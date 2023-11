Kate Middleton rompe le “regole di stile”: in autunno indossa una fantasia estiva La principessa del Galles ha preso parte a una marcia benefica in un quartiere a nord di Londra. Il suo look sportivo era come sempre impeccabile, tutti i dettagli dell’outfit.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton detta legge prima ancora di diventare regina e sceglie una fantasia tipicamente Primavera/Estate per questo periodo di autunno inoltrato. La principessa del Galles, infatti, ha sfoggiato un pullover a righe bianche e nere in occasione della visita nel quartiere a nord di Londra, Arnos Grove dove ha preso parte alla marcia organizzata da Dadvengers, un'associazione dedicata ai padri, per sottolineare la l'importanza del loro ruolo nei primi anni di vita dei bambini.

L'evento si inserisce nell'ambito della campagna Shaping Us, portata avanti dalla principessa del Galles, che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale della prima infanzia nel formare gli adulti del futuro.

Kate Middleton

Il look sportivo di Kate Middleton per la marcia

Kate Middleton è sempre impeccabile anche nelle occasioni più sportive. Per partecipare all'evento ha indossato un maglioncino in Cashmere a righe bianche e nere di Erdem dal valore di 645 sterline (pari a 741 euro). Una scelta audace per questo periodo dell'anno ma che si rivela azzeccatissima abbinata al giaccone color sabbia Barbour della partnership firmata con Alexa Chang da 640 dollari (pari a 604 euro) su cui la principessa ha appuntato la spilla a forma di papavero rosso, accessorio che si sfoggia nel mese di novembre in occasione del Remembrance Day, che cade l'11 novembre ricorre e che rende omaggio a tutti i caduti in guerra del Regno Unito e del Commonwealth.

Kate Middleton alla marcia

I jeans a vita media tagliati alla caviglie della principessa, invece, sono di Mother Denim e hanno un valore di 240 dollari (pari a 226 euro), mentre gli stivaletti di cuoio marrone con elastico sono di Reiss e hanno un costo di 330 dollari (peri a 311 euro). Il look è stato completato da un paio di orecchini d'oro a semicerchio da 200 sterline (pari a 230 euro) firmati Daniella Draper.