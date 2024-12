video suggerito

Perché Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody sono allo stadio tra i tifosi per Como-Roma Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody sono stati allo stadio tra i tifosi per Como-Roma. Tre star di Hollywood sulle tribune del Sinigaglia ancora una volta dopo Hugh Grent ed Andrew Garfield. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Como-Roma non è stata soltanto la partita che serviva a Claudio Ranieri per confermare i progressi della sua squadra e per Cesc Fabregas di fare l'impresa centrando punti importanti per la salvezza. Il match del Sinigaglia infatti è stato anche l'occasione per vedere in tribuna nuovamente una star del cinema di Hollywood. Non una, già perché in questo caso gli attori presenti erano ben tre: Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrian Brody. Sono stati tutti avvistati all'ingresso nello stadio comasco per sostenere la squadra di casa.

Dopo Hugh Grant, che era stato invitato da Mirwan Suwarso, top manager del gruppo Hartono, proprietario del club che ha intenzione di far crescere in modo esponenziale il Como, anche le altre tre star del cinema americano evidentemente hanno ricevuto lo stesso invito. Il perché fossero presenti in tribuna è forse spiegato così anche se non è da escludere la tesi che Como sia una delle mete più ambite delle star hollywoodiane. Motivo per cui una volta presenti lì vengono proprio invitati per accrescere il brand e le ambizioni del club.

Dele Alli presente in tribuna per assistere a Como-Roma.

Non è solo marketing e pubblicità dunque, ma anche una questione di prestigio. I tre sono stati avvistati dunque mentre si concentrano ad osservare dal vivo la partita della squadra di Fabregas in piena lotta per non retrocedere. Di certo Knightley, Fassbender e Brody non sono gli unici nomi noti del cinema statunitense ad aver visto il Como giocare da vicino. Prima di loro c'era stato appunto Hugh Grent al pari di Andrew Garfield ma anche Chris Pine e Kate Beckinsale. Ma di certo non è stata l'unica presenza illustre in tribuna.

Dele Alli presente a vedere Como-Roma: potrebbe allenarsi con la squadra di Fabregas

Oltre ai tre attori c'era anche Dele Alli. Già, proprio il centrocampista inglese, eterna promessa del calcio britannico, ha assistito da vicino alla partita del Como contro la Roma. Il motivo? Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra il giocatore e il club ci sono stati dei contatti: si valuta la possibilità che l'inglese inizi ad allenarsi con la squadra. Il centrocampista è fermo da un anno e mezzo e già ieri la sua presenza al centro sportivo aveva suscitato interesse. Per stasera ci sarebbe stato solo un invito, i prossimi giorni diranno di più.