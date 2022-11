Vittoria in versione dalmata: la figlia di Chiara Ferragni in casa è trendy con la tuta maculata Baby Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Cosa ha indossato per una tranquilla mattinata casalinga con mamma Chiara? Una tuta dalmata originale e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite al mondo e, tra foto e video, ogni giorno documentano ogni dettaglio delle loro quotidianità, dagli impegni lavorativi alla preparazione dell'albero di Natale, fino ad arrivare al relax casalingo. Se ieri il protagonista delle Stories era stato Leone col suo cappottino animalier mentre andava alla lezione di tennis, oggi è stato il turno della piccola Vittoria. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni diventa giorno dopo giorno sempre più trendy e adorabile, basta guardarla mentre si addormenta tra le braccia della mamma con un originale look da "dalmata".

Vittoria è la testimonial preferita di mamma Chiara

Vittoria Lucia Ferragni non ha neppure 2 anni ma viene già considerata una vera e propria star. Complice il fatto che la mamma cura nei minimi dettagli i suoi look, è ormai un'icona fashion proprio come il fratellino e non sorprende che riesca a fare tendenza nel mondo della moda baby. Ha capi e accessori di tutti i tipi, dai pigiamini coi cuori alle scarpette griffate, fino ad arrivare agli abiti di tulle in pieno stile diva. La cosa particolare è che molti dei suoi outfit sono della collezione Kids che Chiara Ferragni ha realizzato per il brand Monnalisa, a prova del fatto che è lei la testimonial preferita della mamma imprenditrice.

Chiara Ferragni Collection x Monnalisa

La tuta dalmata di Vittoria

L'ultimo look casalingo sfoggiato fa parte proprio dell'esclusiva linea baby della mamma ed è all'insegna del glamour. Vittoria ha indossato una tuta con pantaloni e felpina coordinata, entrambi decorati all-over con la stampa dalmata in bianco e nero. Ad aggiungere un tocco di colore sono il logo total pink sul petto e gli orli elastici in tinta. Qual è il prezzo del completo? Sul sito ufficiale di Chiara Ferragni viene venduto a 195 euro. Non sono mancati ulteriori dettagli adorabili, dai calzini Calzedonia decorati con gli smile al ciuccio viola coi fiorellini di Mam Baby. Insomma, Baby V. sembra avere già tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma: in questa coloratissima versione animalier non è forse super trendy?

