William e Kate sfoggiano look coordinati, entrambi scelgono un colore autunnale I principi del Galles hanno optato per un abbigliamento abbinato con giacche sulle stesse tonalità. Tutti i dettagli dell’outfit della principessa.

A cura di Annachiara Gaggino

William e Kate

Lo stile di William e Kate è impeccabile in tutte le situazioni, anche quelle che richiedono un abbigliamento più sportivo. I principi del Galles si sono recati in Scozia per incontrare le organizzazioni che aiutano le comunità rurali e quelle che lavorano per sostenere alla salute mentale dei giovani attraverso l'accesso all'aria aperta e all'apprendimento pratico e per l'occasione si sono stati coinvolti in una serie di attività. La coppia non ha esitato per indossare un caschetto e lanciarsi in una gara di mountain bike.

Il look di Kate Middleton è un'omaggio alla tradizione britannica

I look della principessa del Galles sono sempre ammirati. Per questo evento Kate Middleton ha scelto di indossare una giacca emblema della tradizione britannica, un trapuntato verdone di Burberry, marchio che detiene il Royal Warrant.

William e Kate

Il capospalla da 850 sterline (pari a 980 euro), caratterizzato dal tipico check del brand e da una silhouette definita dalla vita stretta era arricchito da un colletto nero di velluto a coste; una scelta in linea con la tendenza della stagione, che vede il tartan tra i suoi protagonisti. La futura regina ha aggiunto il pezzo a una collezione perfetta di giacche autunnali dopo aver sfoggiato qualche giorno fa uno splendido Barbour color sabbia della partnership firmata con Alexa Chang.

Leggi anche Kate Middleton indossa il colore dell'anno: il look magenta da copiare aspettando la primavera

William e Kate

Il look countryside è stato completato con un paio di pantaloni a zampa di Mother da 279 sterline (pari a 320 euro) e degli stivaletti in cuoio con elastico marroni di ba&sh Paris da 440 sterline (pari a 507 euro). A impreziosire l'outfit un paio di orecchini lowcost dorati da 95 sterline (pari a 110 euro).

William e Kate

Il principe William, invece ha sfoggiato un abbigliamento coordinato a quello della moglie, scegliendo le stesse tonalità di colore per la sua giacca Barbour, entrambi hanno appuntato una spilla a forma di papavero rosso, accessorio che la tradizione britannica si sfoggi a novembre per commemorare i militari caduti.